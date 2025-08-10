Taj Mahal or Shiva Temple: 'তেজোমহালয়' শিবমন্দিরের জায়গাতেই 'তাজমহল'? জানুন, শাহজাহানের অপূর্ব কীর্তির পিছনের শিবরহস্য...

Taj Mahal or Shiva Temple: 'তেজোমহালয়' শিবমন্দিরের জায়গাতেই 'তাজমহল'? জানুন, শাহজাহানের অপূর্ব কীর্তির পিছনের শিবরহস্য...
Taj Mahal Shiva Temple Tejo Mahalaya Tejo Mahal: ১৯৭০-এর দশকে হিন্দুত্ববাদী ইতিহাসচর্চার অন্যতম পুরোধা পি এন ওক এই তত্ত্বের প্রবক্তা। এ নিয়ে অনেক জলঘোলা হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ এ নিয়ে তাদের মত পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে।
শিবমন্দির
প্রেমের সমাধি ঘিরে যে এত অ-প্রেমের বাতাবরণ তৈরি হতে পারে, কেউ কি ঘুণাক্ষরেও আঁচ করেছিল? এটা অবশ্য আজকের নয়। খুব পুরনো একটা বিতর্ক। এক শ্রেণির ইতিহাসবিদদের দাবি, আজকে যা তাজমহল, একদা সেটা নাকি ছিল এক শিবমন্দির। এরপর আরটিআই-এর দাবিও এতে ঢুকে পড়ে। আসুন, ইতিহাস- আরটিআই- ইতিহাসবিদ- সুপ্রিম কোর্ট- এএসআই-সহ পুরনো এই বিতর্কটিকে আর একবার ফিরে দেখি আমরা।
জয়সিংহয়ের সম্পত্তি
কেন এই দাবি? এর ভিত্তিটা কী? মোটামুটি এরকম একটা বয়ান মেলে: তাজমহল তৈরির আগে শাহজাহান নাকি যমুনার তীরে নয়নাভিরাম এক সম্পত্তি অধিগ্রহণ করেছিলেন। এর মালিক ছিলেন আকবরের সেনাপতি মানসিংহের পৌত্র জয়সিংহ। তাঁর সম্পত্তি নেওয়ার ক্ষতিপূরণ বাবদ শাহজাহান তৎকালীন আকবরাবাদে (এখনকার আগ্রায়) চারটি হাভেলি জয়সিংহকে দিয়েও দিয়েছিলেন।
'বাদশাহনামা'
'তেজোমহালয়', 'তেজোমহাল'
পুরুষোত্তম নাগেশ ওক-কথা
দাবি নস্যাৎ
মন্দির নয়, সৌধই
২০১৭ সালে আগ্রা কোর্টে এএসআই পরিষ্কার করে বলে যে, তারা এমন কোনও দৃষ্টান্ত, নজির বা প্রমাণ পায়নি, যার ভিত্তিতে বলা চলে যে, অতীতে কোনও সময় আজ যেখানে তাজমহল, একদিন সেখানে কোনও ভাবে কোনও শিবমন্দির ছিল! তাজমহল একটি সৌধ, আবেদনকারীদলের যেমন দাবিমতো কোনও মন্দির নয়। এখানে কোনও একদিন তেজোমহালয় নামের এক শিবমন্দির থাকার যে দাবি জানানো হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ মনগড়া, কাল্পনিক।
