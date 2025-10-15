TCS and Tata Motors Share drops disaster: টালমাটাল টাটা গোষ্ঠী? Tata Motors আর TCS-এর রক্তক্ষরণ, ৪০% পড়ে গেল শেয়ার!

TCS and Tata Motors Share drops disaster: টালমাটাল টাটা গোষ্ঠী? Tata Motors আর TCS-এর রক্তক্ষরণ, ৪০% পড়ে গেল শেয়ার!
Tata shares Drops: টাটা ট্রাস্টের (Tata Trusts) অভ্যন্তরীণ ঝামেলা প্রকাশ্যে আসার পর থেকে এই গোষ্ঠীর নামী সংস্থাগুলোর শেয়ার তাদের সর্বকালীন সর্বোচ্চ দাম থেকে বিস্ময়াতীতভাবে কমে গেছে। এর মধ্যে টাটা মোটরসের (Tata Motors) শেয়ার ৪২% এবং টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেসের (TCS) শেয়ার ৩৩% কমেছে। এর ফলস্বরূপ, শুধুমাত্র ২০২৫ সালেই গোষ্ঠীটির সম্মিলিত বাজার মূল্য (market value) ৪.৫৬ লক্ষ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে।
টাটা মোটরসের শেয়ারে বড় পতন
কী কারণে এই পতন
বাজার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই পতনে বিনিয়োগকারীদের আতঙ্কিত হওয়া উচিত নয়। টাটা মোটরস তার যাত্রীবাহী যানবাহন ও বাণিজ্যিক যানবাহন বিভাগগুলিকে আলাদা কোম্পানিতে ভাগ করেছে। এখন থেকে টাটা মোটরস কমার্শিয়াল ভেহিকেলস টাটা মোটরস প্যাসেঞ্জার ভেহিকেলস লিমিটেড নামে পরিচিত হবে। কোম্পানির শেয়ার ১:১ অনুপাতে ভাগ করা হয়েছে।
কেন কোম্পানিটি আলাদা করা হয়েছিল ?
কোম্পানির শেয়ারের অবস্থা
কোম্পানি ভবিষ্যতে নতুন বৃদ্ধির সুযোগের ওপরও আরও বেশি মনোযোগ দিতে চায়। উভয় বিভাগই একে অপরের থেকে আলাদা। অতএব, বোর্ড কোম্পানি আলাদা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন থেকে টাটা মোটরসের যাত্রীবাহী যানবাহন বিভাগ টাটা মোটরস প্যাসেঞ্জার ভেহিকেলস নামে পরিচিত হবে ও বাণিজ্যিক যানবাহন বিভাগ টাটা মোটরস প্যাসেঞ্জার ভেহিকেলস লিমিটেড নামে পরিচিত হবে।
কোম্পানির শেয়ারের অবস্থা
কোম্পানি ১৪ অক্টোবর আলাদা হওয়ার তারিখ নির্ধারণ করেছিল। টাটা মোটরস প্যাসেঞ্জার ভেহিকেলস লিমিটেডের শেয়ার বিএসইতে ₹৩৯৯ এ খুলেছে। এনএসইতে কোম্পানির শেয়ার ৪০০ এ তালিকাভুক্ত হয়েছে। তালিকাভুক্তির পর কোম্পানির শেয়ার ২ শতাংশ কমে ₹৩৯১ এ লেনদেন হচ্ছে। মঙ্গলবার বাজার বন্ধের সময় শেয়ার বিএসই ₹৩.৯০ বা ০.৯৮ শতাংশ কমে ₹৩৯৫.১০ এ বন্ধ হয়েছে।
হু হু করে বেড়েছে Tata Motors
টাটা মোটরস শেয়ার
মনে রাখবেন: এখানে প্রদত্ত তথ্য শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা জরুরি যে, বাজারে বিনিয়োগ করা ঝুঁকি সাপেক্ষ। বিনিয়োগকারী হিসাবে অর্থ বিনিয়োগ করার আগে সর্বদা একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন। Zee 24 ghanta digital এখানে কেবল শিক্ষার উদ্দেশ্যে এই শেয়ার মার্কেট সম্পর্কিত খবর দেওয়া হয় । কোনও শেয়ার সম্পর্কে আমরা কল বা টিপ দিই না। )
