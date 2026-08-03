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'আড্ডাটা আজ আবার হল উনিশ বছর পর', কফি হাউসে তসলিমা নাসরিন

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 03, 2026, 10:06 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:12 PM IST

Taslima Nasrin:  'খুবই ভালো লাগছে। এখানে আগে অনেক আসতাম। অনেকবার কফি হাউসে গিয়েছি'।

কফি হাউসে তসলিমা নাসরিন1/6

কফি হাউসে তসলিমা নাসরিন

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'আড্ডটা আজ আবার বল উনিশ বছর পর'। কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে তসলিমা নাসরিন। বললেন, 'খুবই ভালো লাগছে। এখানে আগে অনেক আসতাম। অনেকবার কফি হাউসে গিয়েছি'।

২ দশকপর কলকাতায়2/6

২ দশকপর কলকাতায়

প্রায় দু'দশক পার। ফের কলকাতায় তসলিমা নাসরিন।

বাংলায় ফিরলেন তসলিমা3/6

বাংলায় ফিরলেন তসলিমা

বাম আমলে যে বাংলা থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন, বিজেপি জমানায় সেই বাংলাতেই ফিরলেন বাংলাদেশে লেখিকা।

রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠান4/6

রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠান

শনিবার রবীন্দ্র সদনে 'সেক্যুলার মিশন' সংগঠনের আয়োজনে এক সাহিত্য অনুষ্ঠানের প্রধান মুখই ছিলেন তসলিমা।

 

সোমবার কফি হাউসে 5/6

সোমবার কফি হাউসে

সপ্তাহের প্রথম কাজের দিন, সোমবার শহরের ঐতিহ্যবাহী কলেজে স্ট্রিটে পা রাখলেন তসলিমা। 

ব্ল্যাক কফি- পকোড়া-ফিস ফিঙ্গার6/6

ব্ল্যাক কফি- পকোড়া-ফিস ফিঙ্গার

ব্ল্যাক কফি, পকোড়া। সঙ্গে ফিস ফিঙ্গার। কলকাতায় এসে কফি হাউসে আড্ডা দিয়ে গেলেন তসলিমা।

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