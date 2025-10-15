English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

TCS and Tata Motors Share drops disaster: টালমাটাল টাটা গোষ্ঠী? Tata Motors আর TCS-এর রক্তক্ষরণ, ৪০% পড়ে গেল শেয়ার!

Tata shares Drops: টাটা ট্রাস্টের (Tata Trusts) অভ্যন্তরীণ ঝামেলা প্রকাশ্যে আসার পর থেকে এই গোষ্ঠীর নামী সংস্থাগুলোর শেয়ার তাদের সর্বকালীন সর্বোচ্চ দাম থেকে বিস্ময়াতীতভাবে কমে গেছে। এর মধ্যে টাটা মোটরসের (Tata Motors) শেয়ার ৪২% এবং টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেসের (TCS) শেয়ার ৩৩% কমেছে। এর ফলস্বরূপ, শুধুমাত্র ২০২৫ সালেই গোষ্ঠীটির সম্মিলিত বাজার মূল্য (market value) ৪.৫৬ লক্ষ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে।

| Oct 15, 2025, 04:48 PM IST
1/7

টাটা মোটরসের শেয়ারে বড় পতন

এক ধাক্কায় টাটা মোটরসের (Tata Motors Demerger) শেয়ার এত বড় পতন আগে দেখেনি বাজার (Stock Market)। ১৪ অক্টোবর মঙ্গলবার টাটা মোটরসের শেয়ারের দাম প্রায় ৪০% কমে যায়। তাহলে কী কোম্পানিতে কোনও খারাপ কিছু হয়েছে ? এখনই বেরিয়ে আসা উচিত স্টক থেকে।

2/7

কী কারণে এই পতন

বাজার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই পতনে বিনিয়োগকারীদের আতঙ্কিত হওয়া উচিত নয়। টাটা মোটরস তার যাত্রীবাহী যানবাহন ও বাণিজ্যিক যানবাহন বিভাগগুলিকে আলাদা কোম্পানিতে ভাগ করেছে। এখন থেকে টাটা মোটরস কমার্শিয়াল ভেহিকেলস টাটা মোটরস প্যাসেঞ্জার ভেহিকেলস লিমিটেড নামে পরিচিত হবে। কোম্পানির শেয়ার ১:১ অনুপাতে ভাগ করা হয়েছে।  

3/7

কেন কোম্পানিটি আলাদা করা হয়েছিল ?

টাটা মোটরস বোর্ড গত বছরের আগস্টে কোম্পানিকে আলাদা করার সিদ্ধান্ত নেয়। বোর্ড বিশ্বাস করে, এই ব্যবসা আলাদা করলে উভয় কোম্পানির ওপর আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া যাবে। ভবিষ্যতে ফান্ড আরও ভাল ব্যবহার করা যাবে। পাশাপাশি দুই কোম্পানির ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আরও সহজতর হবে।

4/7

কোম্পানির শেয়ারের অবস্থা

কোম্পানি ভবিষ্যতে নতুন বৃদ্ধির সুযোগের ওপরও আরও বেশি মনোযোগ দিতে চায়। উভয় বিভাগই একে অপরের থেকে আলাদা। অতএব, বোর্ড কোম্পানি আলাদা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন থেকে টাটা মোটরসের যাত্রীবাহী যানবাহন বিভাগ টাটা মোটরস প্যাসেঞ্জার ভেহিকেলস নামে পরিচিত হবে ও বাণিজ্যিক যানবাহন বিভাগ টাটা মোটরস প্যাসেঞ্জার ভেহিকেলস লিমিটেড নামে পরিচিত হবে।

5/7

কোম্পানির শেয়ারের অবস্থা

কোম্পানি ১৪ অক্টোবর আলাদা হওয়ার তারিখ নির্ধারণ করেছিল। টাটা মোটরস প্যাসেঞ্জার ভেহিকেলস লিমিটেডের শেয়ার বিএসইতে ₹৩৯৯ এ খুলেছে। এনএসইতে কোম্পানির শেয়ার ৪০০ এ তালিকাভুক্ত হয়েছে। তালিকাভুক্তির পর কোম্পানির শেয়ার ২ শতাংশ কমে ₹৩৯১ এ লেনদেন হচ্ছে। মঙ্গলবার বাজার বন্ধের সময় শেয়ার বিএসই ₹৩.৯০ বা ০.৯৮ শতাংশ কমে ₹৩৯৫.১০ এ বন্ধ হয়েছে।

