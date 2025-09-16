Puri Horror: পুরীতে হায়নার দল! বিচে তিন বর্বরের গণলালসার শিকার কিশোরী, বয়ফ্রেন্ডের সামনেই...

Puri Horror: পুরীতে হায়নার দল! বিচে তিন বর্বরের গণলালসার শিকার কিশোরী, বয়ফ্রেন্ডের সামনেই...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'দীপুদা'- দীঘা-পুরী-দার্জিলিং বাঙালির তিন প্রিয় ঘোরার জায়গা। ছুটি হোক বা অনুষ্ঠান আপামর বাঙালি পুরী বলতে অজ্ঞান। সম্প্রতি পুরীতে নানা খারাপ ঘটনা শোনা যাচ্ছে। চুরি, ছিনতাই, ধর্ষণ, ডাকাতির মত ঘটনা পুরীর ঐতিহ্য নষ্ট করছে। আর এবার আবার পুরীর সমুদ্রতটে গণধর্ষণের মতো ভয়ংকর অপরাধ ঘটেছে।
