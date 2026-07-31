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দু’দশকের দীর্ঘ অপেক্ষা শেষ! লালপাড় সাদা শাড়িতে আবেগঘন তসলিমা নাসরিন,বিমানবন্দরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন বন্ধুরা

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 31, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 02:53 PM IST

অবশেষে দু’দশকের অবসান! সাদা-লালপাড় শাড়িতে আবার কলকাতায় পা রাখলেন তসলিমা নাসরিন। বিমানবন্দরে লেখিকাকে স্বাগত জানাতে এসে কান্নায় ভেঙে পড়লেন বন্ধুরা। আগামীকাল রবীন্দ্রসদনের অনুষ্ঠানে কি উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী? 

২০ বছরের অপেক্ষা শেষ1/10

২০ বছরের অপেক্ষা শেষ

মৌমিতা চক্রবর্তী: দীর্ঘ প্রায় ২০ বছরের নির্বাসন ও প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। অবশেষে চেনা শহর, চেনা বাতাসে নিঃশ্বাস নিলেন তিনি। ২০০৭ সালের সেই উত্তাল ও অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির পর আবার তিলোত্তমার মাটিতে পা রাখলেন বিশিষ্ট ও বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। 

 

কলকাতায় তসলিমা নাসরিন2/10

কলকাতায় তসলিমা নাসরিন

শুক্রবার ঠিক বেলা ১২টা ৫০ মিনিট নাগাদ কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তিনি।

 

সাবেকি সাজে তসলিমা3/10

সাবেকি সাজে তসলিমা

বাঙালির ঐতিহ্যের লালপাড় সাদা শাড়িতে লেন্সবন্দি হলেন লেখিকা। বিমানবন্দরে পা রাখতেই তাঁকে ঘিরে তৈরি হয় এক আবেগঘন পরিবেশ। 

 

কলকাতায় কী বললেন তসলিমা?4/10

কলকাতায় কী বললেন তসলিমা?

বিমানবন্দর থেকে বেরিয়েই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বেশ খানিকটা আবেগাপ্লুত দেখায় তাঁকে। সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় কেবল হাসিমুখে বললেন, “আমার খুবই ভালো লাগছে, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ"।

 

তসলিমার পোস্ট5/10

তসলিমার পোস্ট

কলকাতায় পৌঁছনোর ঠিক কয়েক ঘণ্টা আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের এই যাত্রার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তসলিমা। শুক্রবার ভোরে তিনি ফেসবুকে লেখেন— ‘আজি এ প্রভাতে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলাম।’ 

 

কলকাতায় তসলিমার অনুষ্ঠান6/10

কলকাতায় তসলিমার অনুষ্ঠান

শনিবার কলকাতার রবীন্দ্রসদনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তসলিমা নাসরিন। ‘সেক্যুলার মিশন’ এবং ‘এইচআরবিএফএফ’ (HRBFF)-এর উদ্যোগে আয়োজিত মৌলবাদ বিরোধী কবি ও সাহিত্যিকদের এই সভা ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক জলঘোলা শুরু হয়েছে। 

 

তসলিমার অনুষ্ঠান7/10

তসলিমার অনুষ্ঠান

সূত্রের খবর, এই অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত থাকতে পারেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্বয়ং। যা বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

 

ফিরে দেখা8/10

ফিরে দেখা

২০০৭ সালে তসলিমা নাসরিনের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস ‘দ্বিখণ্ডিত’ ঘিরে বিতর্ক ও অশান্তির দাবানল ছড়িয়ে পড়েছিল কলকাতায়। লেখিকার কট্টরপন্থা ও মৌলবাদ বিরোধী ক্ষুরধার লেখনীর প্রতিবাদে শহরের কয়েকটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় হিংসাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হয়। তত্‍কালীন বাম সরকার বইটির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং তাঁকে রাজ্য ছাড়তে বাধ্য করে। বাংলার সাহিত্য ও মুক্তচিন্তার ইতিহাসে এই সিদ্ধান্তকে একটি অন্ধকারময় অধ্যায় বলে মনে করেন বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই।

 

তসলিমার বন্ধু9/10

তসলিমার বন্ধু

পরবর্তীকালে রাজ্যে পরিবর্তন আসে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের টানা ১৫ বছরের শাসনকালেও তসলিমা নাসরিনকে কলকাতায় ফেরানোর বিষয়ে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ইতিবাচক কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এতদিন পর, রাজ্যে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের আমলে অবশেষে সেই বরফ গলল। প্রায় দুই দশক পর তসলিমার এই প্রত্যাবর্তনকে বাংলার মুক্তচিন্তা ও বাকস্বাধীনতার জগতে এক নতুন আলোর সূচনা বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

 

তসলিমার বন্ধুরা10/10

তসলিমার বন্ধুরা

দীর্ঘদিন পর কলকাতায় ফিরে শহরের পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করেন লেখিকা। তাঁকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে হাজির ছিলেন তাঁরা। কান্নায় ভেঙে পড়েন বন্ধুরা। তবে শনিবার রবীন্দ্রসদনের মঞ্চ থেকে তিনি কী বার্তা দেন, এখন সেদিকেই তাকিয়ে গোটা বাংলা।

TAGS:
Taslima Nasrin
Suvendu Adhikari

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