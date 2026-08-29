/মেসির প্রতি ভালোবাসার গল্প নিয়ে আসছে ‘Te Amo Messi’, মুক্তি পেল ছবির পোস্টার ও টিজার

প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে নিজের আইডল মেসির সঙ্গে দেখা করতে চাওয়া ছোট্ট মানিকের স্বপ্নপূরণের গল্প বলবে এই ছবি। সম্প্রতি প্রেস ক্লাবে ছবিটির পোস্টার ও টিজার মুক্তি পেয়েছে। সাবিত্রী প্রোডাকশনের প্রযোজনায় এতে অভিনয় করেছেন একঝাঁক চেনা মুখ।
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ছবির পটভূমি ও পরিচয়
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের আইডল ও স্বপ্নপূরণের ম্যাজিক ম্যান লিওনেল মেসিকে ঘিরে পরিচালক সুমন মৈত্র পর্দায় নিয়ে আসছেন নতুন ছবি 'Te Amo Messi'।
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ছবির মূল গল্প
অক্ষমতাকে জয় করে নিজের আইডলের সঙ্গে দেখা করতে চায় ছোট্ট মানিক; হাজার প্রতিকূলতার মাঝেও স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে অবিচল থাকার পাঠ পড়াবে এই ছবি।
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পোস্টার ও টিজার লঞ্চ
সম্প্রতি প্রেস ক্লাবে এক আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুক্তি পেয়েছে 'Te Amo Messi' ছবির পোস্টার ও টিজার।
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অভিনয়ে কার
এই ছবিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন এসকে ইমতিয়াজ আলি, জয়দীপ চক্রবর্তী, রিয়া গাঙ্গুলি, মেহুলি সরকার, অনিন্দিতা ব্যানার্জি, দেবাশিস গাঙ্গুলি ও অলোক সান্যাল প্রমুখ।
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প্রযোজনা ও সঙ্গীত
সাবিত্রী প্রোডাকশনের ব্যানারে ছবিটির প্রযোজনা করেছেন জয়দীপ চক্রবর্তী এবং চৈতালি চক্রবর্তী, এবং সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব সামলেছেন চন্দ্রিমা চক্রবর্তী।