6/7

হু হু করে বেড়েছে Tata Motors

কিছুদিন ধরেই লাগাতার পড়ছিল  Tata Motors-এর শেয়ার। তবে সেই ট্রেন্ডের বদল এল আজ। এ দিন শেয়ারের দাম ২ শতাংশ বাড়ে। যার ফলে বিনিয়োগকারী আবার শেয়ারের উপর আস্থা ফিরে পাবেন বলেই মনে করছেন তাঁরা। 

7/7

টাটা মোটরস শেয়ার

মনে রাখবেন: এখানে প্রদত্ত তথ্য শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা জরুরি যে, বাজারে বিনিয়োগ করা ঝুঁকি সাপেক্ষ। বিনিয়োগকারী হিসাবে অর্থ বিনিয়োগ করার আগে সর্বদা একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন। Zee 24 ghanta digital এখানে কেবল শিক্ষার উদ্দেশ্যে এই শেয়ার মার্কেট সম্পর্কিত খবর দেওয়া হয় । কোনও শেয়ার সম্পর্কে আমরা কল বা টিপ দিই না। )

পরবর্তী
অ্যালবাম

Cough Syrup Death: প্রতি শিশুর জীবন পিছু ২.৫৪ টাকা! কমিশনের বিনিময়ে বিষাক্ত কাশির সিরাপ লিখতেন 'খুনি' ডাক্তার...

পরবর্তী অ্যালবাম

Cough Syrup Death: প্রতি শিশুর জীবন পিছু ২.৫৪ টাকা! কমিশনের বিনিময়ে বিষাক্ত কাশির সিরাপ লিখতেন &#039;খুনি&#039; ডাক্তার...

Cough Syrup Death: প্রতি শিশুর জীবন পিছু ২.৫৪ টাকা! কমিশনের বিনিময়ে বিষাক্ত কাশির সিরাপ লিখতেন 'খুনি' ডাক্তার...

Cough Syrup Death: প্রতি শিশুর জীবন পিছু ২.৫৪ টাকা! কমিশনের বিনিময়ে বিষাক্ত কাশির সিরাপ লিখতেন 'খুনি' ডাক্তার... 8
Dunkuni News: বান্ধবীর বাড়িতে চোখ বেঁধে বেধড়ক মার ক্লাস টেনের পড়ুয়াকে! হাত-পা ভাঙা অবস্থায়....

Dunkuni News: বান্ধবীর বাড়িতে চোখ বেঁধে বেধড়ক মার ক্লাস টেনের পড়ুয়াকে! হাত-পা ভাঙা অবস্থায়....

Dunkuni News: বান্ধবীর বাড়িতে চোখ বেঁধে বেধড়ক মার ক্লাস টেনের পড়ুয়াকে! হাত-পা ভাঙা অবস্থায়.... 7
How Much Cash And Gold Can Be Kept At home: জানেন বাড়িতে মোট কত টাকা এবং সোনা রাখতে পারেন? অন্যথা হলেই কিন্তু আয়কর আপনার...

How Much Cash And Gold Can Be Kept At home: জানেন বাড়িতে মোট কত টাকা এবং সোনা রাখতে পারেন? অন্যথা হলেই কিন্তু আয়কর আপনার...

How Much Cash And Gold Can Be Kept At home: জানেন বাড়িতে মোট কত টাকা এবং সোনা রাখতে পারেন? অন্যথা হলেই কিন্তু আয়কর আপনার... 11
Digha Incident: ব্যাগে থাকা নথিতে গাঢ় রহস্য! দীঘায় ভয়ংকর ঘটনা... ঝাউবনে মিলল...

Digha Incident: ব্যাগে থাকা নথিতে গাঢ় রহস্য! দীঘায় ভয়ংকর ঘটনা... ঝাউবনে মিলল...

Digha Incident: ব্যাগে থাকা নথিতে গাঢ় রহস্য! দীঘায় ভয়ংকর ঘটনা... ঝাউবনে মিলল... 8