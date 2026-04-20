Team India Next Captain Mega Announcement: IPL-এর গনগনে আগুনেই ভারতীয় দলে BIG BREAKING, ODI বিশ্বকাপের আগেই ঘোষিত নতুন ক্যাপ্টেনের নাম

Team India Next Captain Mega Announcement: IPL-এর গনগনে আগুনেই ভারতীয় দলে BIG BREAKING, ODI বিশ্বকাপের আগেই ঘোষিত নতুন ক্যাপ্টেনের নাম
Los Angeles Olympics 2028
২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এখন অতীত। ভারত ভুলে গিয়েছে যে, তারা পরপর দু'বার বিশ্বজয়ী হওয়া বিশ্বের প্রথম দেশ। ভারতীয় দলের ফোকাস এখনই সরে গিয়েছে আগামী সাইকেলের প্রধান টি-টোয়েন্টিআই টুর্নামেন্টগুলির দিকে। ২০২৮ সালে ভারত লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক্স খেলবে। পাশাপাশি সেই বছরই আবার অস্ট্রেলিয়ায় টি-২০ বিশ্বকাপ!
সূর্যকুমার যাদবের ভবিষ্য়ত্
ধোনি-রোহিতের পর সূর্যকুমার যাদবই ভারতের তৃতীয় টি-২০ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। সূর্য দেশকে যতই কাপ দিয়ে থাকুক না কেন, ভারতের টি-২০ দলে তাঁর জায়গা কিন্তু মোটেই সুরক্ষিত নয়। হতশ্রী ব্যাটিং ফর্মের সঙ্গে তাঁর বয়সও বড় ফ্যাক্টর। ভারতের পরবর্তী টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক কে হতে পারেন, তা নিয়ে আলোচনা ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।
সূর্যকুমার যাদব
জুন-জুলাইয়ে ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড সফর সূর্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। নেতৃত্বেরও চেয়ে অনেক বেশি নজর থাকবে তাঁর ব্যাটিং। বোর্ডের সূত্র বলছে, 'এখন স্বাভাবিক ভাবেই সূর্যই দলের নেতৃত্ব। তবে একজন ব্যাটার হিসেবে তাঁকে নিজের পারফরম্যান্সে ধারাবাহিকতাও বজায় রাখতে হবে। সূর্য ইংল্যান্ডেও দলকে নেতৃত্ব দেবেন, কিন্তু তারপর ২০২৮ পর্যন্ত তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা পুরোপুরি পারফরম্যান্সের ভিত্তিতেই হবে।'
সূর্যকুমার যাদবের ২০২৫ ও ২০২৬
২০২৫ সাল সূর্যর খুবই খারাপ গিয়েছে। ১৯ থেকে ২১ ইনিংস মিলিয়ে মাত্র ২১৮ রান করেছেন। তাঁর গড় ছিল প্রায় ১৩.৬২। আর স্ট্রাইক রেট ছিল প্রায় ১২৩.১৬। উল্লেখযোগ্য ভাবে পুরো ক্যালেন্ডার বছরে একটিও অর্ধশতরান করতে পারেননি। তবে এখনও পর্যন্ত তাঁর চলতি বছর ভালোই কেটেছে। ১৪ ম্যাচে ৪৮৪ রান করেছেন। এর ভিতর ৯ ম্যাচে ২৪২ রান রয়েছে।
শ্রেয়স আইয়ার পরবর্তী অধিনায়ক
শ্রেয়সের প্রসঙ্গে বিসিসিআই
বোর্ডের এক সূত্রকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, '২০২৩ সালে শ্রেয়স দেশের জার্সিতে শেষবার টি-২০ খেলেছে। বর্তমান দলের ভাবনায় শ্রেয়স ছিল না। তাকে দলে ফিরিয়ে এনে সরাসরি অধিনায়কত্বের দায়িত্ব তুলে দেওয়াটা এক অত্যন্ত সাহসী সিদ্ধান্ত হবে। ভারতের ফোকাস এখন ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপেই। যা নির্বাচকদের টি-টোয়েন্টি নেতৃত্বের পালাবদলের পরিকল্পনা করার জন্য কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ করে দিয়েছে।'
অধিনায়ক হিসেবে শ্রেয়স আইয়ার
মুম্বইয়ের ক্রিকেটার শ্রেয়স বিগত প্রায় আড়াই বছর টি-২০ আই খেলেননি ঠিকই, তবে গতকয়েক বছর আইপিএলে পঞ্জাব কিংসের হয়ে ধারাবাহিক পারফর্ম করছেন দলের নেতা। আইপিএলে শ্রেয়স প্রথমবার অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পান দিল্লি ডেয়ারডেভিলসে (বর্তমানে দিল্লি ক্যাপিটালস)। গৌতম গম্ভীরের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই দল ২০২০ সালে আইপিএল ফাইনালে উঠেছিল। তবে হারতে হয়েছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কাছে। ২০২৪ সালে আইয়ারের নেতৃত্বেই কলকাতা নাইট রাইডার্স তাদের তৃতীয় শিরোপা জেতে। যা ছিল ১০ বছর পর তাদের প্রথম ট্রফি। তবে সেই সাফল্যের পরেও কেকেআর তাঁকে ছেড়ে দেয়। এরপর পঞ্জাবে নতুন ভাবে শুরু করার সুযোগ পান আইয়ার। ২০২৫ আইপিএলে তিনি ১৭ ম্যাচে ৬০৪ রান করেন এবং দলকে ফাইনালে তোলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে হারতে হয়েছিল।
শ্রেয়স আইয়ার আইপিএল ২০২৬
চলতি আইপিএল মরসুমে শ্রেয়স দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন। ৪ ইনিংসে তিনি ২০৩ রান করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে তিনটি অর্ধ-শতরান। এখনও পর্যন্ত একটি ম্যাচও হারেনি পঞ্জাব কিংস এবং পাঁচ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে তারা পয়েন্ট টেবলের শীর্ষে রয়েছে। চার ম্যাচে জয় পেয়েছে দলটি, আর কলকাতায় কেকেআরের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়।
