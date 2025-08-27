English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Taylor Swift engagement ring cost: ৪,৮২,৩৩,০৭৫ টাকার আংটি! বাগদান সারলেন টেলর সুইফট! সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেই জানালেন...

Taylor Swift engagement: বাগদানের ঘোষণা করলেন গায়িকা টেলর সুইফট ও কানসাস সিটি চিফসের খেলোয়াড় ট্র্যাভিস কেলসে। মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া পোস্টে তাঁরা লিখেছেন, ‘আপনাদের ইংরেজি টিচার আর জিম শিক্ষক বিয়ে করতে যাচ্ছেন।’ 

| Aug 27, 2025, 10:14 AM IST
1/9

বাগদান সারলেন টেলর সুইফট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত দুই বছর ধরে কানসাস সিটি চিফসের খেলোয়াড় ট্র্যাভিস কেলসের সঙ্গে প্রেম করছেন বিশ্বখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী টেলর সুইফট। অবশেষে সেই সম্পর্ককে একধাপ এগোতে বাগদানের ঘোষণা করলেন গায়িকা।

2/9

বাগদান সারলেন টেলর সুইফট

মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একগুচ্ছ ছবি শেয়ার করেন টেলর সুইফট। 

3/9

বাগদান সারলেন টেলর সুইফট

ক্যাপশনে লেখা, 'আপনাদের ইংরেজি শিক্ষক আর জিম শিক্ষক বিয়ে করতে যাচ্ছেন।'

4/9

বাগদান সারলেন টেলর সুইফট

ছবিগুলিতে দেখা গিয়েছে, সবুজ গাছপালা, ফুলে ভর্তি জায়গায় মাঝে টেলর এবং ট্র্যাভিস পোজ দিচ্ছেন। এনগেজমেন্ট ঘোষণা করা মাত্রই ভক্তদের শুভেচ্ছাতে ভরে যায় কমেন্ট সেকশন।

5/9

এনগেজমেন্ট আংটি

তবে বেশিরভাগ নেটিজেনদেরই নজর গিয়েছেন গায়িকার এনগেজমেন্ট আংটির দিকে। রীতিমত চোখ ধাঁধানো আংটি জ্বলজ্বল করছে গায়িকার আঙুলে। এর দাম শুনলে ভিরমি খেয়ে যাবেন।

6/9

এনগেজমেন্ট আংটির দাম

টেলর সুইফটের আংটিটি ভিনটেজ-স্টাইলের ৮-ক্যারেটের রিং। যা ডিজাইন করেছেন আর্টিফেক্স ফাইন জুয়েলারির কাইন্ড্রেড লুবেক।

7/9

এনগেজমেন্ট আংটির দাম

এস্টেট ডায়মন্ড জুয়েলারির বেনজামিন খোরদিপুর অনুমান করেছেন যে এই রিংটির দাম প্রায় ৫,৫০,০০০ মার্কিন ডলার, যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৪.৮ কোটি টাকা।

8/9

টেলর-ট্র্যাভিস

গত দুই বছর ধরে সম্পর্কে ছিলেন সুইফট ও কেলসে। ২০২৩ সালে গায়িকা অ্যারোহেড স্টেডিয়ামে পারফর্মের পর তাঁদের প্রেম শুরু হয়। তবে ২০১৬ সালেই সুইফটের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন তিনবারের সুপার বোলজয়ী কেলসে।

9/9

টেলর-ট্র্যাভিস

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে তাদের প্রেমের গুঞ্জন শোনা গেলেও তারা সেই বছরের ডিসেম্বরে এসে বিষয়টি স্বীকার করেন। তারপর থেকেই মাঠে এবং মঞ্চে দু’জনেই দু’জনকে বরাবর সমর্থন করে এসেছেন।   

