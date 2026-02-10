Valentine's Week 2026: ভালোবাসার সপ্তাহে গুলিয়ে না ফেলে ট্র্যাকে থাকুন! কবে কোন দিন ঠিক জেনে চমকে দিন সেই বিশেষ জনকে...

Valentine's Week 2026: ভালোবাসার সপ্তাহে গুলিয়ে না ফেলে ট্র্যাকে থাকুন! কবে কোন দিন ঠিক জেনে চমকে দিন সেই বিশেষ জনকে...
Valentine's Day Week 2026: গুলিয়ে না ফেলে জেনে নিন ভালোবাসার সপ্তাহের এই দিনগুলি! কবে কোন দিন ঠিক জেনে চমকে দিন সেই বিশেষ জনকে...
Rose Day (ফেব্রুয়ারি ৭)
Propose Day (ফেব্রুয়ারি ৮)
Chocolate Day (ফেব্রুয়ারি ৯)
Teddy Day (ফেব্রুয়ারি ১০)
Promise Day (ফেব্রুয়ারি ১১)
Hug Day (ফেব্রুয়ারি ১২)
Kiss Day (ফেব্রুয়ারি ১৩)
Valentine's Day (ফেব্রুয়ারি ১৪)
