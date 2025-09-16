English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Puri Horror: পুরীতে হায়নার দল! বিচে তিন বর্বরের গণলালসার শিকার কিশোরী, বয়ফ্রেন্ডের সামনেই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'দীপুদা'- দীঘা-পুরী-দার্জিলিং বাঙালির তিন প্রিয় ঘোরার জায়গা। ছুটি হোক বা অনুষ্ঠান আপামর বাঙালি পুরী বলতে অজ্ঞান। সম্প্রতি পুরীতে নানা খারাপ ঘটনা শোনা যাচ্ছে। চুরি, ছিনতাই, ধর্ষণ, ডাকাতির মত ঘটনা পুরীর ঐতিহ্য নষ্ট করছে। আর এবার আবার পুরীর সমুদ্রতটে গণধর্ষণের মতো ভয়ংকর অপরাধ ঘটেছে।

| Sep 16, 2025, 01:54 PM IST
1/10

পুরীর বিচে বর্বরতা

ঘটনাটি ঘটেছিল গত শনিবার, যখন ওই তরুণী তার প্রেমিকের সঙ্গে পুরীর বালিয়াচণ্ডী সমুদ্র সৈকতের কাছে গিয়েছিলেন।

2/10

পুরীর বিচে বর্বরতা

সেখানে কয়েকজন স্থানীয় যুবক তাদের ছবি ও ভিডিও তুলতে শুরু করে।

3/10

পুরীর বিচে বর্বরতা

প্রেমিক এর প্রতিবাদ করলে, যুবকেরা তাদের উপর চড়াও হয়।

4/10

পুরীর বিচে বর্বরতা

এরপর তারা ওই তরুণীর প্রেমিককে মারধর করে এবং তার হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখে।

5/10

পুরীর বিচে বর্বরতা

পরে তারা তরুণীকে টেনে হিঁচড়ে সৈকত থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে একটি ঝাউবনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে।

6/10

পুরীর বিচে বর্বরতা

ঘটনার পর, মেয়েটি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তাই প্রথমে থানায় অভিযোগ জানাতে দ্বিধা করছিল।

7/10

পুরীর বিচে বর্বরতা

অবশেষে, সোমবার সন্ধ্যায় সে থানায় গিয়ে একটি এফআইআর দায়ের করে।

8/10

পুরীর বিচে বর্বরতা

পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করে এবং ৩ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।

9/10

পুরীর বিচে বর্বরতা

পুলিস জানিয়েছে, এই ঘটনায় আরও কয়েকজন জড়িত আছে এবং তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

10/10

পুরীর বিচে বর্বরতা

এই ঘটনা ওড়িশায় মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। এটি প্রায় তিন মাস আগে গঞ্জাম জেলার গোপালপুর সমুদ্র সৈকতে একই ধরনের একটি ঘটনার পুনরাবৃত্তি, যেখানে একজন কলেজ ছাত্রীকে গণধর্ষণ করা হয়েছিল।

