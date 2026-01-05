English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • New Tax rules from April 1, 2026: ১ এপ্রিল থেকে লাগু নতুন আয়কর আইন! কর ব্যবস্থায় কী কী বড় পরিবর্তন? সাধারণ করদাতাদের পকেটে চাপ কত বাড়বে বা কমবে?

New Tax rules from April 1, 2026: ১ এপ্রিল থেকে লাগু নতুন আয়কর আইন! কর ব্যবস্থায় কী কী বড় পরিবর্তন? সাধারণ করদাতাদের পকেটে চাপ কত বাড়বে বা কমবে?

New Tax rules from April 1, 2026: আয়কর নিয়মে আসছে বড় পরিবর্তন। ২০২৬-এর ১ এপ্রিল থেকে দেশে কার্যকর হতে চলেছে আয়কর সংক্রান্ত বড় পরিবর্তন। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬১ সালের আয়কর আইন বাতিল করে নতুন আয়কর আইন, ২০২৫ চালু করবে। যার উদ্দেশ্যই হল কর আইনকে সহজ করা, যাতে সাধারণ মানুষ সহজে বুঝে সময়মতো কর দিতে পারেন।

| Jan 05, 2026, 04:37 PM IST
1/11

১ এপ্রিল থেকে নতুন আয়কর আইন

নতুন আয়কর আইন সারা দেশে এপ্রিল ১, ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে। এর মূল লক্ষ্য হল কর ব্যবস্থাকে সহজ, স্বচ্ছ ও ভয়মুক্ত করা। ব্যক্তি করদাতা ও ব্যবসায়ীরা যেন ঝামেলা ছাড়াই নিয়ম মানতে পারেন সেদিকেই সরকারের নজর।

2/11

নতুন আয়কর আইন

সরকার জানিয়েছে, নতুন আইনের কাঠামো মোটামুটি আগের মতোই থাকবে, তবে আয়কর আইন সহজ করা হবে। মানে এর ভাষা ও পদ্ধতি হবে অনেক সহজ। এর ফলে কর সংক্রান্ত বিরোধ ও আদালতের মামলা কমবে। শুল্ক (কাস্টমস ডিউটি) সংস্কার করা হবে এবং ডিজিটাল প্রক্রিয়াকে আরও জোর দেওয়া হবে। এরফলে সাধারণ করদাতারা বড় স্বস্তি পাবেন।

3/11

করহীন আয়

বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে কর নেই। ২০২৫ সালের বাজেটে যে বড় করছাড় দেওয়া হয়েছিল, তা ২০২৬ সালেও বজায় থাকবে। নতুন কর ব্যবস্থায় বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে কোনও আয়কর দিতে হবে না।

4/11

করের হার আগের তুলনায় কম

তবে এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন ছাড় ও ডিডাকশন থাকবে না। তার বদলে করের হার আগের তুলনায় কম রাখা হয়েছে। আনুমানিক নতুন করের হার, ৪ লক্ষ থেকে ৮ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে ৫% কর।

5/11

সর্বোচ্চ আয়কর

এর বেশি আয়ের ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে করের হার বাড়বে। ২৪ লক্ষ টাকার বেশি আয়ে ৩০% কর। 

6/11

স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ও ৮০সি

বেতনভোগী কর্মচারীদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ১ লক্ষ করার দাবি উঠেছে। এছাড়া ধারা ৮০সি-র অধীনে ছাড়ের সীমাও ১.৫ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৩ লক্ষ টাকা করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি করদাতাদের সঞ্চয়ের জন্য আরও বেশি উৎসাহ প্রদান করবে।

7/11

সিগারেট-পানমশলা আরও দামী

নয়া আইনে সিগারেট ও পানমশলা হবে আরও দামী। ২০২৬ সালে কিছু নির্দিষ্ট পণ্যের ওপর অতিরিক্ত কর বসানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার। সিগারেটের ওপর এক্সাইজ ডিউটি বাড়বে। পানমসলার ওপর নতুন সেস (অতিরিক্ত কর) বসবে।

8/11

নতুন সেস

এই করগুলো GST-এর পাশাপাশি নেওয়া হবে। সরকারের লক্ষ্য হলো এসব পণ্য থেকে বেশি রাজস্ব আদায় করা এবং ব্যবহার কমানো। তবে GST হারে বড় পরিবর্তন নয়। ২০২৬ সালে GST হারে বড় কোনো পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

