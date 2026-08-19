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প্রত্যেকে পাবেন ৩০০০০, কোনও অ্যাপ্লিকেশনের দরকারই নেই: সরকারের বিরাট ঘোষণা, বিশ্বে প্রথম

Written ByNabanita Sarkar
Published: Aug 19, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:18 PM IST

30000 Cash to every citizen: বিশ্বজুড়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) প্রযুক্তির বিপুল চাহিদার কারণে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্যের মুখ দেখেছে দেশ। সেমিকন্ডাক্টর চিপ ও উন্নত প্রযুক্তি উৎপাদনের দেশ এআই বিপ্লবের হাত ধরে বিপুল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। সরকারের এই আর্থিক সাফল্যের ফল সরাসরি সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ঘোষণা করেছে প্রশাসন। দেশের প্রতিটি নাগরিককে নগদ অর্থ দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট।

 

আর্থিক ঘোষণার মূল বিষয়1/12

আর্থিক ঘোষণার মূল বিষয়

সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী, এআই-চালিত অর্থনৈতিক উত্থানের ফলে সরকারের কোষাগারে জমা হওয়া অতিরিক্ত রাজস্বের একটি বড় অংশ নাগরিকদের সাথে ভাগ করে নেওয়া হবে। প্রকল্পের অধীনে যোগ্য প্রত্যেক তাইওয়ানিজ নাগরিক সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বা নির্দিষ্ট আর্থিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নগদ অর্থ পাবেন।

 

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণ: 2/12

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণ:

 এআই চিপ নির্মাতা শীর্ষস্থানীয় বৈশ্বিক সংস্থাগুলির চাহিদা পূরণে তাইওয়ানের প্রযুক্তি কারখানাগুলি রেকর্ড পরিমাণ রাজস্ব অর্জন করেছে।

 

সরাসরি আর্থিক সহায়তা: 3/12

সরাসরি আর্থিক সহায়তা:

সরকারের লক্ষ্য, দেশের অর্থনৈতিক সাফল্যের ইতিবাচক প্রভাব যেন কেবল বড় কর্পোরেট মহলে সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং দেশের সাধারণ পরিবার ও প্রতিটি নাগরিক যেন সরাসরি উপকৃত হন।

 

এআই বিপ্লব ও 4/12

এআই বিপ্লব ও

আধুনিক বিশ্বে চিপ ও সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত তাইওয়ান। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও জেনারেটিভ এআই-এর উত্থানের ফলে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মাইক্রোচিপের বৈশ্বিক চাহিদা আকাশচুম্বী হয়েছে। 

 

তাইওয়ানের অর্থনীতি5/12

তাইওয়ানের অর্থনীতি

বিশ্বের বৃহত্তম চিপ নির্মাতা সংস্থাগুলির অবস্থান তাইওয়ানে থাকায় আন্তর্জাতিক বাজার থেকে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ও কর রাজস্ব দেশটির সরকারি কোষাগারে এসেছে। 

 

অর্থনৈতিক প্রভাব6/12

অর্থনৈতিক প্রভাব

অর্থনৈতিক এই রেকর্ড প্রবৃদ্ধির ফলেই সরকার নাগরিকদের এই ধরনের বিশেষ আর্থিক সুবিধা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

 

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বিশেষজ্ঞদের মতে, নাগরিকদের হাতে সরাসরি নগদ অর্থ তুলে দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত স্থানীয় অর্থনীতিতে বড় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

ব্যক্তিগত ব্যয় বৃদ্ধি8/12

ব্যক্তিগত ব্যয় বৃদ্ধি

সাধারণ মানুষের হাতে নগদ অর্থ আসায় অভ্যন্তরীণ বাজারে কেনাকাটা ও ভোক্তা ব্যয় (Consumer Spending) উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

 

মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলা: 9/12

মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলা:

 বিশ্বব্যাপী মূল্যবৃদ্ধির বাজারে এই নগদ সহায়তা সাধারণ পরিবারের নিত্যদিনের খরচ ও আর্থিক চাপ কমাতে বড় স্বস্তি দেবে।

 

স্থানীয় ব্যবসার প্রসার:10/12

স্থানীয় ব্যবসার প্রসার:

এই ঘটনা চিনের তাইওয়ানে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়লে দেশের ছোট-মাঝারি ব্যবসা ও পরিষেবা ক্ষেত্র বিশেষভাবে লাভবান হবে।

আন্তর্জাতিক স্তরে 11/12

আন্তর্জাতিক স্তরে

আন্তর্জাতিক স্তরে ভূ-রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক নানা উত্তেজনার মধ্যেও প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতির ওপর ভর করে তাইওয়ানের এই অগ্রগতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 

 

প্রযুক্তিগত সাফল্য12/12

প্রযুক্তিগত সাফল্য

প্রযুক্তিগত সাফল্য কী ভাবে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও জনকল্যাণে সরাসরি কাজে লাগানো যায়, তাইওয়ানের এই পদক্ষেপ বিশ্বের কাছে তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরল।

 

TAGS:
Taiwan News
Taiwan President

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