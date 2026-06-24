/সবশেষ! একমাত্র রোজগেরে সদস্য়ের মৃত্যুতে দিশেহারা পরিবার, তারাতলা কাণ্ডে গ্রেফতার ৩

Taratala Warehouse Collapse: রাতেও জোরকদমে চলছে উদ্ধার কাজ। আহতদের দেখতে হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী। ২ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন CCU-তে। ১৮ জন প্রাথমিক শুশ্রূষার পর এখন বিপন্মুক্ত।
বরুণ সেনগুপ্ত: তারাতলায় বিপর্যয়। গোডাউন ভেঙে একমাত্র রোজগেরে সদস্যের মৃত্যু! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে পরিবারের। শোকস্তম্ভ ভাটপাড়া। ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেফতার করল পুলিস।
আতঙ্কের নাম তারাতলা। বুধবার দুপুরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল নির্মীয়মাণ গোডাউন। মুহুর্তে যেন থমকে গেল গোটা শহর
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, তারাতলায় এখনও পর্যন্ত মৃত ৫। আহত ২০।
তারাতলা বিপর্যয়ে মৃতের তালিকায় ভাটপাড়ার পূর্বাশা এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণা চৌধুরী।
বাড়িতে মৃত্যুসংবাদ পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের লোকেরা। শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায়।
জানা গিয়েছে, কৃষ্ণাই ছিলেন পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্য। তাঁর আয়েই সংসার চলত। প্রশাসনের কাছে পরিবারে পাশে দাঁড়ানোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।