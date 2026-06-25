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তারাতলায় বাড়ছে মৃত... বিপুল অঙ্কের ক্ষতিপূরণ ঘোষণা 'ডবল ইঞ্জিন' বিজেপি সরকারের

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 25, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:51 PM IST

Taratala Warehouse Collapse Compensation: নকশায় গলদ না নির্মাণে ত্রুটি না নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী? কেন ভেঙে পড়ল তারাতলার নির্মীয়মাণ গোডাউন। উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা। এদিকে স্বজনহারাদের কান্নায় ভারী বাতাস।

তারাতলা বিপর্যয়ে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা1/5

তারাতলা বিপর্যয়ে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তারাতলা বিপর্যয়ে মোট ১২ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ পাবে মৃতদের পরিবার। আর আহতরা পাবেন দেড় লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ। 

দুই সরকারের ক্ষতিপূরণ ঘোষণা2/5

দুই সরকারের ক্ষতিপূরণ ঘোষণা

তারাতলা কাণ্ডে বিপুল অংকের ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে কেন্দ্র-রাজ্য দুই সরকারই। একদিকে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের তরফে যেমন ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে, তেমনই ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও।

ক্ষতিপূরণ ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর3/5

ক্ষতিপূরণ ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

তারাতলার নির্মীয়মাণ গোডাউনের ছাদ ধসে নিহতদের পরিবারের জন্য ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা এককালীন ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ক্ষতিপূরণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর4/5

ক্ষতিপূরণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

ওদিকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্য সরকারের তরফে মৃতদের পরিবারকে ১০ লাখ ও আহতদের মাথা পিছু ১ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। 

তারাতলায় বাড়ছে মৃতের সংখ্যা5/5

তারাতলায় বাড়ছে মৃতের সংখ্যা

উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই তারাতলায় গোডাউন বিপর্যয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১। ১৯ জন ভর্তি হাসপাতালে। ধ্বংসস্তূপের নীচে এখনও আরও কেউ আটকে রয়েছে কিনা, গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রেডার দিয়ে তার খোঁজ চালানো হচ্ছে।

TAGS:
Taratala Warehouse Collapse
compensation

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