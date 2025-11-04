English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Delhi Highcourt on Cruelty cases: স্ত্রীর কাছ থেকে শুধু গয়না কেড়ে নেওয়ার ঘটনাকে নিষ্ঠুরতা বলা যায় না: হাইকোর্ট

Cruelty case in Matrimoni: বিচারপতি নিনা বনসল কৃষ্ণার বেঞ্চ রায় দেয় যে, শুধুমাত্র স্ত্রীর গয়না কেড়ে নেওয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে স্ত্রীর প্রতি 'নিষ্ঠুরতা বলে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে না।। একজন ৬৬ বছর বয়সী ব্যক্তি তার স্ত্রীর করা এফআইআর বাতিল করার জন্য আবেদন করেছিলেন। ওই ব্যক্তি এবং তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় মামলা হয়েছিল, যার মধ্যে ছিল ধারা ৪৯৮এ (স্বামী বা স্বামীর আত্মীয় কর্তৃক স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুরতা) এবং ধারা ৪০৬ (বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধ)।

| Nov 04, 2025, 10:51 PM IST
1/11

দিল্লি হাইকোর্ট

আবেদনকারী লোকটি একজন আইনজীবী। তিনি মহিলাটিকে তার ডিভোর্সের ব্যাপারে সাহায্য করেন এবং পরে, ২০০৭ সালের আগস্টে তারা বিবাহ করেন। মহিলাটি পরে অভিযোগ করেন যে তার স্বামী তাঁর অজ্ঞাতে তাদের যৌথ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নিয়েছেন এবং তাদের বাড়ির লকারে রাখা ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের গয়না নিয়ে গিয়েছেন।

2/11

দিল্লি হাইকোর্ট

মহিলাটি আরও জানান যে লোকটি স্বীকার করেছেন যে তিনি একটি বাড়ি কেনার জন্য গয়নাগুলো বন্ধক রেখেছেন এবং তাকে ঘনিষ্ঠ ভিডিও প্রকাশ করার হুমকিও দিয়েছেন।

3/11

আবেদনকারীর যুক্তি

স্বামী হাইকোর্টে যুক্তি দেন যে তাদের বিবাহের পরেও মহিলাটি তার প্রথম স্বামীর কাছ থেকে ২০১০ সালে ডিভোর্স পেয়েছেন, যা তিনি গোপন করেছিলেন। তিনি দাবি করেন যেহেতু তাদের বিবাহটি অবৈধ ছিল, তাই তিনি আইনত তার স্বামী ছিলেন না এবং তার বিরুদ্ধে আইপিসি-র ধারা ৪৯৮এ এর অধীনে এফআইআর দায়ের করা যায় না।

4/11

দিল্লি হাইকোর্ট

দিল্লি পুলিসও স্বামীর এই বক্তব্য সমর্থন করে জানায় যে মহিলাটি এফআইআর-এ তার ডিভোর্সের কথা গোপন করেছিলেন।

5/11

দিল্লি হাইকোর্ট

অন্যদিকে, মহিলাটি স্বামীর আচরণের কথা তুলে ধরে মামলা খারিজ না করার জন্য আদালতের কাছে অনুরোধ করেন।

6/11

হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত

আদালত লোকটির পক্ষে রায় দেয় এবং মামলাটি বাতিল করে।  

7/11

ধারা ৪৯৮এ (নিষ্ঠুরতা) এর ব্যাখ্যা

আদালত সুপ্রিম কোর্টের 'অরবিন্দ সিং বনাম বিহার রাজ্য' মামলার রায়ের ওপর নির্ভর করে। এই রায়ে ৪৯৮এ ধারার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল যে 'নিষ্ঠুরতা' বলতে স্বামী বা তার আত্মীয়দের সেই আচরণ বোঝায় যা স্ত্রীর কষ্ট বা যন্ত্রণার কারণ হয়। 

8/11

দিল্লি হাইকোর্ট

আদালত জানায়, 'শুধুমাত্র গয়না নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ নিষ্ঠুরতার সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না।' বিচারপতি কৃষ্ণা বলেন, 'যদি যুক্তির খাতিরেও মেনে নেওয়া হয় যে আবেদনকারী ৪০ লক্ষ টাকার গয়না নিয়ে গেছেন, তাহলেও এটি আইপিসি-র ধারা ৪৯৮এ অনুযায়ী নিষ্ঠুরতা বা হয়রানির কাজ হতে পারে না।'  

