TCS no-Diwali leave policy: দীপাবলিতে কোনও ছুটি নেই! TCS-এর 'নো-দিওয়ালি লিভ পলিসি' ঘিরে তুমুল শোরগোল....

TCS no-Diwali leave policy: "TCS কেবল বিষাক্ত নয়, এটি কর্পোরেট অব্যবস্থাপনার এক ক্রমবর্ধমান আবর্জনা... আর কোনও দীপাবলির ছুটির অনুমোদন হবে না। এটা দুঃখজনক।"  

| Oct 16, 2025, 01:57 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লেঅফ-ছাঁটাই বিতর্কের মধ্যেই টিসিএস নিয়ে আবার নয়া বিতর্ক। TCS ঘিরে হইচই। দীপাবলিতে কোনও ছুটি নেই টিসিএস-এ। আইটি জায়ান্টের এক কর্মীর পোস্টে ইতিমধ্যেই ভাইরাল টিসিএস-এর 'নো-দিওয়ালি লিভ পলিসি'... মানে দীপাবলিতে কোনও ছুটি নেই টিসিএস কর্মীদের।

ওই কর্মী তীব্র তোপ দেগে লিখেছেন, "ধীরে ধীরে কাজের জায়গাটা ক্রমশ আরও বিষাক্ত হয়ে উঠছে। কোম্পানি দীপাবলি সপ্তাহে ছুটি অনুমোদন করতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছে। টিসিএসে দীপাবলি সপ্তাহের জন্য আর কোনও ছুটির অনুমোদন নেই!" 

হতাশা প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন, "TCS কেবল বিষাক্ত নয়, এটি কর্পোরেট অব্যবস্থাপনার এক ক্রমবর্ধমান আবর্জনা। গ্রুপ চ্যাটে ম্যানেজার লিখছেন, আর কোনও দীপাবলির ছুটির অনুমোদন হবে না। এটা দুঃখজনক।" পোস্টে ওই কর্মী টিম ম্যানেজারের সমালোচনাও করেছেন। 

তাঁকে "মেরুদণ্ডহীন" বলে উল্লেখ করে গুরুতর অভিযোগ করেছেন যে তিনি টিমের কর্মীদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছেন। লিখেছেন, "যখন সে অসুস্থ হয়, তখন সে অসুস্থ। কিন্তু যদি অন্য কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে, সে সেই ব্যক্তিকে ফোন করে এমন জায়গায় নিয়ে যান বিষয়টাকে যে বাধ্য হয়ে তাদের কাজ দেখাশোনা করতে হয়।" 

পোস্ট ভাইরাল হতেই কেউ লিখেছেন, "এটা ম্যানেজারের পরিকল্পনার অভাব।" আবার কেউ লিখেছেন, "এটা দুর্বল পরিকল্পনার ফল।" প্রত্যেকেরই প্রশ্ন, দীপাবলির মতো দেশজুড়ে ছুটির আবহে কীভাবে কেউ কাজ করবে বলে আশা করা যায়?

প্রসঙ্গত, টিসিএস-এর ছাঁটাই বিতর্ক হাতের বাইরে বেরিয়ে যেতেই মুখ খুলেছেন সংস্থার চিফ এইআর অফিসার। CHRO সুদীপ কুন্নুম্মাল নিশ্চিত করে জানিয়েছেন যে, লেঅফ মূলত মিড ও সিনিয়র লেভেলে ম্যানেজার পদে। 

ছাঁটাইয়ের সংখ্যা ৩০ বা ৮০ হাজার নয়, ১% কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছে। যার সংখ্যা ৬০০০ মতো। ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত সেপারেশন প্যাকেজও দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।

