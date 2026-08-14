/স্টার্ক-কামিন্স-হ্যাজলউডদের ঠেঙিয়ে বিধ্বংসী ১০১! বিশ্বকাপজয়ী বাংলাদেশিকে নিয়ে ধন্য ধন্য চারদিকে...ইতিহাস লেখা এই তানজিদ কে?

Tanzid Hasan Tamim: স্টার্ক-কামিন্স-হ্যাজলউডকে ঠেঙিয়ে ১০১ রান করলেন তিনি! বিশ্বকাপজয়ী বাংলাদেশিকে নিয়ে এখন চারদিকে ধন্য ধন্য... কে এই তানজিদ হাসান তামিম?
এই মুহুর্তে দু'ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়ায় এসেছে নাজমুল হোসেন শান্তর বাংলাদেশ। ডারউইনের টিআইও স্টেডিয়ামে চলছে প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে শিরোনামে তানজিদ হাসান তামিম।
বিশ্বের ১ নম্বর টেস্ট দলের ঘরের মাঠে ৯ নম্বর দল মুখ তুলতে পারবে না বলেই মনে করেছিলেন বহু ক্রিকেট পণ্ডিতরা। কিন্তু বাস্তবে অস্ট্রেলিয়াকে রীতিমতো চাপে ফেলে দিয়েছে বাংলাদেশ। মারারা স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে ব্য়াট করে মাত্র ১৯৮ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল। আর দ্বিতীয় দিনের শেষে বাংলাদেশের স্কোর ৩৫১/৬
বাংলাদেশ ১৫৩ রানে এগিয়ে তৃতীয় দিন ব্য়াট করতে নামবে। বল হাতে হাসান মেহমুদ কামাল করার পর (একাই ৬ উইকেট নিয়েছেন) এবার ব্য়াট হাতে আগুনে ইনিংস খেললেন তানজিদ। তিনি ৫ ঘণ্টা ৮ মিনিট ক্রিজে থেকে ১৯৭ বল ফেস করলেন। ১০১ রানের অসাধারণ ইনিংস খেললেন ৮ চার ও এক ছয়ে।
চলতি বছরই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মে মাসে টেস্ট অভিষেক করেছিলেন তানজিদ। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জীবনে প্রথমবার টেস্ট খেলতে নেমেই পদ্মাপাড়ের দেশের হয়ে ইতিহাস লিখলেন। প্রথম বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট শতরান করলেন। এর আগে বাংলাদেশের হান্নান সরকারের ২০০৩ সালে ৭৬ রানের ইনিংসই ছিল তাঁর দেশের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর।
বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সেঞ্চুরি করা দ্বিতীয় বাংলাদেশি ব্যাটার হলেন তানজিদ। এর আগে ২০০৬ সালে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় ১৮৯ বলে ১৩৮ রান করেছিলেন শাহরিয়ার নাফিস। তারপর নাম থাকবে তানজিদের। তবে তিনি অজিভূমেই করলেন। শাহরিয়র করেছিলেন নিজের দেশে ২০ বছর আগে।
এখনও পর্যন্ত ৫ বিদেশি ক্রিকেটার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে জীবনে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি করেছেন। সেই এলিট ক্লাবে তানজিদ ঢুকলেন। তালিকায় রয়েছেন ভারতের বিরাট কোহলি ও ভিভিএস লক্ষ্মণ, দক্ষিণ আফ্রিকার ফাফ দু প্লেসিস ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্রায়ান লারা।
২৫ বছেরর তানজিদ এদিন যেভাবে বিশ্বের অন্য়তম সেরা টেস্ট বোলিং অ্যাটাকের বিরুদ্ধে আগ্রাসী ক্রিকেট খেললেন, তা দেখে সবাই ধন্য় ধন্য় করছ নেটপাড়ায়। কে বলবে তানজিদ জীবনে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে খেলছেন। প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক ও জশ হ্যাজলউডদের পেস ট্রায়োকেও পরোয়া করলেন না।
বাংলাদেশের বোগরা নিবাসী তানজিদ জীবনের দ্বিতীয় টেস্ট খেলছেন। এর আগে ৪০ ওডিআাই ও ৫৩ টি২০আই খেলেছেন তিনি। ২০২০ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য় ছিলেন তানজিদ। ২০২৫ সালে এক ক্যালেন্ডার বর্ষে টি-২০আইতে তিনি ৭৭৫ রান করেছিলেন। যা তাঁর দেশের হয়ে কোনও ব্য়াটারের পক্ষে এক বছরে সর্বোচ্চ।