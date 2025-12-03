English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Tatkal Ticket New Rule: BIG NEWS! তৎকাল টিকিট বুকিংয়ে বড় পরিবর্তন আনল ভারতীয় রেল... এখন থেকে কনফার্মড টিকিট পেতে হলে...

Tatkal ticket booking new rule: ভারতীয় রেল তৎকাল টিকিট বুকিং নিয়ে বড় খবর। ভারতীয় রেল তৎকাল বুকিংয়ের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে চলেছে। যার সরাসরি প্রভাব পড়বে প্রত্যেক যাত্রীর উপর। 

| Dec 03, 2025, 06:28 PM IST
1/7

তৎকাল টিকিট বুকিংয়ে নতুন নিয়ম

Tatkal Ticket New Rule

সূত্রের খবর, তৎকাল টিকিট বুকিংয়ে বড় পরিবর্তন আনছে রেল মন্ত্রক। এখন থেকে কাউন্টারে তৎকাল টিকিট কাটতে হলে OTP যাচাই বাধ্যতামূলক হতে চলেছে।

2/7

তৎকাল টিকিট বুকিংয়ে নতুন নিয়ম

Tatkal Ticket New Rule

আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই এই ব্য়বস্থা চালু হয়ে যাবে। রেল কর্তৃপক্ষের মতে, সাধারণ যাত্রীদের দ্রুত, স্বচ্ছ এবং ঝামেলাহীন পরিষেবা দিতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

3/7

তৎকাল টিকিট বুকিংয়ে নতুন নিয়ম

Tatkal Ticket New Rule

এর আগে অনলাইনে আধার-ভিত্তিক তৎকাল বুকিং এবং প্রথম দিনের সাধারণ সংরক্ষণে ওটিপি ব্যবস্থা চালু হয়েছে। দু’টি ক্ষেত্রেই যাত্রীদের মধ্যে ভালো সাড়া পেয়েছে। 

4/7

তৎকাল টিকিট বুকিংয়ে নতুন নিয়ম

Tatkal Ticket New Rule

ইতিমধ্য়ে গত ১৭ নভেম্বর থেকে কাউন্টার-বুকিংয়ে পাইলট প্রকল্পও শুরু হয়েছে। এখন তা ৫২টি ট্রেনে চলছে। এখন নতুন ব্যবস্থায় কাউন্টার থেকে তৎকাল টিকিট কাটতে গেলে যাত্রীর দেওয়া নম্বরে ওটিপি যাবে। 

5/7

তৎকাল টিকিট বুকিংয়ে নতুন নিয়ম

Tatkal Ticket New Rule

নতুন নিয়ম অনুসারে, যখন কোনও যাত্রী স্টেশন কাউন্টার থেকে তৎকাল টিকিট বুক করবেন, তখন তাদের রিজার্ভেশন ফর্মে তাদের মোবাইল নম্বর দিতে হবে।

6/7

তৎকাল টিকিট বুকিংয়ে নতুন নিয়ম

Tatkal Ticket New Rule

এবার বুকিং কনফার্ম করতে সেই যাত্রীর ফোনে একটি ওটিপি পাঠানো হবে। সেই ওটিপি তাদের কাউন্টার কর্মচারীর সঙ্গে শেয়ার করতে হবে। সেই ওটিপি মিললেই আপনার তৎকাল টিকিট কনফার্ম হবে। 

7/7

তৎকাল টিকিট বুকিংয়ে নতুন নিয়ম

Tatkal Ticket New Rule

রেলের দাবি,এতে দালালদের দৌরাত্ম্য কমবে। প্রকৃত যাত্রীরা তৎকাল টিকিট কাটার বেশি সুযোগ পাবেন। ভুয়ো পরিচয়পত্র বা ভুয়ো মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে টিকিট বুক করার সম্ভাবনা দূর হবে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Neel-Trina Divorce: ফের টালমাটাল নীল-তৃণার দাম্পত্য? ইনস্টাগ্রামে 'আনফলো'! বিয়ে ভাঙার জল্পনায় তোলপাড় টলিপাড়া...

পরবর্তী অ্যালবাম

Neel-Trina Divorce: ফের টালমাটাল নীল-তৃণার দাম্পত্য? ইনস্টাগ্রামে &#039;আনফলো&#039;! বিয়ে ভাঙার জল্পনায় তোলপাড় টলিপাড়া...

Neel-Trina Divorce: ফের টালমাটাল নীল-তৃণার দাম্পত্য? ইনস্টাগ্রামে 'আনফলো'! বিয়ে ভাঙার জল্পনায় তোলপাড় টলিপাড়া...

Neel-Trina Divorce: ফের টালমাটাল নীল-তৃণার দাম্পত্য? ইনস্টাগ্রামে 'আনফলো'! বিয়ে ভাঙার জল্পনায় তোলপাড় টলিপাড়া... 10
Sanchar Saathi App: দেশ জোড়া বিতর্কে উঠল &#039;বাধ্যতামূলক&#039; তকমা, ২৪ ঘণ্টা না কাটতেই সঞ্চার সাথী অ্যাপ নিয়ে উলটো সুর কেন্দ্রের...

Sanchar Saathi App: দেশ জোড়া বিতর্কে উঠল 'বাধ্যতামূলক' তকমা, ২৪ ঘণ্টা না কাটতেই সঞ্চার সাথী অ্যাপ নিয়ে উলটো সুর কেন্দ্রের...

Sanchar Saathi App: দেশ জোড়া বিতর্কে উঠল 'বাধ্যতামূলক' তকমা, ২৪ ঘণ্টা না কাটতেই সঞ্চার সাথী অ্যাপ নিয়ে উলটো সুর কেন্দ্রের... 7
Indian Idol 12 winner Pawandeep Rajan Accident: &#039;গাড়িতে আগুন ধরে যায়, ভেতরেই অজ্ঞান হয়ে যাই! কেউ সাহায্য করতেও আসেনি...&#039;

Indian Idol 12 winner Pawandeep Rajan Accident: 'গাড়িতে আগুন ধরে যায়, ভেতরেই অজ্ঞান হয়ে যাই! কেউ সাহায্য করতেও আসেনি...'

Indian Idol 12 winner Pawandeep Rajan Accident: 'গাড়িতে আগুন ধরে যায়, ভেতরেই অজ্ঞান হয়ে যাই! কেউ সাহায্য করতেও আসেনি...' 10
Zubin Garg: দেশজুড়ে SIR বিতর্কের মধ্যেই বড় আপডেট! অসমে ভোটার তালিকায় রয়ে গেল জুবিন গর্গের নাম...কারণ...

Zubin Garg: দেশজুড়ে SIR বিতর্কের মধ্যেই বড় আপডেট! অসমে ভোটার তালিকায় রয়ে গেল জুবিন গর্গের নাম...কারণ...

Zubin Garg: দেশজুড়ে SIR বিতর্কের মধ্যেই বড় আপডেট! অসমে ভোটার তালিকায় রয়ে গেল জুবিন গর্গের নাম...কারণ... 9