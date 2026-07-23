/গুঁড়িয়ে দিতে এগিয়ে আসছিল মিলিটারি ট্যাঙ্ক! দুঃসাহসে ভর করে তার সামনে একা দাঁড়িয়ে পড়লেন এক আন্দোলনকারী

চিনের সঙ্গে জুড়ে গেল দিল্লি। চিনের বেইজিংয়ের তিয়েনআনমেন স্কোয়ারে ৪ জুন ঠিক কী ঘটছিল, তখনই বিশ্ববাসী তা জানতে পারেননি। পরদিন ৫ জুন কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে তিয়েনআনমেন স্কোয়ারের কয়েকটি ছবি প্রকাশ পায়। তখনই সকলে জানতে পারে, কী ঘটেছিল।
ছবিগুলিতে সাদা শার্ট ও কালো প্যান্ট পরা একজনকে রাস্তার উপর চলন্ত ট্যাংকবাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখা গিয়েছিল। অস্ত্র ছিল না। কিন্তু খালিও ছিল না তাঁর দুই হাত। দুহাতে ছিল দুটি শপিং ব্যাগ। ভাবখানা এমন-- যেন সবে বাজার করে বাড়ি ফিরছিলেন!
ছবির ওই ব্যক্তির পরিচয় কিন্তু আজও নিশ্চিত করে জানা যায়নি। সারা বিশ্ব অবশ্য তাঁকে চেনে। চেনে ট্যাংকম্যান নামে।
তিয়েনআনমেন স্কোয়ারের কাছে সেদিন যে কয়েকজন ফোটোগ্রাফার ইতিহাসের ওই মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করতে পেরেছিলেন, তাঁদের একজন ছিলেন জেফ উইডনার। তিনি একটি হোটেলের ঘর থেকে ছবিটি তুলেছিলেন। আরেক আলোকচিত্রী স্টুয়ার্ট ফ্রাঙ্কলিনের তোলা 'ট্যাংকম্যান' ছবি টাইম ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছিল। তিনি ছবি তুলেছিলেন হোটেলের ব্যালকনি থেকে।
পরে এক সাক্ষাৎকারে এই স্টুয়ার্ট ফ্রাঙ্কলিন বলেছিলেন, এই ছবির মধ্য দিয়ে ওই লোকটির অসাধারণ সাহস ফুটে উঠেছে। সমাজে ন্যায়বিচার ফিরিয়ে আনার জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে তৈরি ছিলেন তিনি। তাঁর চেহারায় যেন সেই প্রতিবাদ ফুটে উঠছিল।
কর্তৃত্ববাদী শাসকের অপ্রতিরোধ্য শক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সাহসে ভর করে রুখে দাঁড়াবার প্রতীক হয়ে আছেন তিনি। ধ্বংস করে দিতে, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে উদ্যত ট্যাংকের সামনে তিনি সেদিন বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। লোকটির সামনে কিছুক্ষণের জন্য হলেও মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিল একচ্ছত্র শাসকের অস্ত্র, থেমে যেতে বাধ্য হয়েছিল ট্যাংকের চাকা।
কেন দিল্লির আন্দোলন প্রসঙ্গে এই কথা উঠছে? এই প্রসঙ্গ উঠছে কারণ, মুম্বইয়ে ছাত্র-আন্দোলন চলাকালীন ছাইরঙা হুডি পরা এক ছাত্রী একাই হাত দিয়ে আটকে দেন একটি পুলিস ভ্যান। এর পরই অনেকের স্মৃতিতে ফিরছে তিয়েনআনমেন স্কোয়ারের এই ঘটনা।