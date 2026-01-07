English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Bangladesh Unrest: ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধই বাংলাদেশের মেরুদণ্ড, ওটাই রাজনীতির মূল ভিত্তি, ওটাই দেশের অস্তিত্ব: তারেক রহমান

Bangladesh Unrest: ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধই বাংলাদেশের মেরুদণ্ড, ওটাই রাজনীতির মূল ভিত্তি, ওটাই দেশের অস্তিত্ব: তারেক রহমান

Tarique Rahaman: বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এবং সদ্যপ্রয়াত বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমান বলেছেন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধই হল, বাংলাদেশের রাজনীতির মূল ভিত্তি। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, এই মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া বাংলাদেশের অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব নয়। গত সোমবার গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে বামপন্থী দলগুলোর জোট 'গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট'-এর নেতাদের সঙ্গে এক মত-বিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।  

| Jan 07, 2026, 09:36 PM IST
1/10

তারেক রহমান বলেন, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ আমাদের পরিচয় এবং রাষ্ট্র গঠনের মূল চালিকাশক্তি। ভারতের সহায়তায় এবং বিপুল ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখা প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব। তিনি বিশ্বাস করেন, বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে আমাদের অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধের সেই আদি চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে।  

2/10

২০২৪ সালের সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান বাংলাদেশে এক নতুন রাজনৈতিক সম্ভাবনা ও দিগন্তের সূচনা করেছে। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর যে নতুন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাকে কাজে লাগিয়ে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে। তার মতে, এটি কেবল একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন নয়, বরং জাতীয় অগ্রগতির এক বিশাল সুযোগ।

3/10

তারেক রহমান জোর দিয়ে বলেন, দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে জাতীয় ঐক্যের কোনও বিকল্প নেই। তিনি বলেন, 'সরকার, বিরোধী দল এবং সকল রাজনৈতিক শক্তিকে দল-মত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।' বর্তমান রাজনৈতিক সুযোগটিকে হেলায় হারানো যাবে না, বরং একে ব্যবহার করে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও মজবুত করতে হবে

4/10

তারেক রহমান বলেছেন, তারা অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে একটি উদার, গণতান্ত্রিক এবং জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র গড়তে চান। তাদের আগামীর রাজনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে সাধারণ মানুষ। তাদের লক্ষ্য এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেখানে জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে।  

5/10

মতবিনিময় সভায় দেশের বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তারেক রহমান গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।   

6/10

একইসাথে তিনি একটি অবাধ,সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য জাতীয় নির্বাচনের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, জনগণের সঠিক রায় প্রতিফলিত হওয়ার মাধ্যমেই দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র ফিরে আসবে।  

7/10

তিনি আরও বলেন, ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার বিপ্লবের যে মূল আকাঙ্ক্ষা—অর্থাৎ বৈষম্যহীন ও স্বৈরাচারমুক্ত সমাজ—তাকে রক্ষা করেই আমাদের পথ চলতে হবে।  

8/10

বৈঠকের শুরুতে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের নেতারা বিএনপি চেয়ারপারসন ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং তার বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানান।   

9/10

নেতারা তারেক রহমানের সঙ্গে দেশের চলমান রাজনৈতিক সংকট ও উত্তরণের পথ নিয়ে দীর্ঘক্ষণ মতবিনিময় করেন এবং দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রতিশ্রুতি দেন।  

10/10

তারেক রহমানের বক্তব্যে স্পষ্ট যে, বিএনপি এখন মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি এবং সাম্প্রতিক গণঅভ্যুত্থানের শক্তিকে সমন্বয় করে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতি গড়তে চায়।

