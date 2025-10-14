TCS layoff: TCS-এ লেঅফ নিয়ে বড় আপডেট! মুখ খুললেন চিফ HR অফিসার...জানালেন ছাঁটাইয়ের আসল সংখ্যা, সেপারেশন প্যাকেজ...

TCS layoff: TCS-এ লেঅফ নিয়ে বড় আপডেট! মুখ খুললেন চিফ HR অফিসার...জানালেন ছাঁটাইয়ের আসল সংখ্যা, সেপারেশন প্যাকেজ...
TCS layoff update: CHRO টিসিএস-এ ছাঁটাই নিয়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিবেদনে যে সংখ্যা দাবি করা হচ্ছে, তাও খারিজ করে দিয়েছেন।
TCS-এ লেঅফ! মুখ খুললেন চিফ HR অফিসার...
TCS-এ লেঅফ! মুখ খুললেন চিফ HR অফিসার...
TCS-এ লেঅফ! মুখ খুললেন চিফ HR অফিসার...
TCS-এ লেঅফ! মুখ খুললেন চিফ HR অফিসার...
TCS-এ লেঅফ! মুখ খুললেন চিফ HR অফিসার...
TCS-এ লেঅফ! মুখ খুললেন চিফ HR অফিসার...
টিসিএসের প্রধান এইচআর অফিসার লেঅফ নিয়ে আরও বলেছেন,"আমি দৃঢ় বিশ্বাস এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এটা বলতে চাই যে আমরা যা করেছি তা চরম সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গেই করেছি। আমরা ছাঁটাইয়ের আওতায় পড়া কর্মীদের সঙ্গে কথোপকথনের জন্য একটি ডেডিকেটেড টিম তৈরি করেছি। যাতে তাদের সাহায্য করতে পারি। ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত বিচ্ছেদ প্যাকেজও দেওয়া হচ্ছে।"
TCS-এ লেঅফ! মুখ খুললেন চিফ HR অফিসার...
টিসিএসের প্রধান HR অফিসার (CHRO) সুদীপ কুন্নুম্মাল জানিয়েছেন, "এই সেপারেশন প্যাকেজ সবাইকেই দেওয়া হচ্ছে যাঁরা কোম্পানির সঙ্গে ছিলেন, যাঁরা ত্রৈমাসিক বোনাসের জন্য যোগ্য। শুধু একদম নতুন যোগদানকারী ছাড়া। জুনিয়র লেভেলে আমরা ১০০ শতাংশ ইনসেনটিভ দিচ্ছি, এটা চলবে। আর সিনিয়রদের জন্য আরও একটু বেশি পরিমাণ দেওয়া হচ্ছে, ওই কর্মীর একক ও ইউনিটের পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে।"
