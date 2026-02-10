English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Valentine's Week 2026: ভালোবাসার সপ্তাহে গুলিয়ে না ফেলে ট্র্যাকে থাকুন! কবে কোন দিন ঠিক জেনে চমকে দিন সেই বিশেষ জনকে...

| Feb 10, 2026, 06:32 PM IST
1/8

Rose Day (ফেব্রুয়ারি ৭)

Rose Day (ফেব্রুয়ারি ৭)

ভ্যালেন্টাইনস সপ্তাহ শুরু হয় গোলাপের সঙ্গে, অর্থাত্‍ রোজ ডে (Rose Day) দিয়ে। এই দিন গোলাপের সঙ্গে ভালোবাসার আবেগ প্রকাশ করা হয়। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, বিভিন্ন রঙের গোলাপ বিভিন্ন রকম মানে। যেমন লাল গোলাপ মানে গভীর ভালোবাসা, হলুদ গোলাপ মানে, আবার সাদা গোলাপ সম্মান ও পবিত্রতাকে বোঝায়। 

2/8

Propose Day (ফেব্রুয়ারি ৮)

Propose Day (ফেব্রুয়ারি ৮)

প্রপোজ ডে (Propose Day), নিজের মনের কথা বলার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত দিন। প্রথমবার ভালোবাসার অনুভূতি প্রকাশ বা পুরোনো সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে এই বিশেষ দিন পালন করা হয়। 

3/8

Chocolate Day (ফেব্রুয়ারি ৯)

Chocolate Day (ফেব্রুয়ারি ৯)

সম্পর্কের মধ্যে একটি মিষ্টি ছোয়া দিতে পালন হয় চকলেট ডে (Chocolate Day)। একে অপরকে চকলেট উপহার দিয়ে খুশি, যত্ন এবং ভালোবাসার প্রকাশ করা হয়।   

4/8

Teddy Day (ফেব্রুয়ারি ১০)

Teddy Day (ফেব্রুয়ারি ১০)

এই দিন টেডি বিয়ার উপহার করা হয়, যা আরাম, স্নেহ ও মানসিক নিরাপত্তার প্রতীক। টেডি বিয়ার ভালোবাসার একটি স্মৃতিচিহ্ন, অর্থাত্‍ প্রিয়জন দূরে থাকলেও টেডি বিয়ার তাদের কথা মনে করিয়ে দেয়। 

5/8

Promise Day (ফেব্রুয়ারি ১১)

Promise Day (ফেব্রুয়ারি ১১)

প্রমিস ডে (Promise Day) হল সত্য ও প্রতিশ্রুতির দিন। যুগলরা একে অপরের পাশে থাকার অঙ্গীকার করে। এতে ভালোবাসা আরও গভীর ও শক্ত হয়। 

6/8

Hug Day (ফেব্রুয়ারি ১২)

Hug Day (ফেব্রুয়ারি ১২)

হাগ ডে (Hug Day) আলিঙ্গনের গুরুত্ব বোঝায়। আলিঙ্গনের মাধ্যমে ভালোবাসা, আশ্বাস ও মানসির সর্মথনকে বোঝানো হয়। এই দিনটি ভ্যালেন্টাইনস সপ্তাহের সবচেয়ে আন্তরিকপূর্ণ দিন। 

7/8

Kiss Day (ফেব্রুয়ারি ১৩)

Kiss Day (ফেব্রুয়ারি ১৩)

কিস ডে (Kiss Day) দ্বারা ঘনিষ্ঠতা ও মানসিক সংযোগকে বোঝায়। চুম্বন হল ভালোবাসা, বিশ্বাস ও গভীর স্নেহের প্রতীক। এতে দুই ব্যক্তির মধ্যে গভীররতাও প্রতিফলিত হয়। 

8/8

Valentine's Day (ফেব্রুয়ারি ১৪)

Valentine's Day (ফেব্রুয়ারি ১৪)

ভ্যালেন্টাইনস ডে (Valentine's Day)-র সঙ্গেই শেষ হয় ভ্যালেন্টাইনস সপ্তাহ। এই দিনটি ভালোবাসার দিন হিসেবে পালিত হয়। যুগলরা একে অপরের সঙ্গে সময় কাটায় এবং ভালোবাসার প্রকাশ করে। সারা বিশ্বে এই দিনটি ভালোবাসা ও আনন্দের সঙ্গে উদযাপন করা হয়। 

