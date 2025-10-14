English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

TCS layoff: TCS-এ লেঅফ নিয়ে বড় আপডেট! মুখ খুললেন চিফ HR অফিসার...জানালেন ছাঁটাইয়ের আসল সংখ্যা, সেপারেশন প্যাকেজ...

TCS layoff update: CHRO টিসিএস-এ ছাঁটাই নিয়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিবেদনে যে সংখ্যা দাবি করা হচ্ছে, তাও খারিজ করে দিয়েছেন।  

| Oct 14, 2025, 04:39 PM IST
1/7

TCS-এ লেঅফ! মুখ খুললেন চিফ HR অফিসার...

TCS layoff update

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: TCS-এ লেঅফ নিয়ে বড় আপডেট। আইটি জায়ান্টের কর্মী ছাঁটাই নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই এবার মুখ খুললেন TCS-এর চিফ HR অফিসার। TCS-এ লেঅফ নিয়ে ভাঙলেন নীরবতা। জানালেন কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে। 

2/7

TCS-এ লেঅফ! মুখ খুললেন চিফ HR অফিসার...

TCS layoff update

বিবৃতি দিয়ে টিসিএসের প্রধান HR অফিসার (CHRO) সুদীপ কুন্নুম্মাল নিশ্চিত করে জানিয়েছেন যে, লেঅফ মূলত মিড ও সিনিয়র লেভেলে ম্যানেজার পদে। টিসিএস তার পুনর্গঠন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রায় ১ শতাংশ কর্মী ইতিমধ্যেই ছাঁটাই করেছে, যা সংখ্যায় প্রায় ৬,০০০। 

3/7

TCS-এ লেঅফ! মুখ খুললেন চিফ HR অফিসার...

TCS layoff update

এই পদক্ষেপকে সংস্থার কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নীতকরণ এবং পরিবর্তিত ব্যবসায়িক চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার কৌশলের অংশ হিসেবেই উল্লেখ করেছেন চিফ এইচ আর অফিসার। 

4/7

TCS-এ লেঅফ! মুখ খুললেন চিফ HR অফিসার...

TCS layoff update

তাঁর মতে, এই কর্মীদের কম্পানির মধ্যে অন্য উপযুক্ত পদে পুনর্নিয়োগ করা সম্ভব ছিল না। কুন্নুম্মাল বলেন, "আজ পর্যন্ত আমরা আমাদের মিড ও সিনিয়র লেভেলের প্রায় ১ শতাংশ কর্মীকে ছাঁটাই করেছি, যাদের আমরা সঠিক পদে পুনর্নিয়োগ করতে পারিনি।"

5/7

TCS-এ লেঅফ! মুখ খুললেন চিফ HR অফিসার...

TCS layoff update

পাশাপাশি, CHRO টিসিএস-এ ছাঁটাই নিয়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিবেদনে যে সংখ্যা দাবি করা হচ্ছে, তাও খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন, ছাঁটাইয়ের সংখ্যা অতিরঞ্জিত করে দেখানো হচ্ছে। এটা সর্বৈব মিথ্যা। 

6/7

TCS-এ লেঅফ! মুখ খুললেন চিফ HR অফিসার...

TCS layoff update

টিসিএসের প্রধান এইচআর অফিসার লেঅফ নিয়ে আরও বলেছেন,"আমি দৃঢ় বিশ্বাস এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এটা বলতে চাই যে আমরা যা করেছি তা চরম সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গেই করেছি। আমরা ছাঁটাইয়ের আওতায় পড়া কর্মীদের সঙ্গে কথোপকথনের জন্য একটি ডেডিকেটেড টিম তৈরি করেছি। যাতে তাদের সাহায্য করতে পারি। ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত বিচ্ছেদ প্যাকেজও দেওয়া হচ্ছে।" 

7/7

TCS-এ লেঅফ! মুখ খুললেন চিফ HR অফিসার...

