CM Joseph Vijay Meets MK Stalin: শপথের পরই স্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করতে ছুটলেন মুখ্যমন্ত্রী বিজয়, ভোলবদল তামিল রাজনীতিতে?

CM Joseph Vijay Meets MK Stalin: লড়াই ছিল মাঠের, কিন্তু প্রশাসনিক যাত্রার শুরুতে সৌজন্যই শেষ কথা। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এম.কে. স্ট্যালিনের বাসভবনে সি. জোসেফ বিজয়। তাঁকে স্বাগত জানালেন বিরোধী দলনেতা উদয়নিধি স্ট্যালিন। রাজনীতিতে এই শিষ্টাচার সত্যিই বিরল। 

| May 11, 2026, 09:06 PM IST
বিজয়-স্ট্যালিন বৈঠক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নির্বাচনের ময়দানে লড়াই ছিল সেয়ানে-সেয়ানে। বাগযুদ্ধ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক আক্রমণ— কোনো অংশেই খামতি ছিল না। কিন্তু ভোট মিটতেই সেই তিক্ততা ভুলে এক অনন্য সৌজন্যের নজির গড়লেন তামিলনাড়ুর নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী সি.জোসেফ বিজয়।   

শপথ গ্রহণের পরপরই তিনি সোজা পৌঁছে গেলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ রাজনীতিবীদ এম.কে. স্ট্যালিনের বাসভবনে।  

মুখ্যমন্ত্রী বিজয় স্ট্যালিনের বাসভবনে পৌঁছালে তাকে পুষ্পস্তবক দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান বর্তমান বিরোধী দলনেতা উদয়নিধি স্ট্যালিন। উপস্থিত ছিলেন খোদ এম.কে. স্ট্যালিনও।   

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনী প্রচারের সময় যে তীব্র বাদানুবাদ দেখা গিয়েছিল, এই সাক্ষাৎ তার রেশ অনেকটাই কমিয়ে দিল।   

দীর্ঘক্ষণ তাঁদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়। বিজয় প্রবীণ নেতার আশীর্বাদ নেন এবং রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে গঠনমূলক সহযোগিতার বার্তা দেন।  

তামিলনাড়ুর রাজনীতি ঐতিহাসিকভাবেই অত্যন্ত আবেগপ্রবণ এবং অনেক সময় ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। সেখানে দাঁড়িয়ে বিজয়ের এই পদক্ষেপ এক নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইঙ্গিত দিচ্ছে।   

একদিকে বিজয়ের দল যেখানে ক্ষমতায় এসে নতুন যুগের সূচনা করতে চাইছে, অন্যদিকে স্ট্যালিনের ডিএমকে (DMK) শক্তিশালী বিরোধী পক্ষ হিসেবে নিজেদের অবস্থান বজায় রেখেছে। এই পরিস্থিতিতে দুই পক্ষের এই সৌজন্য সাক্ষাৎ রাজ্যের প্রশাসনিক স্থিতিশীলতার জন্য একটি ইতিবাচক সংকেত।  

এই বৈঠককে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, "গণতন্ত্রে লড়াই শুধুমাত্র ভোটের বাক্সে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। দেশ বা রাজ্যের স্বার্থে শাসক ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরি।"   

বিজয়ের এই সফর সেই 'পলিটিক্যাল সিভিলিটি' বা রাজনৈতিক শিষ্টাচারের পরিচয় দিল।  

তামিলনাড়ুর পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক মানচিত্রে সি. জোসেফ বিজয়ের এই 'মাস্টারস্ট্রোক' ভবিষ্যতে প্রশাসনিক কাজকর্মে কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেটাই দেখার। আপাতত এই সৌজন্যের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল, যা দেশের বাকি রাজ্যগুলোর কাছেও এক বড় বার্তা।

