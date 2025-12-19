Taslima Nasrin on Bangladesh Violence: 'কাঁদো বাংলাদেশ কাঁদো! এটাই জেহাদিস্তানের আসল চেহারা', ক্ষোভে ফুঁসছেন তসলিমা...
Bangladesh Violence: ওসমান হাদির মৃত্যুতে ফের উত্তাল হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। এদিন ভাঙচুর চালানো হয় বাংলাদেশের সংস্কৃতিকেন্দ্র ছায়ানটে। ভেঙে ফেলা হয় হারমোনিয়াম, তবলা থেকে শুরু করে একাধিক বাদ্যযন্ত্র। ময়মনসিংহতে আওয়ামী লীগ সমর্থক সংখ্যালঘু এক হিন্দু যুবককে গাছে বেঁধে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দিয়েছে হামলাকারীরা। মৃতের নাম দীপু দাস। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছেন সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন।
