Taslima Nasrin on Bangladesh Violence: 'কাঁদো বাংলাদেশ কাঁদো! এটাই জেহাদিস্তানের আসল চেহারা', ক্ষোভে ফুঁসছেন তসলিমা...

Bangladesh Violence: ওসমান হাদির মৃত্যুতে ফের উত্তাল হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। এদিন ভাঙচুর চালানো হয় বাংলাদেশের সংস্কৃতিকেন্দ্র ছায়ানটে। ভেঙে ফেলা হয় হারমোনিয়াম, তবলা থেকে শুরু করে একাধিক বাদ্যযন্ত্র। ময়মনসিংহতে আওয়ামী লীগ সমর্থক সংখ্যালঘু এক হিন্দু যুবককে গাছে বেঁধে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দিয়েছে হামলাকারীরা। মৃতের নাম দীপু দাস। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছেন সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন। 

| Dec 19, 2025, 03:04 PM IST
1/12

উত্তাল বাংলাদেশ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত বিরোধী ছাত্রনেতা ওসমান হাদিকে প্রকাশ্য রাস্তায় গুলি করা হয়। এরপর বৃহস্পতিবারই সিঙ্গাপুরে তার মৃত্যুতে ফের উত্তাল হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। 

2/12

উত্তাল বাংলাদেশ

ভারতীয় দূতাবাসে অবস্থান, হামলা চালানো হয়। এরপর প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, কালের কন্ঠের মতো বেশ কয়েকটি সংবাদপত্রের অফিস ভাঙচুর করা হয়। 

3/12

উত্তাল বাংলাদেশ

এদিন ভাঙচুর চালানো হয় বাংলাদেশের সংস্কৃতিকেন্দ্র ছায়ানটে। ভেঙে ফেলা হয় হারমোনিয়াম, তবলা থেকে শুরু করে একাধিক বাদ্যযন্ত্র। 

4/12

উত্তাল বাংলাদেশ

ময়মনসিংহতে আওয়ামী লীগ সমর্থক সংখ্যালঘু এক হিন্দু যুবককে গাছে বেঁধে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দিয়েছে হামলাকারীরা। মৃতের নাম দীপু দাস।

5/12

উত্তাল বাংলাদেশ

খুলনার ডুমুরিয়ায় ইমদাদুল হক মিলন নামের এক সাংবাদিককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। গুলিবিদ্ধ আরও একজন। 

6/12

উত্তাল বাংলাদেশ

এই ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছেন সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন। সোশ্যাল মিডিয়ায় উগরে দিলেন ক্ষোভ। 

7/12

উত্তাল বাংলাদেশ

তসলিমা ছায়ানটের একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করে লেখেন, 'কাঁদো বাংলাদেশ কাঁদো'। 

8/12

উত্তাল বাংলাদেশ

এরপর দীপু দাসের ভিডিয়ো পোস্ট করে তিনি লেখেন, এক জিহাদির মৃত্যুতে লক্ষ জিহাদি সারা বাংলাদেশ জুড়ে তাণ্ডব করেছে। 

9/12

উত্তাল বাংলাদেশ

'যা কিছু পেয়েছে ভেঙে টুকরো করেছে। সবকিছু জ্বলিয়ে পুড়িয়ে ছাই করেছে', লেখেন তসলিমা।   

10/12

উত্তাল বাংলাদেশ

দীপু দাস প্রসঙ্গে তসলিমা লেখেন, 'ভালুকার দরিদ্র যুবক দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে মেরে গাছে ঝুলিয়ে আগুনে পুড়িয়েছে জিহাদিরা'।

11/12

উত্তাল বাংলাদেশ

'কারও দুঃখ হয়নি, কারও হাত কাঁপেনি, কারও মন কাঁদেনি, কারো বিবেক জাগেনি। নারায়ে তকবীর আল্লাহু আকবর বলে উল্লাসে চিৎকার করছে তারা। জিহাদিস্তানের প্রকৃত চেহারা তো এমনই হয়', লেখেন তসলিমা। 

12/12

উত্তাল বাংলাদেশ

সবমিলিয়ে বদলের বাংলাদেশ ফের বেসুরো, ফের উত্তাল।  

