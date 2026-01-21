English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bangladesh T20 World Cup 2026: লিটন দাসদের বুক ভেঙে টুকরো টুকরো! বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিকল্প স্কটল্যান্ড, চরম সিদ্ধান্ত আইসিসি-র

Bangladesh T20 world cup 2026 Controversy: হাতে আর স্রেফ একদিন। বাংলাদেশ যদি তাদের সিদ্ধান্ত বদল না করে তাহলে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতে হবে। তাদের জায়গায় খেলবে স্কটিশরা। চূড়ান্ত রায় জানিয়ে দিল আইসিসি  

| Jan 21, 2026, 07:09 PM IST
1/7

আইসিসি-বিসিবি

ICC-BCB

ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলার বিষয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে স্রেফ আরেকটা দিন সময় দেওয়া হল। ২১ জানুয়ারি বুধবার আইসিসি-র সভায় এই সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়। যেখানে সব পূর্ণ সদস্য দেশের বোর্ড ডিরেক্টররা উপস্থিত ছিলেন।

2/7

আইসিসি সিদ্ধান্তে অনড়

The ICC remains firm

আইসিসি বাংলাদেশের ম্যাচগুলি শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নেওয়ার জায়গাতেই নেই। কারণ এর ফলে শুধু বিশ্ব ক্রিকেট সংস্থা নয়, বরং কয়েকটি দলের জন্যও লজিস্টিকগত দুঃস্বপ্ন তৈরি হবে। বৈঠকে একটি ভোটাভুটি হয়, আইসিসি যেখানে ১৪ ভোট পেয়েছে, সেখানে বিসিবি পেয়েছে মোটে ২ ভোট। আইসিসি জানিয়ে দিয়েছে বিসিবি সিদ্ধান্তে অনড় থাকলে বিশ্বকাপে বিকল্প দল বেছে নেওয়া হবে।  

3/7

আইসিসি-বিসিবি

ICC-BCB

এক প্রতিবেদনের রিপোর্ট, 'আইসিসি বৈঠকে বিসিবিকে জানিয়েছে, তারা যেন বাংলাদেশ সরকারকে জানিয়ে দেয়, বিশ্বকাপে ভারতে ম্যাচ খেলায় আপত্তি থাকলে, তাহলে টুর্নামেন্টে তাদের পরিবর্তে অন্য দলকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।' বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলামও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, যেখানে আইসিসি সিইও সঞ্জোগ গুপ্ত এবং চেয়ারম্যান জয় শাহ-সহ আইসিসি-র শীর্ষ কর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।    

4/7

বিসিবির বিশ্বকাপ নিয়ে এই অচলাবস্থা কখন শুরু হয়?

When did BCB's T20 World Cup standoff start?

মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দিতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে বাংলাদেশ। যদিও বিসিসিআই কোনও জোরাল কারণ জানায়নি, তবে ধারণা করা হচ্ছে যে, চলমান তিক্ত কূটনৈতিক সম্পর্কই ফিজের বাদ পড়ার পিছনে বড় ভূমিকা রেখেছে।  

5/7

বিসিবি-র আইসিসিকে চিঠির পর চিঠি

BCB wrote letters to ICC

আইপিএল থেকে মুস্তাফিজুরকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে বিসিবি নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে আইসিসিকে বারবার চিঠি লিখে ভারতে বিশ্বকাপ বয়কট করেছে। ম্যাচগুলি ভারত থেকে সরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করে। এরপর আইসিসি বিসিবির সঙ্গে কয়েকটি বৈঠক করলেও, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে।    

6/7

লিটন দাস জানিয়েছেন

Litton Das revealed

বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক লিটন দাস জানিয়েছেন, ভারতে বিশ্বকাপ না খেলার সিদ্ধান্তটি ঘোষণা করার আগে বোর্ড তাঁদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করেনি।    

7/7

বিসিবি তাদের অবস্থানে অনড় থাকলে বাংলাদেশের পরিবর্তে কোন দল খেলবে?

Who will replace Bangladesh if BCB remains firm?

বিসিবি যদি ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় থাকে, তবে গ্রুপ সি-তে বাংলাদেশের পরিবর্তে স্কটল্যান্ডের খেলার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে খেলা দলগুলির মধ্যে স্কটল্যান্ডই সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্কিংধারী দল। ইউরোপীয় বাছাইপর্বে স্কটল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, ইতালি এবং জার্সির পেছনে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিল। স্কটল্যান্ডের তুলনায় আইসিসি টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেক নীচে থাকায় জার্সি দলকে বিবেচনা করা হবে না। স্কটল্যান্ড ১৪তম স্থানে থাকলেও, জার্সি ২৭তম স্থানে রয়েছে।

