/হাইওয়েতে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী দুর্ঘটনা! বাস-ট্রাকের সংঘর্ষে একাধিক মৃত্যু

Telengana Bus Accident: একটি বেসরকারী ট্রাভেল বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রাকের পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় পাঁচ নারীসহ মোট ছয়জন নিহত হয়েছেন। একই সঙ্গে আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১২ জন যাত্রী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাস এবং ট্রাকের ভয়ংকর সংঘর্ষ। হাড়হিম দুর্ঘটনায় মৃত্যু পাঁচ মহিলা-সহ অন্তত ছয়জনের। ১২ জনের গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটে বুধবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ।
তেলঙ্গানার সূর্যপেট জেলায় হায়দরাবাদ-বিজয়ওয়াড়া হাইওয়েতে ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, একটি বেসরকারী ট্রাভেল বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থাকা একটি কনটেইনার ট্রাকের পেছনে তীব্র গতিতে ধাক্কা মারলে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
ভয়াবহ এই সংঘর্ষে বাসটির সামনের অংশ পুরোপুরি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই ছয়জন যাত্রীর করুণ মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে এবং আহত ১২ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।
আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বিজয়ওয়াড়ায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে।
পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, বাসটি সজোরে ধাক্কা দেওয়ার আগেই ওই ট্রাকটি কোনও কারণে সড়কের ডিভাইডারে ধাক্কা খেয়ে থেমে ছিল। দুর্ঘটনার সময় বাসটিতে মোট ৪২ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।
এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গভীরভাবে শোকপ্রকাশ করেছেন তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী এ রেভান্থ রেড্ডি। তিনি নিহতদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে রাজ্যের মুখ্য সচিবকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন। দুর্ঘটনার মূল কারণ জানতে ইতোমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।