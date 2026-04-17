Tarkaata Series: অ্যাকশন-ডার্ক হিউমারে ঠাসা 'তারকাটা' নিয়ে পর্দায় বিক্রম-প্রিয়াঙ্কা, ভিলেনের চরিত্রে বড় চমক

Tarkaata Series: অ্যাকশন-ডার্ক হিউমারে ঠাসা 'তারকাটা' নিয়ে পর্দায় বিক্রম-প্রিয়াঙ্কা, ভিলেনের চরিত্রে বড় চমক

Bangla Zee 5 Series: স্মৃতিভ্রষ্ট অতীত বনাম এক নৃশংস বর্তমান বৈশাখের শুভলগ্নে সামনে এল বাংলা জি ফাইভের নতুন অরিজিনাল সিরিজ 'তারকাটা'-র মোশন পোস্টার। বিক্রম চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়াঙ্কা সরকার এবং মেয়াং চ্যাং-এর এক অনবদ্য লড়াই। পরিচালনায় শমীক রায়চৌধুরী।প্রকাশ্যে সিরিজের ফার্স্টলুক। 

| Apr 17, 2026, 03:00 PM IST
'তারকাটা'-র ফার্স্টলুক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাঙালির নববর্ষ মানেই নতুন শুরুর আনন্দ। আর এই আনন্দকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিতে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম 'বাংলা জি-ফাইভ' (Bangla ZEE5) নিয়ে এল তাদের আগামী ওয়েব সিরিজ (Web Series) 'তারকাটা' (Tarkata)-র প্রথম ঝলক। পয়লা বৈশাখের শুভ মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়ায় সিরিজের মোশন পোস্টার মুক্তি পেয়েছে। এবার সামনে এল সিরিজের চরিত্রদের ফার্স্টলুক।   

'তারকাটা'-র ফার্স্টলুক

'তারকাটা' মূলত এক প্রাক্তন পুলিশ অফিসারের গল্প। এক জটিল পরিস্থিতির মুখে পড়ে সে ফিরে আসে নিজের শহরে। সেখানে একটি রহস্যময় মৃত্যুর তদন্ত শুরু করতে গিয়ে সে মুখোমুখি হয় নিজের অবদমিত অতীতের।   

'তারকাটা'-র ফার্স্টলুক

গল্পটি কেবল একটি খুনের রহস্য নয়, বরং এটি একটি সাইকোলজিক্যাল জার্নি। পরিচালক শমীক রায়চৌধুরী এই সিরিজে অ্যাকশনের পাশাপাশি 'ডার্ক হিউমার'-এর এক অনন্য মিশেল ঘটিয়েছেন।  

'তারকাটা'-র ফার্স্টলুক

এই সিরিজের সবথেকে বড় চমক এর কাস্টিং। প্রধান চরিত্রে অর্থাৎ 'অগ্নি'-র ভূমিকায় অভিনয় করছেন বিক্রম চট্টোপাধ্যায়। অগ্নির চরিত্রটি বেশ জটিল—একসময়ের দুঁদে পুলিস অফিসার এখন স্মৃতিভ্রষ্ট এবং নেশাগ্রস্ত। তার শরীর হিংসা ও বিচার বোঝে, কিন্তু মস্তিষ্ক তাকে সঙ্গ দেয় না।  

'তারকাটা'-র ফার্স্টলুক

অন্যতম প্রধান চরিত্রে রয়েছেন প্রিয়াঙ্কা সরকার। তিনি এখানে 'ছন্দা' নামক এক চিকিৎসকের চরিত্রে অভিনয় করছেন। তিনি পেশাদারভাবে মৃত্যুকে চিনলেও আবেগগতভাবে এখনও স্থির হতে পারেননি।   

'তারকাটা'-র ফার্স্টলুক

সিরিজের ভিলেন বা অ্যান্টি-হিরো চরিত্রে থাকছেন জনপ্রিয় অভিনেতা ও গায়ক মেয়াং চ্যাং। তার চরিত্রের নাম 'ডোডো'। বাইরে থেকে আধুনিক ও সমাজসেবী মনে হলেও, ডোডোর আড়ালে লুকিয়ে আছে এক চরম নিষ্ঠুর ও বিকৃতমনস্ক মানুষ।  

'তারকাটা'-র ফার্স্টলুক

এছাড়াও সিরিজে দেখা যাবে জয়দীপ মুখোপাধ্যায় (অশোক চৌধুরী), সত্যম ভট্টাচার্য (বুম্বা বাগচি) এবং আয়ুষ দাসের (টিনটিন) মতো দক্ষ অভিনেতাদের।  

'তারকাটা'-র ফার্স্টলুক

'তারকাটা' সিরিজের মাধ্যমে অভিনেতা বিক্রম চট্টোপাধ্যায় জীবনের নতুন এক ইনিংস শুরু করলেন। এটি তাঁর প্রযোজনা সংস্থা 'বিক্রম চট্টোপাধ্যায় ফিল্মস'-এর প্রথম নিবেদন। অন্যদিকে, এই সিরিজের মাধ্যমেই বাংলা বিনোদন জগতে অভিষেক ঘটছে মেয়াং চ্যাং-এর।  

'তারকাটা'-র ফার্স্টলুক

বাংলা জি-ফাইভের বিজনেস হেড রুসা বন্দ্যোপাধ্যায় সিরিজের প্রথম ঝলক প্রকাশ করে বলেন, "তারকাটা এক দুর্দান্ত কাস্টিং এবং গল্পের সংমিশ্রণ। আমরা এমন এক জগতকে তুলে ধরতে চাইছি যা বাঙালির কাছে পরিচিত হলেও অদ্ভুতভাবে অজানা। এই সিরিজের কোলাবরেশনগুলোই এর প্রধান ইউএসপি। আশা করি দর্শকদের এটি দারুণ লাগবে।"  

'তারকাটা'-র ফার্স্টলুক

সব মিলিয়ে, রহস্যের কাঁটাতারে মোড়া এই সিরিজ যে বাংলা ডিজিটাল স্পেসে নতুন আলোড়ন তৈরি করবে, তা বলাই বাহুল্য।