TCS layoff update

টিসিএসের প্রধান HR অফিসার (CHRO) সুদীপ কুন্নুম্মাল জানিয়েছেন, "এই সেপারেশন প্যাকেজ সবাইকেই দেওয়া হচ্ছে যাঁরা কোম্পানির সঙ্গে ছিলেন, যাঁরা ত্রৈমাসিক বোনাসের জন্য যোগ্য। শুধু একদম নতুন যোগদানকারী ছাড়া। জুনিয়র লেভেলে আমরা ১০০ শতাংশ ইনসেনটিভ দিচ্ছি, এটা চলবে। আর সিনিয়রদের জন্য আরও একটু বেশি পরিমাণ দেওয়া হচ্ছে, ওই কর্মীর একক ও ইউনিটের পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে।"

পরবর্তী
অ্যালবাম

Kali Puja 2025 Date and Time: ২০ না ২১, কালীপুজো কবে? কার্তিকেয় অমাবস্যার পুণ্য তিথিতে শক্তি আরাধনার সঠিক সময় কখন? জানুন...

পরবর্তী অ্যালবাম

Kali Puja 2025 Date and Time: ২০ না ২১, কালীপুজো কবে? কার্তিকেয় অমাবস্যার পুণ্য তিথিতে শক্তি আরাধনার সঠিক সময় কখন? জানুন...

Kali Puja 2025 Date and Time: ২০ না ২১, কালীপুজো কবে? কার্তিকেয় অমাবস্যার পুণ্য তিথিতে শক্তি আরাধনার সঠিক সময় কখন? জানুন...

Kali Puja 2025 Date and Time: ২০ না ২১, কালীপুজো কবে? কার্তিকেয় অমাবস্যার পুণ্য তিথিতে শক্তি আরাধনার সঠিক সময় কখন? জানুন... 7
Post office Investment Scheme: বড় খবর! পোস্ট অফিসে এখনই করুন এই দুর্দান্ত স্কিম, ১০০ টাকা বিনিয়োগে ৫ বছরে আপনি পাবেন ৩৬,০০,০০০... কী ভাবে?

Post office Investment Scheme: বড় খবর! পোস্ট অফিসে এখনই করুন এই দুর্দান্ত স্কিম, ১০০ টাকা বিনিয়োগে ৫ বছরে আপনি পাবেন ৩৬,০০,০০০... কী ভাবে?

Post office Investment Scheme: বড় খবর! পোস্ট অফিসে এখনই করুন এই দুর্দান্ত স্কিম, ১০০ টাকা বিনিয়োগে ৫ বছরে আপনি পাবেন ৩৬,০০,০০০... কী ভাবে? 9
Dhanteras 2025: এবার কবে ধনতেরাস? কখন শুরু শুভ মুহূর্ত? কোন সময়ের মধ্যে কেনাকাটা করতেই হবে? কী কী দীপ জ্বালতে হয়, জানেন তো?

Dhanteras 2025: এবার কবে ধনতেরাস? কখন শুরু শুভ মুহূর্ত? কোন সময়ের মধ্যে কেনাকাটা করতেই হবে? কী কী দীপ জ্বালতে হয়, জানেন তো?

Dhanteras 2025: এবার কবে ধনতেরাস? কখন শুরু শুভ মুহূর্ত? কোন সময়ের মধ্যে কেনাকাটা করতেই হবে? কী কী দীপ জ্বালতে হয়, জানেন তো? 7
Ajker Rashifal | Horoscope Today: নিজের ব্যবসা শুরু করতে পারেন মকর, ধৈর্য ধরে সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন কুম্ভ...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নিজের ব্যবসা শুরু করতে পারেন মকর, ধৈর্য ধরে সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন কুম্ভ...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নিজের ব্যবসা শুরু করতে পারেন মকর, ধৈর্য ধরে সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন কুম্ভ... 12