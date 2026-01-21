Bangladesh T20 World Cup 2026: লিটন দাসদের বুক ভেঙে টুকরো টুকরো! বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিকল্প স্কটল্যান্ড, চরম সিদ্ধান্ত আইসিসি-র

Bangladesh T20 World Cup 2026: লিটন দাসদের বুক ভেঙে টুকরো টুকরো! বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিকল্প স্কটল্যান্ড, চরম সিদ্ধান্ত আইসিসি-র
Bangladesh T20 world cup 2026 Controversy: হাতে আর স্রেফ একদিন। বাংলাদেশ যদি তাদের সিদ্ধান্ত বদল না করে তাহলে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতে হবে। তাদের জায়গায় খেলবে স্কটিশরা। চূড়ান্ত রায় জানিয়ে দিল আইসিসি
আইসিসি-বিসিবি
আইসিসি সিদ্ধান্তে অনড়
আইসিসি বাংলাদেশের ম্যাচগুলি শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নেওয়ার জায়গাতেই নেই। কারণ এর ফলে শুধু বিশ্ব ক্রিকেট সংস্থা নয়, বরং কয়েকটি দলের জন্যও লজিস্টিকগত দুঃস্বপ্ন তৈরি হবে। বৈঠকে একটি ভোটাভুটি হয়, আইসিসি যেখানে ১৪ ভোট পেয়েছে, সেখানে বিসিবি পেয়েছে মোটে ২ ভোট। আইসিসি জানিয়ে দিয়েছে বিসিবি সিদ্ধান্তে অনড় থাকলে বিশ্বকাপে বিকল্প দল বেছে নেওয়া হবে।
আইসিসি-বিসিবি
এক প্রতিবেদনের রিপোর্ট, 'আইসিসি বৈঠকে বিসিবিকে জানিয়েছে, তারা যেন বাংলাদেশ সরকারকে জানিয়ে দেয়, বিশ্বকাপে ভারতে ম্যাচ খেলায় আপত্তি থাকলে, তাহলে টুর্নামেন্টে তাদের পরিবর্তে অন্য দলকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।' বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলামও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, যেখানে আইসিসি সিইও সঞ্জোগ গুপ্ত এবং চেয়ারম্যান জয় শাহ-সহ আইসিসি-র শীর্ষ কর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।
বিসিবির বিশ্বকাপ নিয়ে এই অচলাবস্থা কখন শুরু হয়?
বিসিবি-র আইসিসিকে চিঠির পর চিঠি
লিটন দাস জানিয়েছেন
বিসিবি তাদের অবস্থানে অনড় থাকলে বাংলাদেশের পরিবর্তে কোন দল খেলবে?
বিসিবি যদি ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় থাকে, তবে গ্রুপ সি-তে বাংলাদেশের পরিবর্তে স্কটল্যান্ডের খেলার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে খেলা দলগুলির মধ্যে স্কটল্যান্ডই সর্বোচ্চ র্যাঙ্কিংধারী দল। ইউরোপীয় বাছাইপর্বে স্কটল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, ইতালি এবং জার্সির পেছনে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিল। স্কটল্যান্ডের তুলনায় আইসিসি টি-টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে অনেক নীচে থাকায় জার্সি দলকে বিবেচনা করা হবে না। স্কটল্যান্ড ১৪তম স্থানে থাকলেও, জার্সি ২৭তম স্থানে রয়েছে।