9/11

হুমকির অভিযোগ

বিচারপতি কৃষ্ণা তার রায়ে বলেন যে মহিলাটি স্বামী এবং তার মেয়েদের হুমকি দেওয়ার বিষয়ে যে ব্যাপক অভিযোগ করেছেন, তার কোনো প্রমাণ নেই। আদালত এটিকে তার মামলা জোরালো করার জন্য 'পরবর্তী চিন্তাভাবনার প্রতিফলন' বলে মনে করেছে।

10/11

অবৈধ বিবাহ এবং ৪৯৮এ-এর প্রয়োগ

আদালত অবশ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দেয় যে, বিবাহ, পরবর্তীতে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হলেও, একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুরতা করার জন্য অভিযোগ আনা যেতে পারে। 

11/11

দিল্লি হাইকোর্ট

আদালত বলে,আবেদনকারী এই যুক্তিতে আইপিসি-র ধারা ৪৯৮এ এর অধীনে অপরাধ এড়াতে পারবেন না। স্বামী-এর সংজ্ঞাটির উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা বিবেচনা করে, যারা বৈবাহিক সম্পর্কে প্রবেশ করেন, এমনকি যদি তাদের বিবাহ পরে প্রযুক্তিগতভাবে অবৈধও ঘোষিত হয়, তবুও ধারা ৪৯৮এ আইপিসি প্রযোজ্য হবে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

SIR in Bengal: SIR বিরোধিতায়ও 'যত পথ, তত মত'! মমতার ডাকে মিছিল হাঁটলেন ধর্মগুরুরা...রাজপথে...

পরবর্তী অ্যালবাম

SIR in Bengal: SIR বিরোধিতায়ও &#039;যত পথ, তত মত&#039;! মমতার ডাকে মিছিল হাঁটলেন ধর্মগুরুরা...রাজপথে...

SIR in Bengal: SIR বিরোধিতায়ও 'যত পথ, তত মত'! মমতার ডাকে মিছিল হাঁটলেন ধর্মগুরুরা...রাজপথে...

SIR in Bengal: SIR বিরোধিতায়ও 'যত পথ, তত মত'! মমতার ডাকে মিছিল হাঁটলেন ধর্মগুরুরা...রাজপথে... 7
Neem Karoli Baba: জীবনে শুভ সময় এগিয়ে আসছে! কী ভাবে বুঝবেন? নিম করোলি বাবা দিলেন এক আশ্চর্য ইঙ্গিত...

Neem Karoli Baba: জীবনে শুভ সময় এগিয়ে আসছে! কী ভাবে বুঝবেন? নিম করোলি বাবা দিলেন এক আশ্চর্য ইঙ্গিত...

Neem Karoli Baba: জীবনে শুভ সময় এগিয়ে আসছে! কী ভাবে বুঝবেন? নিম করোলি বাবা দিলেন এক আশ্চর্য ইঙ্গিত... 9
PAN Aadhaar Link: SIR নিয়ে ব্যস্ত! ওদিকে PAN বাঁচাতে গেলে এই কাজ করতেই হবে, হাতে মাত্র...

PAN Aadhaar Link: SIR নিয়ে ব্যস্ত! ওদিকে PAN বাঁচাতে গেলে এই কাজ করতেই হবে, হাতে মাত্র...

PAN Aadhaar Link: SIR নিয়ে ব্যস্ত! ওদিকে PAN বাঁচাতে গেলে এই কাজ করতেই হবে, হাতে মাত্র... 6
Rash Purnima Lucky Zodiacs: রাসপূর্ণিমায় বিরল যোগে কয়েকটি রাশির জন্য অকল্পনীয় ভালো সময়! ভরণী নক্ষত্রে অর্থ, সমৃদ্ধি...

Rash Purnima Lucky Zodiacs: রাসপূর্ণিমায় বিরল যোগে কয়েকটি রাশির জন্য অকল্পনীয় ভালো সময়! ভরণী নক্ষত্রে অর্থ, সমৃদ্ধি...

Rash Purnima Lucky Zodiacs: রাসপূর্ণিমায় বিরল যোগে কয়েকটি রাশির জন্য অকল্পনীয় ভালো সময়! ভরণী নক্ষত্রে অর্থ, সমৃদ্ধি... 7