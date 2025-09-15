TCS Toxic work culture: 'রতন টাটা চলে যাওয়ার পর TCS পুরো ভোগে গিয়েছে!' 'মানসিক হয়রানি', 'টক্সিক' পরিবেশে বিরক্ত কর্মীদের বিষোদ্গার....

TCS Toxic work culture: 'রতন টাটা চলে যাওয়ার পর TCS পুরো ভোগে গিয়েছে!' 'মানসিক হয়রানি', 'টক্সিক' পরিবেশে বিরক্ত কর্মীদের বিষোদ্গার....
TCS Employee worst Experience: সোশ্যাল মিডিয়ায় টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (TCS)-এর এক তরুণ কর্মী সংস্থার মানব সম্পদ (HR) বিভাগের জন্য তার ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন। ওই কর্মী জোরপূর্বক পদত্যাগের হুমকির মুখেও চাকরি ছাড়তে অস্বীকার করেন। এই পোস্ট ভারতের অন্যতম বৃহৎ এই তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার বিরুদ্ধে কর্মীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের অভিযোগ নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে।
'আমাকে মিটিং রুমে ডেকে পদত্যাগ করতে বলার পর তিন দিন কেটে গেছে। আমি রাজি হইনি। আমি কাঁদছিলাম এবং ভয় পাচ্ছিলাম, কিন্তু টিসিএস আমার প্রথম কোম্পানি—আমার হারানোর কিছু নেই। তারা আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার পর খারাপ রিভিউ দেওয়ার হুমকি দেয়, তাই আমি বলি, 'আপনাদের যা ইচ্ছা হয় করুন, কিন্তু আমি পদত্যাগ করব না,' এবং আমি সেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। আমি ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু আমি শক্ত থাকার চেষ্টা করেছি।'
তিনি লেখেন, 'আমি কোনো সিনিয়র কর্মী নই এবং ওই তালিকাতেও আমার নাম ছিল না। এই লোকেরা বেঞ্চড কর্মীদের প্রথমে নিশানা করছে কারণ তারা সহজ শিকার। তারা আমাদের প্রোফাইল ফ্রিজ করে দিচ্ছে যাতে কোনো প্রোজেক্ট আমাদের দেখতে না পায় বা কাজের জন্য ডাকতে না পারে। এমনকি আমরা যদি নিজেদের পরিচিতির মাধ্যমে কোনও প্রোজেক্ট পাই, তখন আরএমজি (Resource Management Group) সেই প্রোজেক্টকে ফোন করে আমাদের বাতিল করতে বলে।"
কর্মীটি জানান, "আমার শাখার কর্মস্থলে এমন বেশ কয়েকজন আছে যারা পদত্যাগ করতে অস্বীকার করেছে। এইচআর প্রতিদিন তাদের মিটিংয়ের জন্য ডেকে পদত্যাগ করতে বলছে এবং বেতন বন্ধ করে দেওয়া, ব্ল্যাকলিস্ট করা, খারাপ রিভিউ দেওয়া, ভবিষ্যতে অন্য কোথাও চাকরি না পাওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন কিছুর হুমকি দিচ্ছে। কিন্তু তারা বারবার এসব উপেক্ষা করে লড়াই করে যাচ্ছে। ১০ দিনের বেশি হয়ে গেছে এবং সেই কর্মীরা এখনও টিসিএস-এই আছে, কিন্তু তাদের কষ্ট করতে হচ্ছে।"
তিনি দুঃখ করে লেখেন, "এটি আক্ষরিক অর্থেই মানসিক হয়রানি, নির্যাতন এবং কর্মীদের প্রতি এক বিষাক্ত আচরণ। আমি খুব কম বেতন সত্ত্বেও টিসিএস-এর কর্মসংস্কৃতি এবং চাকরির নিরাপত্তার জন্য এই সংস্থায় যোগ দিয়েছিলাম। এখন আমার আফসোস হচ্ছে, আমার অন্য কোনো কোম্পানি বেছে নেওয়া উচিত ছিল। রতন টাটার পর এই কোম্পানি পুরো নষ্ট হয়ে গেছে।"
