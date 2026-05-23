/Romeo and Juliet clause: কখনই ধর্ষণ নয়, নয়া রোমিও-জুলিয়েট আইনে বিপ্লব, কিশোর-কিশোরীর যৌনতা নিয়ে দেশে লেখা হল নতুন সংজ্ঞা

Consensual Teen Relationships: সম্পর্কে জড়িত দুজনেরই বয়স ১৬ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে হলে তাদের পারস্পরিক সম্মতিকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এটিকে আর ধর্ষণ হিসাবে দেখবে না রাষ্ট্র। এই ধারাটির প্রস্তাবিত নাম রোমিও-জুলিয়েট। তবে কোনও পক্ষকে জোরজুলুম করে, ব্ল্যাকমেল কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহার বা আর্থিক লেনদেনর বিনিময়ে যৌন সম্পর্ক হলে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কিশোর-কিশোরীর সম্মতিতে যৌনসম্পর্ককে এবার মান্যতা দিতে চলেছে নেপাল সরকার। লিভ-ইন সম্পর্ক ধর্ষণের আইনের জটিলতাকে বাড়িয়েছে। এবার নতুন আইন আনতে চলেছে হিমালয়ের দেশ। ১৮ বছরের কমবয়সিদের মধ্যে সম্মতিসূচক যৌনসম্পর্কে শাস্তি লঘু করতে চায় সরকার। সে কারণেই আনছে রোমিও-জুলিয়েট ক্লজ।সম্মতি থাক বা অসম্মতি নাবালকদের শারীরিক সম্পর্ককে ধর্ষণের পর্যায়েই ফেলা হয়।
পারস্পরিক সম্মতিতে হওয়া যৌনসম্পর্ককে অপরাধ হিসাবে গণ্য করতে চায় না বালেন্দ্র শাহের সরকার। নেপালের বর্তমান আইনকাঠামো অনুযায়ী, ১৮ বছরের কম বয়সি কোনও কিশোর বা কিশোরীর মধ্যে যে কোনও ধরনের যৌনসম্পর্ককে ধর্ষণ হিসাবে গণ্য করা হয়। বাড়িয়েছে। এই অবস্থায় হিমালয়ের দেশ নেপাল বৈপ্লবিক কাণ্ড করতে চলেছে।
আর সেখানেই বিতর্ক দানা বাঁধে। কারণ নেপালে বিয়ের বয়স ২০ বছর। দেশের যুবসমাজ বহুবার প্রশ্ন তুলেছে, ১৮ বা ১৯ বছরে যৌন সম্পর্কে আইন সম্মতি থাকলে ওই বয়সে বিয়ে করা যাব না কেন?
নেপালে 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' আইন নিয়ে বিতর্ক এই প্রথম নয়। সমালোচকদের দাবি— এই আইনের কারণে এমন অনেক তরুণ বা কিশোর শাস্তি পাচ্ছে, যারা আসলে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতেই সম্পর্কে জড়িয়েছিল। তবুও তাদের জেলে যেতে হয়েছে।
নেপালের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহ ঐতিহাসিক আইন লাগু করতে চলেছেন। আইনে একসঙ্গে দু'টি সংশোধন আসতে চলেছে। প্রথমত, পারস্পারিক সম্মতিতে কিশোর-কিশোরীর মধ্যে যৌনসম্পর্ক আর ধর্ষণ বলে গণ্য হবে না। দ্বিতীয়ত, আইনি বিবাহের বয়স ২০ থেকে কমিয়ে আনা হবে ১৮-তে।
নেপালের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রকের অধীনস্থ টাস্ক ফোর্স সুপ্রিম কোর্ট এবং বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে এই সংশোধনীটি প্রস্তুত করেছে। আপাতত মন্ত্রিসভা পর্যালোচনা করে দেখছে।
তবে নেপালের শিশু অধিকার কর্মী এবং নারী অধিকার আন্দোলনকারীরা বিধিবদ্ধ ধর্ষণ আইন শিথিল করার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাদের যুক্তি — যে দেশে এখনও বাল্যবিবাহ এবং নারী নির্যাতন বড় সমস্যা, সেখানে এই আইন শিথিল করলে তা মেয়েদের সুরক্ষাকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে