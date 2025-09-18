English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
TCS Layoffs: ১২,০০০ নয়, TCS আসলে ৩০,০০০ চাকরি খেয়েছে! আসছে বছর ১ লাখ পেরোবে: গোপন রিপোর্ট

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টিসিএস (TCS) সম্প্রতি বিশ্বজুড়ে তাদের কর্মীসংখ্যার প্রায় ২ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় ১২,০০০ কর্মী ছাঁটাই (TCS Layoffs) করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কে.

| Sep 18, 2025, 02:06 PM IST
অন্যান্য প্রভাব:

 এটিএম বা ব্যাংক-এর মতো সুরক্ষিত জায়গায় টাকা তোলার মতো কাজগুলোও যেহেতু ইউপিআই-এর মাধ্যমে আরও সহজ হয়ে যাচ্ছে, তাই অনেক ক্ষেত্রে মানুষের প্রয়োজনীয়তা কমে আসছে, যা কর্মসংস্থানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

শিল্পের পরিবর্তন:

 বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই ছাঁটাই কেবল একটি কোম্পানির সমস্যা নয়, বরং গোটা আইটি শিল্পের একটি বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং অটোমেশন সাধারণ এবং পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলো দখল করে নিচ্ছে, যার ফলে কোম্পানিগুলো নতুন ধরনের দক্ষতার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে।  

ছাঁটাইয়ের কারণ:

 সংস্থা জানিয়েছে, এই ছাঁটাইয়ের মূল কারণ হলো কর্মীদের দক্ষতার অভাব এবং ভবিষ্যতের প্রযুক্তিগত চাহিদা পূরণে তাদের অসামর্থ্য। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং অটোমেশনের কারণে অনেক কাজের প্রকৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে, যার ফলে পুরোনো দক্ষতার প্রয়োজন কমে যাচ্ছে।  

ভবিষ্যতের আশঙ্কা:

 রিপোর্ট অনুযায়ী, টিসিএস-এর কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রক্রিয়া ১২,০০০-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। আইটি এবং আইটিইএস কর্মচারী ইউনিয়ন (UNITE) দাবি করেছে যে, ইতিমধ্যেই ৩০,০০০ কর্মী চাকরি হারিয়েছেন এবং ২০২৬ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ১ লাখে পৌঁছাতে পারে।

বর্তমান ছাঁটাই:

টিসিএস জানিয়েছে যে, তারা তাদের মোট কর্মশক্তির ২% অর্থাৎ প্রায় ১২,০০০ কর্মীকে ছাঁটাই করবে। এই ছাঁটাই মূলত মধ্য এবং উচ্চ-পদস্থ কর্মীদের উপর প্রভাব ফেলবে।  

দক্ষতার অভাব:

অনেক ক্ষেত্রেই কর্মীদের দক্ষতা ক্লায়েন্টদের প্রয়োজনীয়তার সাথে মিলছে না।  চাহিদার পরিবর্তন: ক্লায়েন্টদের চাহিদা পরিবর্তিত হওয়ার কারণে কিছু পদ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছে।  বেঞ্চিং নীতি: টিসিএসের নতুন নীতি অনুযায়ী, ৩৬ কার্যদিবসের মধ্যে কোনো প্রকল্প খুঁজে না পেলে কর্মীরা ছাঁটাইয়ের ঝুঁকিতে পড়তে পারেন, যা কর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। 

কত কর্মী ছাঁটাই হবে?

 টিসিএস বিশ্বব্যাপী তাদের মোট কর্মী সংখ্যার প্রায় ২ শতাংশ, যা প্রায় ১২,০০০ কর্মী, ছাঁটাই করার পরিকল্পনা করেছে। ২০২৬ এ ১ লক্ষে পৌঁছবে। 

কোম্পানির কর্মপরিবেশ:

টিসিএসের বর্তমান কর্মপরিবেশ নিয়েও কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, যা তাদের সামগ্রিক রেটিং-এ প্রতিফলিত হচ্ছে। 

বেতন বৃদ্ধি:

এই কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণার মধ্যেই, টিসিএস ৮০ শতাংশ কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছে।  কর্মীদের প্রতিক্রিয়া

ছাঁটাইয়ের পদ্ধতি:

 কর্মীরা মনে করছেন যে কোম্পানি পরিকল্পিতভাবে 'বেঞ্চে থাকা' কর্মীদের (অর্থাৎ, যাদের হাতে কোনও সক্রিয় প্রোজেক্ট নেই) লক্ষ্য করছে। 

অনিশ্চয়তা:

এই ছাঁটাই প্রক্রিয়ার কারণে হাজার হাজার টিসিএস কর্মীর মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, এবং অনেকে চাকরি হারানোর আশঙ্কা করছেন। 

