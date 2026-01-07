Bangladesh Unrest: ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধই বাংলাদেশের মেরুদণ্ড, ওটাই রাজনীতির মূল ভিত্তি, ওটাই দেশের অস্তিত্ব: তারেক রহমান
Tarique Rahaman: বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এবং সদ্যপ্রয়াত বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমান বলেছেন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধই হল, বাংলাদেশের রাজনীতির মূল ভিত্তি। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, এই মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া বাংলাদেশের অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব নয়। গত সোমবার গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে বামপন্থী দলগুলোর জোট 'গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট'-এর নেতাদের সঙ্গে এক মত-বিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
তারেক রহমান বলেন, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ আমাদের পরিচয় এবং রাষ্ট্র গঠনের মূল চালিকাশক্তি। ভারতের সহায়তায় এবং বিপুল ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখা প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব। তিনি বিশ্বাস করেন, বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে আমাদের অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধের সেই আদি চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে।
জাতীয় ঐক্য ও গণতান্ত্রিক উত্তরণ
তারেক রহমান জোর দিয়ে বলেন, দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে জাতীয় ঐক্যের কোনও বিকল্প নেই। তিনি বলেন, 'সরকার, বিরোধী দল এবং সকল রাজনৈতিক শক্তিকে দল-মত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।' বর্তমান রাজনৈতিক সুযোগটিকে হেলায় হারানো যাবে না, বরং একে ব্যবহার করে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও মজবুত করতে হবে
আইন-শৃঙ্খলা ও নির্বাচন নিয়ে ভাবনা
শোক ও সংহতি
