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একের পর এক চাপা পড়া দেহ, মাংস আর রক্ত লোহার বিমের নীচে: চারিদিকে ধ্বংসস্তূপ আর শ্রমিকের আর্তনাদ, তারাতলার বিপর্যয়ে ভয়ংকর ছবি

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jun 24, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:43 PM IST

Taratala warehouse collapsed: কলকাতার তারাতলার ব্রেসব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় বুধবার দুপুরে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক ও ভয়াবহ দুর্ঘটনা। একটি ব্যাটারি কোম্পানির বিশাল নির্মীয়মাণ গুদামের (Godown) ভারী লোহার ছাদ ও বিম আচমকা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। এই ঘটনায় ধ্বংসস্তূপের তলায় বহু শ্রমিকের চাপা পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চালিয়ে এখনও পর্যন্ত ১৩ জন শ্রমিককে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তবে ভেতরে এখনও প্রায় ১৫ জন আটকে রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

 

ব্রেসব্রিজ দুর্ঘটনা1/11

ব্রেসব্রিজ দুর্ঘটনা

দেড় বছর ধরে চলা এই বিশাল নির্মাণকাজের ক্ষেত্রে আদৌ কোনওরকম বৈধ সরকারি অনুমতি ছিল কি না, এবং সুরক্ষাবিধি মানা হয়েছিল কি না-- তা খতিয়ে দেখতে ইতোমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।

ব্রেসব্রিজ দুর্ঘটনা2/11

ব্রেসব্রিজ দুর্ঘটনা

এই দুর্ঘটনার পরই গুদাম নির্মাণের কাজের গুণমান (Quality of Construction) নিয়ে অত্যন্ত গুরুতর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। 

ব্রেসব্রিজ দুর্ঘটনা3/11

ব্রেসব্রিজ দুর্ঘটনা

সমগ্র পরিস্থিতির ওপর সরাসরি নবান্ন থেকে নজর রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরও সশরীরে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসার কথা রয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই নবান্ন থেকে সরাসরি দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় আর ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ।

 

ব্রেসব্রিজ দুর্ঘটনা4/11

ব্রেসব্রিজ দুর্ঘটনা

উদ্ধার হওয়া ১৩ জন শ্রমিকের অবস্থাই অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। তাঁদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য কলকাতায় 'গ্রিন করিডোর' তৈরি করে তড়িঘড়ি এসএসকেএম (SSKM) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনাস্থলে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একের পর এক অ্যাম্বুলেন্স।

 

ব্রেসব্রিজ দুর্ঘটনা5/11

ব্রেসব্রিজ দুর্ঘটনা

বর্তমানে সেনাবাহিনী ও কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর (DMG) জওয়ানরা যৌথভাবে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছেন।একাধিক জেসিবি (JCB) ক্রেন এবং শক্তিশালী গ্যাসকাটার দিয়ে লোহার বিম কেটে ভেতরে আটকে থাকা শ্রমিকদের কাছে পৌঁছানোর আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। স্থানীয়দের দাবি, ধ্বংসস্তূপের তলা থেকে এখনও বেশ কয়েকজন শ্রমিকের আর্তনাদের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

 

ব্রেসব্রিজ দুর্ঘটনা6/11

ব্রেসব্রিজ দুর্ঘটনা

ঘটনার ভয়াবহতা বুঝে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ, দমকল এবং জাতীয় ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দল (NDRF & SDRF)। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত উদ্ধারকাজে নামানো হয় সেনাবাহিনীকেও।

 

ব্রেসব্রিজ দুর্ঘটনা7/11

ব্রেসব্রিজ দুর্ঘটনা

লোহার বিমগুলি বিশালাকার ও অত্যন্ত ভারী হওয়ায় প্রাথমিক অবস্থায় সাধারণ মানুষের পক্ষে উদ্ধারকাজ চালানো অসম্ভব ছিল। 

ব্রেসব্রিজ দুর্ঘটনা8/11

ব্রেসব্রিজ দুর্ঘটনা

আর ঠিক তখনই তাসের ঘরের মতো সম্পূর্ণ লোহার ছাদ ও ভারী বিম হুড়মুড় করে ধসে পড়ে। ফলে মুহূর্তে সকলেই লোহার বিশাল চাঁইয়ের তলায় চাপা পড়ে যান। চারদিকে শুরু হয় তীব্র হাহাকার ও আর্তনাদ।

ব্রেসব্রিজ দুর্ঘটনা9/11

ব্রেসব্রিজ দুর্ঘটনা

এলাকাবাসীদের কাছ থেকে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। তাঁদের দাবি, আজ সকাল থেকেই গোডাউনের মূল লোহার কাঠামোটি অস্বাভাবিকভাবে নড়ছিল। সেই নড়বড়ে কাঠামোর গলদ পরীক্ষা করতেই ছাদের উপরে ও নীচে বেশ কয়েকজন শ্রমিক জড়ো হয়েছিলেন।

ব্রেসব্রিজ দুর্ঘটনা10/11

ব্রেসব্রিজ দুর্ঘটনা

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ব্রেসব্রিজের কাছে এই বিশাল গুদামটি তৈরির কাজ গত প্রায় দেড় বছর ধরে একটানা চলছিল। বুধবার দুপুরে যখন দুর্ঘটনাটি ঘটে, তখন সাইটে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন।

ব্রেসব্রিজ দুর্ঘটনা11/11

ব্রেসব্রিজ দুর্ঘটনা

ব্রেসব্রিজের কাছে এই বিশাল গুদামটি তৈরির কাজ গত প্রায় দেড় বছর ধরে একটানা চলছিল। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, আজ সকাল থেকেই গোডাউনের মূল লোহার কাঠামোটি অস্বাভাবিকভাবে নড়ছিল। সেই গলদ ও নড়বড়ে কাঠামোটি ঠিক কী অবস্থায় রয়েছে, তা পরখ করতে বা পরীক্ষা করতেই ছাদের ওপর ও নীচে জড়ো হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন শ্রমিক। 

TAGS:
Taratala Warehouse Collapse
Taratala under construction warehouse accident

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