9/11

নতুন GST হার

সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ চালু হওয়া নতুন GST কাঠামোর এটি হবে প্রথম পূর্ণ বছর। এই সংস্কারে প্রায় ৩৭৫টি পণ্য ও পরিষেবার কর কমানো হয়েছে। বর্তমানে বেশিরভাগ পণ্যের ওপর ৫% বা ১৮% GST প্রযোজ্য। তামাকজাত পণ্যের ওপর থাকছে সিন ট্যাক্স।

10/11

কাস্টমস ডিউটি সংস্কার

কাস্টমস ডিউটি সংস্কারে সরকারের জোর। GST ও আয়করের পর সরকারের পরবর্তী বড় লক্ষ্য হল কাস্টমস সংস্কার। ২০২৫-২৬ বাজেটে কাস্টমস ডিউটির স্ল্যাব সংখ্যা কমিয়ে ৮টি করা হয়েছে। এছাড়া ফেসলেস অ্যাসেসমেন্ট ও ডিজিটাল কাস্টমস প্রক্রিয়াও দ্রুত চালু করা হবে, যাতে আমদানি-রপ্তানি আরও দ্রুত, সহজ ও স্বচ্ছ হয়।

11/11

সাধারণ করদাতাদের কী লাভ?

নয়া আয়কর আইনে সাধারণ করদাতাদের কী লাভ হবে? নতুন কর ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের অনেক উপকার হবে। কর আইন সহজে বোঝা যাবে। নোটিস ও কর সংক্রান্ত ঝামেলা কমবে। ডিজিটাল প্রক্রিয়ার কারণে সময় ও খরচ বাঁচবে। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Kajal Sheikh on Mamata Banerjee's Birth Day: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৭১! মুখ্যমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য কামনায় ৭১ পুজোর ডালি নিয়ে কঙ্কালীতলায় কাজল শেখ...

পরবর্তী অ্যালবাম

Kajal Sheikh on Mamata Banerjee&#039;s Birth Day: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৭১! মুখ্যমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য কামনায় ৭১ পুজোর ডালি নিয়ে কঙ্কালীতলায় কাজল শেখ...

Kajal Sheikh on Mamata Banerjee's Birth Day: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৭১! মুখ্যমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য কামনায় ৭১ পুজোর ডালি নিয়ে কঙ্কালীতলায় কাজল শেখ...

Kajal Sheikh on Mamata Banerjee's Birth Day: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৭১! মুখ্যমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য কামনায় ৭১ পুজোর ডালি নিয়ে কঙ্কালীতলায় কাজল শেখ... 6
Trump captured Venezuela President Nicolas Maduro: ভয়ংকর দুর্দিন! এবার কি মাদুরো স্টাইলে পুতিন-অপহরণ পালা? ট্রাম্পের কাছে নতজানু জেলেনস্কির কাতর আর্তিতে বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি...

Trump captured Venezuela President Nicolas Maduro: ভয়ংকর দুর্দিন! এবার কি মাদুরো স্টাইলে পুতিন-অপহরণ পালা? ট্রাম্পের কাছে নতজানু জেলেনস্কির কাতর আর্তিতে বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি...

Trump captured Venezuela President Nicolas Maduro: ভয়ংকর দুর্দিন! এবার কি মাদুরো স্টাইলে পুতিন-অপহরণ পালা? ট্রাম্পের কাছে নতজানু জেলেনস্কির কাতর আর্তিতে বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি... 9
IPL 2026: আর যে ঘর নেই! একাধিক আইপিএল দল নিজেদের শহর ছাড়ছে! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ফ্যানদের...

IPL 2026: আর যে ঘর নেই! একাধিক আইপিএল দল নিজেদের শহর ছাড়ছে! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ফ্যানদের...

IPL 2026: আর যে ঘর নেই! একাধিক আইপিএল দল নিজেদের শহর ছাড়ছে! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ফ্যানদের... 7
Debolinaa Nandy: হয় তোমার মা থাকবেন, নয় আমি! পাইলট স্বামীর নির্মমতায় লাইভ করার পরই চরম পদক্ষেপ দেবলীনা নন্দীর...

Debolinaa Nandy: হয় তোমার মা থাকবেন, নয় আমি! পাইলট স্বামীর নির্মমতায় লাইভ করার পরই চরম পদক্ষেপ দেবলীনা নন্দীর...

Debolinaa Nandy: হয় তোমার মা থাকবেন, নয় আমি! পাইলট স্বামীর নির্মমতায় লাইভ করার পরই চরম পদক্ষেপ দেবলীনা নন্দীর... 8