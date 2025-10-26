Tejaswi Yadav on Bihar Polls 2025: 'নির্বাচনে জিতলেই সিলিন্ডারের দাম কমবে ৫০০ টাকা, ৫০ লাখের বিমার সুযোগ!' ভোটের আগে বিশাল ঘোষণা...
Bihar Polls 2025: বিহারের ইন্ডিয়া জোটের মুখ্যমন্ত্রীর মুখ তেজস্বী ভোটের আগেই করলেন বড় ঘোষণা। ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় এলে বিহারের পঞ্চায়েতি রাজ স্তরের জনপ্রতিনিধিদের ভাতা দ্বিগুণ করা হবে। পেনশন চালু করা হবে আর সিলিন্ডারের দাম ৫০০ টাকা কমবে। ইন্ডিয়া জোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর কথায়, 'আমাদের পঞ্চায়েতি রাজ আর গ্রাম কাছারির সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরে পেনশনের দাবি জানিয়ে আসছেন। তাঁরা ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিমার সুবিধা পাবেন। শুধু তাই নয়, যারা গণবণ্টন ব্যবস্থায় যুক্ত তাঁদের কমিশনও বাড়ানো হবে।'
সিলিন্ডারের দাম কমিয়ে ৫০০ টাকা
তেজস্বীর অভিযোগ
তেজস্বীর প্রধান প্রতিশ্রুতিগুলি:
দুর্নীতি ও অপরাধ:
পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের জন্য:
'জীবিকা দিদি'-দের জন্য
চুক্তিভিত্তিক কর্মী:
বিজেপি ও নীতীশ কুমারকে আক্রমণ:
প্রধানমন্ত্রী মোদীর 'জঙ্গল রাজ' মন্তব্যের জবাবে তেজস্বী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নিজেই নীতীশ কুমার সরকারের ৫৫টি কেলেঙ্কারির কথা বলেছিলেন। তিনি কী ব্যবস্থা নিয়েছেন? 'জঙ্গল রাজ' তো সেটাই, যেখানে কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।' তিনি আরও অভিযোগ করেন যে বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতেই সবচেয়ে বেশি অপরাধ হয়।
