Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /এয়ারটেল ইউজার্সদের বিরাট ধাক্কা: উঠে গেল মান্থলি প্ল্যান, এবার থেকে মাসে দুবার রিচার্জ? একধাক্কায় বাড়ছে দ্বিগুণ খরচ

এয়ারটেল ইউজার্সদের বিরাট ধাক্কা: উঠে গেল মান্থলি প্ল্যান, এবার থেকে মাসে দু'বার রিচার্জ? একধাক্কায় বাড়ছে দ্বিগুণ খরচ

Written ByNabanita Sarkar
Published: Sep 21, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 05:02 PM IST

দেশের অন্যতম শীর্ষ টেলিকম সংস্থা ভারতী এয়ারটেল (Airtel) গ্রাহকদের জন্য নিঃশব্দে এক বড় পরিবর্তন আনল। জনপ্রিয় ১৬১ টাকার প্রিপেইড ডেটা ভাউচারের নিয়মে বিরাট বদল। রিচার্জের দাম একই রাখা হলেও কিছু নির্দিষ্ট টেলিকম সার্কেলে এই প্ল্যানের মেয়াদ বা ভ্যালিডিটি এক ধাক্কায় ৩০ দিন থেকে কমিয়ে সোজা ১৫ দিন-- অর্থাৎ অর্ধেক করে দেওয়া হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে ডেটার পরিমাণ সামান্য বাড়ানো হলেও ভ্যালিডিটি কমে যাওয়ায় পরোক্ষভাবে গ্রাহকদের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেল।

 

কী বদল আনা হয়েছে ১৬১ টাকার প্ল্যানে?1/11

কী বদল আনা হয়েছে ১৬১ টাকার প্ল্যানে?

আগে এয়ারটেলের ১৬১ টাকার ডেটা ভাউচারে ব্যবহারকারীরা পেতেন মোট ১২ জিবি (12 GB) হাই-স্পিড ডেটা, যার মেয়াদ থাকত পুরো ৩০ দিন।

এয়ারটেল রিচার্জ প্ল্যান2/11

এয়ারটেল রিচার্জ প্ল্যান

তবে সাম্প্রতিক পরিবর্তনের পর কিছু সার্কেলে (যেমন চেন্নাই ও তামিলনাড়ু সার্কেলে) এই প্ল্যানে ১৫ জিবি (15 GB) ডেটা দেওয়া হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এর ভ্যালিডিটি কমিয়ে করা হয়েছে মাত্র ১৫ দিন।

 

এয়ারটেল রিচার্জ প্ল্যান3/11

এয়ারটেল রিচার্জ প্ল্যান

অন্যদিকে, দিল্লি বা অন্যান্য কিছু সার্কেলে এখনও পুরনো সুবিধা অর্থাৎ ১২ জিবি ডেটা ৩০ দিনের মেয়াদের সঙ্গেই চালু রয়েছে। 

 

এয়ারটেল রিচার্জ প্ল্যান4/11

এয়ারটেল রিচার্জ প্ল্যান

জায়গাভেদে ধীরে ধীরে এই পরিবর্তন কার্যকর করছে বলে মনে করা হচ্ছে। কেন এটি গ্রাহকদের জন্য ব্যয়বহুল?

 

এয়ারটেল রিচার্জ প্ল্যান5/11

এয়ারটেল রিচার্জ প্ল্যান

টেলিকম বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি আসলে পরোক্ষভাবে খরচ বাড়ানোর একটি কৌশল। যদি কোনও গ্রাহকের সারা মাস (৩০ দিন) অতিরিক্ত ডেটার প্রয়োজন হয়, তবে আগে একবার ১৬১ টাকা খরচ করলেই পুরো মাস চলে যেত। 

 

এয়ারটেল রিচার্জ প্ল্যান6/11

এয়ারটেল রিচার্জ প্ল্যান

কিন্তু নতুন নিয়মে ১৫ দিন অন্তর রিচার্জ করতে হলে মাসে দু'বার রিচার্জের প্রয়োজন পড়বে। ফলে ৩০ দিনে গ্রাহকের পকেট থেকে খরচ হবে ৩২২ টাকা (১৬১ × ২)। 

 

এয়ারটেল রিচার্জ প্ল্যান7/11

এয়ারটেল রিচার্জ প্ল্যান

যদিও ডেটার পরিমাণ কিছুটা বাড়ছে (১৫ জিবি + ১৫ জিবি = ৩০ জিবি), কিন্তু কম ডেটা ব্যবহারকারী বা শুধু ব্যাকআপ ইন্টারনেট চান এমন গ্রাহকদের জন্য এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়াল।

 

এয়ারটেল রিচার্জ প্ল্যান8/11

এয়ারটেল রিচার্জ প্ল্যান

এটি কোনও স্ট্যান্ডার্ড রিচার্জ প্ল্যান নয়, বরং শুধু ‘ডেটা ভাউচার’। ফলে এতে কোনও ভয়েস কলিং বা এসএমএস (SMS)-এর সুবিধা নেই। 

 

এয়ারটেল রিচার্জ প্ল্যান9/11

এয়ারটেল রিচার্জ প্ল্যান

এই প্ল্যান ব্যবহারের জন্য গ্রাহকের সিমে আগে থেকেই কোনও মূল আনলিমিটেড বা ভ্যালিডিটি প্যাক সক্রিয় থাকা বাধ্যতামূলক।

 

সার্কেল অনুযায়ী পার্থক্য:10/11

সার্কেল অনুযায়ী পার্থক্য:

ভারতের সব টেলিকম সার্কেলে এই পরিবর্তন একসঙ্গে কার্যকর হয়নি। তাই ১৬১ টাকার প্ল্যান রিচার্জ করার আগে ‘Airtel Thanks’ অ্যাপ বা সংশ্লিষ্ট পোর্টাল থেকে আপনার সার্কেলের বর্তমান ভ্যালিডিটি ও অফার যাচাই করে নেওয়া জরুরি।

 

এয়ারটেল রিচার্জ প্ল্যান11/11

এয়ারটেল রিচার্জ প্ল্যান

উৎসবের মরসুমের ঠিক মুখে এয়ারটেলের এই পদক্ষেপে কম বাজেটের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের পকেটে বাড়তি টান পড়তে চলেছে।

TAGS:
airtel
Airtel recharge plan

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বঙ্গোপসাগরে শক্তি বাড়াচ্ছে নিম্নচাপ, প্রভাব পড়বে বাংলাতেও! ২৩ থেকে ২৮ প্রবল দুর্যো
2
3
4
5