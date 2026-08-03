'আড্ডাটা আজ আবার হল উনিশ বছর পর', কফি হাউসে তসলিমা নাসরিন

Taslima Nasrin: 'খুবই ভালো লাগছে। এখানে আগে অনেক আসতাম। অনেকবার কফি হাউসে গিয়েছি'।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'আড্ডটা আজ আবার বল উনিশ বছর পর'। কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে তসলিমা নাসরিন। বললেন, 'খুবই ভালো লাগছে। এখানে আগে অনেক আসতাম। অনেকবার কফি হাউসে গিয়েছি'।
প্রায় দু'দশক পার। ফের কলকাতায় তসলিমা নাসরিন।
বাম আমলে যে বাংলা থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন, বিজেপি জমানায় সেই বাংলাতেই ফিরলেন বাংলাদেশে লেখিকা।
শনিবার রবীন্দ্র সদনে 'সেক্যুলার মিশন' সংগঠনের আয়োজনে এক সাহিত্য অনুষ্ঠানের প্রধান মুখই ছিলেন তসলিমা।
সপ্তাহের প্রথম কাজের দিন, সোমবার শহরের ঐতিহ্যবাহী কলেজে স্ট্রিটে পা রাখলেন তসলিমা।
ব্ল্যাক কফি, পকোড়া। সঙ্গে ফিস ফিঙ্গার। কলকাতায় এসে কফি হাউসে আড্ডা দিয়ে গেলেন তসলিমা।