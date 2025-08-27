Taylor Swift engagement ring cost: ৪,৮২,৩৩,০৭৫ টাকার আংটি! বাগদান সারলেন টেলর সুইফট! সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেই জানালেন...

Taylor Swift engagement ring cost: ৪,৮২,৩৩,০৭৫ টাকার আংটি! বাগদান সারলেন টেলর সুইফট! সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেই জানালেন...
Taylor Swift engagement: বাগদানের ঘোষণা করলেন গায়িকা টেলর সুইফট ও কানসাস সিটি চিফসের খেলোয়াড় ট্র্যাভিস কেলসে। মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া পোস্টে তাঁরা লিখেছেন, ‘আপনাদের ইংরেজি টিচার আর জিম শিক্ষক বিয়ে করতে যাচ্ছেন।’
