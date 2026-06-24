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সবশেষ! একমাত্র রোজগেরে সদস্য়ের মৃত্যুতে দিশেহারা পরিবার, তারাতলা কাণ্ডে গ্রেফতার ৩

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 24, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:53 PM IST

Taratala Warehouse Collapse: রাতেও জোরকদমে চলছে উদ্ধার কাজ। আহতদের দেখতে হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী।  ২ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন CCU-তে। ১৮ জন প্রাথমিক শুশ্রূষার পর এখন বিপন্মুক্ত। 

তারাতলা কাণ্ডে সবশেষ!1/6

তারাতলা কাণ্ডে সবশেষ!

বরুণ সেনগুপ্ত: তারাতলায় বিপর্যয়। গোডাউন ভেঙে একমাত্র রোজগেরে সদস্যের মৃত্যু! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে পরিবারের। শোকস্তম্ভ ভাটপাড়া।  ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেফতার করল পুলিস।

 

আতঙ্কের নাম তারাতলা2/6

আতঙ্কের নাম তারাতলা

 আতঙ্কের নাম তারাতলা। বুধবার দুপুরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল নির্মীয়মাণ গোডাউন। মুহুর্তে যেন থমকে গেল গোটা শহর

 

মৃত ৫, আহত ২০3/6

মৃত ৫, আহত ২০

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, তারাতলায় এখনও পর্যন্ত মৃত ৫। আহত ২০।

 

মৃত ভাটপাড়ার কৃষ্ণা রাও4/6

মৃত ভাটপাড়ার কৃষ্ণা রাও

তারাতলা বিপর্যয়ে মৃতের তালিকায় ভাটপাড়ার পূর্বাশা এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণা চৌধুরী। 

 

দিশেহারা পরিবার5/6

দিশেহারা পরিবার

বাড়িতে মৃত্যুসংবাদ পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের লোকেরা। শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায়।

 

একমাত্র রোজগেরে ছিলেন কৃষ্ণাই6/6

একমাত্র রোজগেরে ছিলেন কৃষ্ণাই

জানা গিয়েছে, কৃষ্ণাই ছিলেন পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্য। তাঁর আয়েই সংসার চলত।  প্রশাসনের কাছে পরিবারে পাশে দাঁড়ানোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

 

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