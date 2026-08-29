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শিক্ষকদের জন্য বিরাট খবর: আর দিতে হবে না টেট পরীক্ষা, বিধানসভায় ঐতিহাসিক বিল পাশ সরকারের-- কারা পাবেন এই সুবিধা?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Aug 29, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 06:52 PM IST

TET Exemption for serving teachers: দীর্ঘদিন ধরে স্কুলে শিক্ষকতা করা সত্ত্বেও টেট (TET) পাশ না করা কর্মরত শিক্ষকদের জন্য বড় স্বস্তি। বহু বছর ধরেই এইশিক্ষকদের মাথার ওপর ঝুলে ছিল টেট উত্তীর্ণ হওয়ার বাধ্যতামূলক খাঁড়া। এবার সেই জটিলতা দূর করতে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করল সরকার। ২০১০ সালের আগের শিক্ষকদের টেটের বাধ্যবাধকতা থেকে চিরতরে ছাড় দেওয়ার জন্য বিধানসভায় সর্বসম্মত প্রস্তাব পাশ করেছে তারা। এই সিদ্ধান্তের পর পশ্চিমবঙ্গ-সহ সারা দেশের কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে নতুন করে আশার আলো তৈরি হয়েছে।

 

টেট পাশ কি আবশ্যক নয়?1/15

টেট পাশ কি আবশ্যক নয়?

গত ২৫ অগস্ট, ২০২৬ তারিখে বিধানসভায় রাজ্যের স্কুলশিক্ষা মন্ত্রীর উদ্যোগে একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্তাব পেশ করা হয়।

টেট পাশ কি আবশ্যক নয়?2/15

টেট পাশ কি আবশ্যক নয়?

 প্রস্তাবে স্পষ্ট জানানো হয়, ২০১০ সালের ২৩ অগস্টের আগে যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা পদে নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে টেটের নিয়ম সম্পূর্ণ ও স্থায়ীভাবে মকুব করা হোক। 

 

টেট পাশ কি আবশ্যক নয়?3/15

টেট পাশ কি আবশ্যক নয়?

বিধানসভার সমস্ত দলের সমর্থনে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয় এবং তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। 

টেট পাশ কি আবশ্যক নয়?4/15

টেট পাশ কি আবশ্যক নয়?

সরকারের তথ্য অনুসারে, রাজ্যের প্রায় ৩ লক্ষ ২৮ হাজার কর্মরত শিক্ষক এই নিয়মের জেরে অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন। 

 

টেট পাশ কি আবশ্যক নয়?5/15

টেট পাশ কি আবশ্যক নয়?

সরকারের যুক্তি-- দীর্ঘ দিন ধরে পড়ানোর অভিজ্ঞতা ও পেশাগত অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের এই চাপ থেকে মুক্তি দেওয়া উচিত।

 

টেট পাশ কি আবশ্যক নয়?6/15

টেট পাশ কি আবশ্যক নয়?

শিক্ষার অধিকার আইন (RTE Act, ২০০৯) ২০১৫ সালের এপ্রিল থেকে দেশজুড়ে কড়াকড়িভাবে কার্যকর হওয়ার পর সমস্ত কর্মরত শিক্ষকের টেট পাশ করা বাধ্যতামূলক করা হয়। 

 

টেট পাশ কি আবশ্যক নয়?7/15

টেট পাশ কি আবশ্যক নয়?

সুপ্রিম কোর্টও এক রায়ে জানিয়েছিল, টেট অনুত্তীর্ণ শিক্ষকদের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পরীক্ষা পাশ করতে হবে; যদিও পরবর্তীতে রিভিউ পিটিশনের মাধ্যমে সেই সময় কিছুটা বাড়ানো হয়। 

 

টেট পাশ কি আবশ্যক নয়?8/15

টেট পাশ কি আবশ্যক নয়?

জাতীয় শিক্ষক শিক্ষণ পরিষদ (NCTE) ও কেন্দ্র স্পষ্ট করেছে যে, টেট সংক্রান্ত নিয়মে ছাড় বা নীতিগত সিদ্ধান্তের প্রাথমিক এক্তিয়ার রাজ্যগুলির ওপরই বর্তায়।

টেট পাশ কি আবশ্যক নয়?9/15

টেট পাশ কি আবশ্যক নয়?

২০১০ সালের ২৩ অগস্টের পূর্বে নিযুক্ত সমস্ত শিক্ষককে টেটের বাধ্যবাধকতা থেকে স্থায়ী অব্যাহতি দেওয়া।

টেট পাশ কি আবশ্যক নয়?10/15

টেট পাশ কি আবশ্যক নয়?

কর্মরত শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের শিক্ষাদান ও অভিজ্ঞতাকে উপযুক্ত স্বীকৃতি জানানো।

 

টেট পাশ কি আবশ্যক নয়?11/15

টেট পাশ কি আবশ্যক নয়?

এই সিদ্ধান্তকে কোনও সাময়িক ছাড় হিসেবে না দেখে সম্পূর্ণ স্থায়ী আইনগত সুরক্ষা দেওয়া।

 

টেট পাশ কি আবশ্যক নয়?12/15

টেট পাশ কি আবশ্যক নয়?

উল্লেখ্য, নতুন প্রার্থীদের জন্য নিয়মিত টেট পরীক্ষা বহাল থাকবে; এই ছাড় কেবল পুরনো কর্মরতদের জন্য।

 

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকদের অবস্থান13/15

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকদের অবস্থান

কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রস্তাব অনুমোদন করলে তা সারা দেশের জন্য একটি ইতিবাচক নজির তৈরি করবে। 

 

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকদের অবস্থান14/15

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকদের অবস্থান

পশ্চিমবঙ্গের কর্মরত টেট-অনুত্তীর্ণ শিক্ষকদের মধ্যেও এই নিয়ে দীর্ঘ দিনের উদ্বেগ রয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে এখনও কেন্দ্রের কাছে এমন কোনও প্রস্তাব পাঠানো হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকদের অবস্থান15/15

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকদের অবস্থান

তবে জেনে রাখুন এই সিদ্ধান্ত তামিলনাড়ুর সরকারের। এর পরেই বাংলার শিক্ষকমহলেও নতুন করে দাবি ও প্রত্যাশা জোরালো হচ্ছে। এখন নজর কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের দিকে।

TAGS:
TET exemption
TET Exam

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