TCS Layoffs: ১২,০০০ নয়, TCS আসলে ৩০,০০০ চাকরি খেয়েছে! আসছে বছর ১ লাখ পেরোবে: গোপন রিপোর্ট

TCS Layoffs: ১২,০০০ নয়, TCS আসলে ৩০,০০০ চাকরি খেয়েছে! আসছে বছর ১ লাখ পেরোবে: গোপন রিপোর্ট
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টিসিএস (TCS) সম্প্রতি বিশ্বজুড়ে তাদের কর্মীসংখ্যার প্রায় ২ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় ১২,০০০ কর্মী ছাঁটাই (TCS Layoffs) করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কে.
1/12
অন্যান্য প্রভাব:
2/12
শিল্পের পরিবর্তন:
photos
TRENDING NOW
3/12
ছাঁটাইয়ের কারণ:
4/12
ভবিষ্যতের আশঙ্কা:
5/12
বর্তমান ছাঁটাই:
6/12
দক্ষতার অভাব:
অনেক ক্ষেত্রেই কর্মীদের দক্ষতা ক্লায়েন্টদের প্রয়োজনীয়তার সাথে মিলছে না। চাহিদার পরিবর্তন: ক্লায়েন্টদের চাহিদা পরিবর্তিত হওয়ার কারণে কিছু পদ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছে। বেঞ্চিং নীতি: টিসিএসের নতুন নীতি অনুযায়ী, ৩৬ কার্যদিবসের মধ্যে কোনো প্রকল্প খুঁজে না পেলে কর্মীরা ছাঁটাইয়ের ঝুঁকিতে পড়তে পারেন, যা কর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।
7/12
কত কর্মী ছাঁটাই হবে?
8/12
কোম্পানির কর্মপরিবেশ:
10/12
বেতন বৃদ্ধি:
11/12
ছাঁটাইয়ের পদ্ধতি:
12/12
অনিশ্চয়তা:
photos