Zee News Bengali
Tejaswi Yadav on Bihar Polls 2025: 'নির্বাচনে জিতলেই সিলিন্ডারের দাম কমবে ৫০০ টাকা, ৫০ লাখের বিমার সুযোগ!' ভোটের আগে বিশাল ঘোষণা...

Bihar Polls 2025: বিহারের ইন্ডিয়া জোটের মুখ্যমন্ত্রীর মুখ তেজস্বী ভোটের আগেই করলেন বড় ঘোষণা। ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় এলে বিহারের পঞ্চায়েতি রাজ স্তরের জনপ্রতিনিধিদের ভাতা দ্বিগুণ করা হবে। পেনশন চালু করা হবে আর সিলিন্ডারের দাম ৫০০ টাকা কমবে। ইন্ডিয়া জোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর কথায়, 'আমাদের পঞ্চায়েতি রাজ আর গ্রাম কাছারির সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরে পেনশনের দাবি জানিয়ে আসছেন। তাঁরা ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিমার সুবিধা পাবেন। শুধু তাই নয়, যারা গণবণ্টন ব্যবস্থায় যুক্ত তাঁদের কমিশনও বাড়ানো হবে।'

| Oct 26, 2025, 03:26 PM IST
1/11

সিলিন্ডারের দাম কমিয়ে ৫০০ টাকা

আরজেডি নেতা ও বিহার ভোটের মুখ্যমন্ত্রীর মুখ তেজস্বী যাদব শুক্রবার বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে একাধিক বড় প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন যে 'মহাগঠবন্ধন' ক্ষমতায় এলে এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমিয়ে ৫০০ টাকা করা হবে এবং বার্ধক্য ভাতা বাড়িয়ে ১,৫০০ টাকা করা হবে।

2/11

তেজস্বীর অভিযোগ

পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি কেন্দ্রকে অভিযুক্ত করে বলেন, তারা বিহারের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা ও অপরাধীদের আড়াল করছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, বিরোধী জোট ক্ষমতায় এলে তিনি একটি স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত এবং জনগণের অভিযোগ শোনা সরকার গঠন করবেন।

3/11

তেজস্বীর প্রধান প্রতিশ্রুতিগুলি:

সাধারণ মানুষের জন্য সুলভ মূল্যে ওষুধ এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। প্রতিটি পরিবারকে একটি করে সরকারি চাকরি দেওয়া হবে।

4/11

দুর্নীতি ও অপরাধ:

তিনি বলেন, 'আমি যা বলি তাই করি। ইন্ডিয়া জোট জিতলে তেজস্বী জনগণের মুখ্যমন্ত্রী হবে। আমি নিশ্চিত করব যে কোনও অপরাধ হবে না এবং একটি দুর্নীতিমুক্ত সরকার চলবে।'

5/11

পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের জন্য:

পঞ্চায়েত সদস্যদের ভাতা দ্বিগুণ করা হবে। এছাড়াও তাদের জন্য ৫০ লক্ষ টাকার বীমা এবং পেনশন প্রকল্প চালু করা হবে।

6/11

অন্যান্য পেশার জন্য

রেশন ডিলারদের (PDS) প্রতি কুইন্টালে মার্জিন মানি (লাভ) বাড়ানো হবে।

7/11

অন্যান্য পেশার জন্য

নাপিত, কুমার এবং ছুতোরদের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সুদ-মুক্ত ঋণ দেওয়া হবে।

8/11

'জীবিকা দিদি'-দের জন্য

চুক্তিভিত্তিক কর্মরত 'জীবিকা দিদি'-দের চাকরি স্থায়ী করা হবে এবং তাদের বেতন মাসে ৩০,০০০ টাকা করা হবে। এর সাথে ২,০০০ টাকার অতিরিক্ত ভাতা এবং ৫ লক্ষ টাকার বিমাও দেওয়া হবে।

9/11

চুক্তিভিত্তিক কর্মী:

সমস্ত চুক্তিভিত্তিক কর্মী এবং কমিউনিটি মোবিলাইজারদের পরিষেবা নিয়মিত (স্থায়ী) করা হবে।  

10/11

বিজেপি ও নীতীশ কুমারকে আক্রমণ:

প্রধানমন্ত্রী মোদীর 'জঙ্গল রাজ' মন্তব্যের জবাবে তেজস্বী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নিজেই নীতীশ কুমার সরকারের ৫৫টি কেলেঙ্কারির কথা বলেছিলেন। তিনি কী ব্যবস্থা নিয়েছেন? 'জঙ্গল রাজ' তো সেটাই, যেখানে কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।' তিনি আরও অভিযোগ করেন যে বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতেই সবচেয়ে বেশি অপরাধ হয়।

11/11

বিজেপি ও নীতীশ কুমারকে আক্রমণ:

তেজস্বী বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, 'বিজেপি গুজরাটে কারখানা স্থাপন করে আর বিহারে জয় চায়। এটা হতে পারে না।'

