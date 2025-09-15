English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

TCS Toxic work culture: 'রতন টাটা চলে যাওয়ার পর TCS পুরো ভোগে গিয়েছে!' 'মানসিক হয়রানি', 'টক্সিক' পরিবেশে বিরক্ত কর্মীদের বিষোদ্গার....

TCS Employee worst Experience: সোশ্যাল মিডিয়ায় টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (TCS)-এর এক তরুণ কর্মী সংস্থার মানব সম্পদ (HR) বিভাগের জন্য  তার ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন। ওই কর্মী জোরপূর্বক পদত্যাগের হুমকির মুখেও চাকরি ছাড়তে অস্বীকার করেন। এই পোস্ট ভারতের অন্যতম বৃহৎ এই তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার বিরুদ্ধে কর্মীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের অভিযোগ নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে।

| Sep 15, 2025, 05:19 PM IST
1/12

পোস্টটি যিনি করেছেন, সেই নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কর্মী জানান যে টিসিএস তার প্রথম কর্মস্থল। তিনি বলেন, তিন দিন আগে তাকে একটি মিটিং রুমে ডেকে নিয়ে এইচআর (HR)-এর পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করার জন্য চাপ দেওয়া হয়।

2/12

'আমাকে মিটিং রুমে ডেকে পদত্যাগ করতে বলার পর তিন দিন কেটে গেছে। আমি রাজি হইনি। আমি কাঁদছিলাম এবং ভয় পাচ্ছিলাম, কিন্তু টিসিএস আমার প্রথম কোম্পানি—আমার হারানোর কিছু নেই। তারা আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার পর খারাপ রিভিউ দেওয়ার হুমকি দেয়, তাই আমি বলি, 'আপনাদের যা ইচ্ছা হয় করুন, কিন্তু আমি পদত্যাগ করব না,' এবং আমি সেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। আমি ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু আমি শক্ত থাকার চেষ্টা করেছি।'

3/12

ওই কর্মী, যিনি একজন সিনিয়র কর্মী নন এবং কোনো ছাঁটাই তালিকাতেও তার নাম নেই কিন্তু তিনি অভিযোগ করেন যে কোম্পানি পরিকল্পিতভাবে 'বেঞ্চে থাকা' কর্মীদের (অর্থাৎ, যাদের হাতে কোনো সক্রিয় প্রোজেক্ট নেই) ছাঁটাইয়ের টার্গেট করছে কারণ তারা 'সহজ শিকার'।

4/12

তিনি লেখেন, 'আমি কোনো সিনিয়র কর্মী নই এবং ওই তালিকাতেও আমার নাম ছিল না। এই লোকেরা বেঞ্চড কর্মীদের প্রথমে নিশানা করছে কারণ তারা সহজ শিকার। তারা আমাদের প্রোফাইল ফ্রিজ করে দিচ্ছে যাতে কোনো প্রোজেক্ট আমাদের দেখতে না পায় বা কাজের জন্য ডাকতে না পারে। এমনকি আমরা যদি নিজেদের পরিচিতির মাধ্যমে কোনও প্রোজেক্ট পাই, তখন আরএমজি (Resource Management Group) সেই প্রোজেক্টকে ফোন করে আমাদের  বাতিল করতে বলে।"  

5/12

পোস্টটিতে অবিরাম হয়রানির চিত্র ফুটে উঠেছে। এইচআর বিভাগ নাকি প্রতিদিন ইচ্ছুক কর্মীদের সাথে ফলো-আপ মিটিং করে এবং তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে।

6/12

কর্মীটি জানান, "আমার শাখার কর্মস্থলে এমন বেশ কয়েকজন আছে যারা পদত্যাগ করতে অস্বীকার করেছে। এইচআর প্রতিদিন তাদের মিটিংয়ের জন্য ডেকে পদত্যাগ করতে বলছে এবং বেতন বন্ধ করে দেওয়া, ব্ল্যাকলিস্ট করা, খারাপ রিভিউ দেওয়া, ভবিষ্যতে অন্য কোথাও চাকরি না পাওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন কিছুর হুমকি দিচ্ছে। কিন্তু তারা বারবার এসব উপেক্ষা করে লড়াই করে যাচ্ছে। ১০ দিনের বেশি হয়ে গেছে এবং সেই কর্মীরা এখনও টিসিএস-এই আছে, কিন্তু তাদের কষ্ট করতে হচ্ছে।"

7/12

এই ব্যক্তিগত দুঃখের কথাটি এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি বড় আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এটি ভারতের আইটি সেক্টরে মন্দা ও মহামারীর পর ব্যয় কমানোর নীতির কারণে কর্মীদের মধ্যে তৈরি হওয়া হতাশার প্রতিফলন। কর্মীটি টিসিএস-এর কর্মসংস্কৃতি নিয়ে গভীর হতাশা প্রকাশ করেন।

8/12

তিনি দুঃখ করে লেখেন, "এটি আক্ষরিক অর্থেই মানসিক হয়রানি, নির্যাতন এবং কর্মীদের প্রতি এক বিষাক্ত আচরণ। আমি খুব কম বেতন সত্ত্বেও টিসিএস-এর কর্মসংস্কৃতি এবং চাকরির নিরাপত্তার জন্য এই সংস্থায় যোগ দিয়েছিলাম। এখন আমার আফসোস হচ্ছে, আমার অন্য কোনো কোম্পানি বেছে নেওয়া উচিত ছিল। রতন টাটার পর এই কোম্পানি পুরো নষ্ট হয়ে গেছে।"

9/12

এই পোস্টে সংহতি, পরামর্শ এবং কড়া সমালোচনার বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। একজন বাস্তববাদী হয়ে লিখেছেন, "যে সংস্থা তোমাকে চায় না, সেখানে কাজ করে কী লাভ? আমার মনে হয় তোমার ক্ষতিপূরণ (severance) নিয়ে চলে যাওয়া উচিত।"

10/12

অন্যরা এই চাপের পেছনে আর্থিক কারণের ওপর আলোকপাত করেছেন। তারা বলেন, স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না এবং 'অ্যাট্রিশন' (Attrition) অর্থাৎ কর্মী ছাঁটাইয়ের হার কম দেখানো যায়।

11/12

পোস্টকারী পরে মন্তব্যে জানান যে টিসিএস মৌখিকভাবে তিন মাসের বেতন ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়ার প্রস্তাব করেছে, কিন্তু নোটিশ পিরিয়ড ছাড়াই তাৎক্ষণিক চলে যাওয়ার কথা বলেছে। এতে লিখিত প্রমাণ ছাড়া প্রস্তাবটি কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে।  

12/12

এই ঘটনাটি বিচ্ছিন্ন নয়। টিসিএস-এর ফ্রেশারদের মধ্যে এমন আরও অনেক ঘটনা সামনে এসেছে, বিশেষ করে যখন চাকরির বাজার দুর্বল এবং নিয়োগ কমে গেছে। এই বিষয়ে টিসিএস কোনো বিবৃতি দিলে খবরটি আপডেট করা হবে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Gold Price Today: লাগাতার বাড়ার পর সোনায় স্বস্তি! সপ্তাহের শুরুতেই দাম কমল হলুদ ধাতুর...

পরবর্তী অ্যালবাম

Gold Price Today: লাগাতার বাড়ার পর সোনায় স্বস্তি! সপ্তাহের শুরুতেই দাম কমল হলুদ ধাতুর...

Gold Price Today: লাগাতার বাড়ার পর সোনায় স্বস্তি! সপ্তাহের শুরুতেই দাম কমল হলুদ ধাতুর...

Gold Price Today: লাগাতার বাড়ার পর সোনায় স্বস্তি! সপ্তাহের শুরুতেই দাম কমল হলুদ ধাতুর... 6
Bagda: শিক্ষককুলের কলঙ্ক! শাস্তির ব্যবস্থা করল ক্ষুব্ধ পড়ুয়ারাই, তুলকালাম এলাকা...

Bagda: শিক্ষককুলের কলঙ্ক! শাস্তির ব্যবস্থা করল ক্ষুব্ধ পড়ুয়ারাই, তুলকালাম এলাকা...

Bagda: শিক্ষককুলের কলঙ্ক! শাস্তির ব্যবস্থা করল ক্ষুব্ধ পড়ুয়ারাই, তুলকালাম এলাকা... 5
Jadavpur University student death: &#039;খুন হয়েছে আমার মেয়ে...&#039; যাদবপুরের অনামিকার বাবা এবার লালবাজারে...

Jadavpur University student death: 'খুন হয়েছে আমার মেয়ে...' যাদবপুরের অনামিকার বাবা এবার লালবাজারে...

Jadavpur University student death: 'খুন হয়েছে আমার মেয়ে...' যাদবপুরের অনামিকার বাবা এবার লালবাজারে... 12
Soha Ali Khan: &#039;বাসে-ট্রেনে এসব হয়, তা বলে দিনের আলোয়...&#039;, প্রকাশ্য রাস্তায় যৌন হেনস্থার শিকার সোহা!

Soha Ali Khan: 'বাসে-ট্রেনে এসব হয়, তা বলে দিনের আলোয়...', প্রকাশ্য রাস্তায় যৌন হেনস্থার শিকার সোহা!

Soha Ali Khan: 'বাসে-ট্রেনে এসব হয়, তা বলে দিনের আলোয়...', প্রকাশ্য রাস্তায় যৌন হেনস্থার শিকার সোহা! 9