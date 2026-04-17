English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
TV Actress Tanishka Tiwari CBSE Class 10 Result: 'ডাহা ফেল করবে', নিন্দুকদের মোক্ষম জবাব কুসুমের, ১৪ ঘণ্টা শ্যুট করেও CBSE-তে বাজিমাত তনিষ্কার

Kusum Actress CBSE Class 10 Result: কঠোর পরিশ্রম আর অদম্য জেদ থাকলে যে কোনো পাহাড় জয় করা সম্ভব! টানা ১৪ ঘণ্টা শ্যুটিং সামলেও সিবিএসই দশম শ্রেণির পরীক্ষায় ৭৯% নম্বর নিয়ে সফল প্রিয় ‘কুসুম’ ওরফে তনিষ্কা তিওয়ারি। যারা বলেছিল ‘সিরিয়াল করলে ফেল করবে’, তাদের যোগ্য জবাব দিলেন অভিনেত্রী। পড়াশোনা আর অভিনয় সমানতালে চালিয়ে যাওয়ার এই লড়াইকে কুর্নিশ তাঁর পরিবারের। অভিনন্দন তনিষ্কা!

| Apr 17, 2026, 04:08 PM IST
1/10

তনিষ্কার রেজাল্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছোটপর্দার অত্যন্ত জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘কুসুম’। আর সেই ধারাবাহিকের মিষ্টি নায়িকা তনিষ্কা তিওয়ারি আজ শুধু পর্দায় নয়, বাস্তব জীবনের পরীক্ষাতেও বিজয়ী। 

2/10

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে সিবিএসই (CBSE) দশম শ্রেণির ফলাফল। আর সেখানেই ৭৯ শতাংশ নম্বর নিয়ে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন তনিষ্কা। অভিনয়ের ব্যস্ততা আর পড়াশোনা— এই দুইয়ের ব্যালেন্স কীভাবে বজায় রাখতে হয়, তা যেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন এই কিশোরী অভিনেত্রী।

3/10

পয়লা বৈশাখের দিন যখন চারদিকে উৎসবের আমেজ, তখনই প্রকাশ্যে আসে তনিষ্কার এই খুশির খবর। শ্যুটিংয়ের টাইট শিডিউল সামলে এই নম্বর পাওয়া মোটেও সহজ ছিল না। 

4/10

জানা গিয়েছে, টানা ১৪ ঘণ্টা শ্যুটিং করার পর মাত্র ২ ঘণ্টা বিশ্রামের সুযোগ পেতেন তিনি। সেই অল্প সময়েই চলত পরীক্ষার প্রস্তুতি। এমনকি পরীক্ষার দিনগুলোতে হল থেকে বেরিয়ে এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সোজা চলে আসতেন শ্যুটিং সেটে। মেকআপ ভ্যানে বসে শটের ফাঁকে বই মুখে বসে থাকাই ছিল তনিষ্কার গত কয়েক মাসের রুটিন।

5/10

তনিষ্কার এই সাফল্যে আবেগঘন পোস্ট করেছে তাঁর পরিবার। সেখানে উঠে এসেছে কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। 

6/10

অনেকেই নাকি মন্তব্য করেছিলেন, “সিরিয়াল করতে করতে কি আর পড়াশোনা হয়? ও তো ডাহা ফেল করবে!” কিন্তু কথায় বলে, ‘যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে’। 

7/10

তনিষ্কা প্রমাণ করে দিলেন ইচ্ছাশক্তি থাকলে কোনও বাধাই বড় নয়। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তনিষ্কা কেবল পাশই করেননি, বরং দুটি বিষয়ে লেটার মার্কসও পেয়েছেন। 

8/10

ছোটবেলা থেকেই তনিষ্কার স্বপ্ন ছিল অভিনেত্রী হওয়ার। সেই স্বপ্ন পূরণ হলেও পড়াশোনাকে অবহেলা করতে রাজি নন তিনি। 

9/10

দশম শ্রেণির গণ্ডি পেরিয়ে এবার তাঁর লক্ষ্য একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে ‘হিউম্যানিটিজ’ (Humanities) নিয়ে পড়া। ভবিষ্যতে মনোবিজ্ঞান (Psychology), সমাজবিজ্ঞান (Sociology) এবং ফিল্ম স্টাডিজ নিয়ে উচ্চশিক্ষা করার ইচ্ছে রয়েছে তাঁর। 

10/10

তনিষ্কার এই সাফল্যে তাঁর সহকর্মী থেকে শুরু করে অনুরাগী— সকলেই শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন। পর্দার কুসুম বুঝিয়ে দিলেন, তিনি কেবল কিউটি পকেট ডিনামো নন, বরং একজন সত্যিকারের লড়াকু যোদ্ধা।

পরবর্তী
অ্যালবাম

