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মাত্র ২০ দিন আগে কাজে যোগ! নিয়তিই কি বাসন্তীর খালেককে টেনে আনে তারাতলার 'মৃত্যুপুরী'তে? বুক চাপড়াচ্ছেন দাদা

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 24, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:27 PM IST

Taratala Warehouse Collapse: প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিস মনে করছে যে বহুতলের নকশায় গলদ আছে। বহুতল তৈরির সময় নিয়ম মানা হয়নি। তাতেই ভেঙে পড়ে বহুতল। হাসপাতাল ভর্তির সংখ্যা আরও বাড়বে বলেই জানা যাচ্ছে।

 

তারাতলায় ভেঙে পড়ে নির্মীয়মাণ গোডাউন1/8

তারাতলায় ভেঙে পড়ে নির্মীয়মাণ গোডাউন

পিয়ালি মিত্র, অয়ন শর্মা:  বিভীষিকার নাম তারাতলা! বুধবার দুপুরে তারাতলায় ভেঙে পড়ে নির্মীয়মাণ গোডাউন। মুহূর্তে যেন স্তব্ধ হয়ে যায় গোটা কলকাতা! শিউরে ওঠে গোটা কলকাতা তথা রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, তারাতলায় এখনও পর্যন্ত মৃত ৫। 

তারাতলায় মৃত ৫, আহত ২০2/8

তারাতলায় মৃত ৫, আহত ২০

আহত ২০। ২ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন CCU-তে। ১৮ জন প্রাথমিক শুশ্রূষার পর এখন বিপন্মুক্ত। বাসন্তীর বাসিন্দা খালেক সরদার, এখানে গত ২০ দিন ধরে শ্রমিকের কাজ করছেন, তারাতলাকাণ্ডে আহত তিনিও। ভাইকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স বেরতেই শুরু হয় দাদার কান্না।

হাসপাতালে ভর্তি কারা3/8

হাসপাতালে ভর্তি কারা

আহতদের মধ্যে রয়েছে দুর্বাসা মাল্লা (৫৬)- মাথায় চোট, বিভিন্ন অংশে হাড় ভেঙেছে।  মানিচাঁদ কুমার (২২)- হাড় ভেঙেছে, নাকে মুখে চোট। শহিদ কুমার (২৬)- ইন্টারনাল ব্লিডিং রয়েছে শরীরে। বিশ্বপ্রকাশ (২৮)- শরীরের বিভিন্ন অংশের হাড় ভেঙেছে। রাজেশ রুইদাস (২৫)- মাথায় চোট, হাড় ভেঙেছে শরীরের বিভিন্ন অংশের, শারীরিক অবস্থা অতি সংকটজনক। বোদান মুন্ডা (২৮)- শরীরের বিভিন্ন অংশে হাড় ভেঙেছে, শারীরিক অবস্থা অতি সংকটজনক। রামপ্রসাদ চৌধুরী (২১)- শরীরের বিভিন্ন অংশে হাড় ভেঙেছে। 

আহতদের নাম4/8

আহতদের নাম

এছাড়াও, আহতদের মধ্যে রয়েছেন রাজেন্দ্র রাও (৫৫), মহম্মদ আবিদ খান (৪৫), সুরজ চৌধুরী (৩০), জওহার আলি (২৪), দেবাশিস দাস (৪৩), মহম্মদ সোনু (৩৫), সন্দীপ পান্ডে (৩২), মুস্তাকিম গায়েন (২৪), খালেক সরদার (৩৮), রাজকুমার রজক (৪৫), কার্তিক পাত্র (৩১)। তবে  হাসপাতাল ভর্তির সংখ্যা আরও বাড়বে বলেই জানা যাচ্ছে।

মৃতদের মধ্যে একজন মহিলা5/8

মৃতদের মধ্যে একজন মহিলা

তারাতলায় দুর্ঘটনায় মৃতদের মধ্যে রয়েছেন একজন মহিলা। কৃষ্ণা চৌধুরী (৩০), রোহিত চৌধুরী (৪০), রাহুল চৌধুরী (১৭), এছাড়া আরও ২ জন। যাদের নাম-পরিচয় এখনও অজ্ঞাত। সূত্রের খবর, প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিস মনে করছে যে এই বহুতলের নকশায় গলদ আছে। বহুতল তৈরির সময় নিয়ম মানা হয়নি। 

বহুতলের দুটো ফ্লোর চিড়ে চ্যাপ্টা6/8

বহুতলের দুটো ফ্লোর চিড়ে চ্যাপ্টা

আর তাতেই ভেঙে পড়ে বহুতল। সেই ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়েন শ্রমিক। বহুতলের দুটো ফ্লোর চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যায়। যার ফলে উদ্ধারকাজ কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং হয়ে ওঠে উদ্ধারকারী দলের কাছে। ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে আসতে থাকে আটকে পড়া শ্রমিকদের গোঙানি, আর্তনাদ। 

উদ্ধারকাজে NDRF7/8

উদ্ধারকাজে NDRF

দুর্ঘটনার পরই উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে NDRF। উদ্ধারে নামে সেনাও। এরিয়াল সার্ভের মাধ্যমে চলে উদ্ধারকাজ। উদ্ধারকাজে লাগানো হয় ড্রোনও। গ্যাস কাটার দিয়ে লোহার বিম কেটে উদ্ধার করা হয় দুর্গতদের। দেখা যায়, লোহার বিমের গায়ে লেগে রক্ত-মাংস। 

উদ্ধারে সেনাও8/8

উদ্ধারে সেনাও

ভারতীয় সেনার ইস্টার্ন কম্যান্ডের ৪টি দলকে দ্রুত মোতায়েন করা হয় উদ্ধারকাজে। আটকে যাওয়া শ্রমিকদের দ্রুত বের করে আনতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, কলকাতা পুলিস ও ভারতীয় সেনা।

TAGS:
Taratala Warehouse Collapse
taratala death and injured

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