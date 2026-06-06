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Liquor Price Hike: সুরাপ্রেমীদের জন্য দুঃসংবাদ: এই গরমে একধাক্কায় অনেকটাই বাড়তে চলেছে মদের দাম, কোন ব্র্যান্ড কত বাড়ল?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jun 06, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:49 PM IST

Telengana Liquor Price Hike Big Update: তেলঙ্গানার মদপ্রেমীদের জন্য বড় ধাক্কা আসতে চলেছে। রাজ্যে খুব শীঘ্রই সমস্ত ধরণের মদ ও বিয়ারের দাম বাড়তে পারে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। রাজ্য সরকার মদের দাম ১০ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর বিষয়ে চিন্তা করছে। মদের এই মূল্যবৃদ্ধির মূল লক্ষ্য রাজ্য কোষাগারে অতিরিক্ত রাজস্ব বা আয় সংগ্রহ করা।

 

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বাড়তে চলেছে মদের দাম

গত বছরগুলিতে উৎপাদন খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়া এবং কাঁচামালের আকাশছোঁয়া দামের কারণে মদ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি (Breweries and Distilleries) দীর্ঘদিন ধরেই দাম বাড়ানোর দাবি জানিয়ে আসছিল। 

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বাড়তে চলেছে মদের দাম

বৈশ্বিক পরিস্থিতি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন বা মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে বিশ্বব্যাপী সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে।

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বাড়তে চলেছে মদের দাম

এর ফলে কাঁচামাল এবং জ্বালানির দাম বাড়ার পাশাপাশি বোতল তৈরির কাচ উৎপাদন প্রায় ৪০ শতাংশ হ্রাস পায়। 

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বাড়তে চলেছে মদের দাম

ফলস্বরূপ, খালি বোতলের দাম প্রায় ২০ শতাংশ বেড়ে গেছে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে মদ উৎপাদনকারী অ্যাসোসিয়েশনগুলো সরকারের কাছে দাম বাড়ানোর আবেদন জানায়।

 

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বাড়তে চলেছে মদের দাম

সরকার এই বিষয়টির মূল্যায়ন করার জন্য একটি বিশেষ 'প্রাইস ফিক্সেশন কমিটি' বা মূল্য নির্ধারণ কমিটি গঠন করেছিল।

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বাড়তে চলেছে মদের দাম

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বাধীন এই কমিটি সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে মদের দাম ১০ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর সুপারিশ করেছে।

 

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বাড়তে চলেছে মদের দাম

খসড়া প্রস্তাব অনুযায়ী, ব্র্যান্ডের বিভাগ (Category) এবং বোতলের আকারের ওপর ভিত্তি করে পর্যায়ক্রমে এই মূল্যবৃদ্ধি কার্যকর করা হতে পারে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। 

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বাড়তে চলেছে মদের দাম

প্রতিটি ফুল বোতলের (Full Bottle) দাম প্রায় ৪০ টাকা পর্যন্ত বাড়তে পারে।

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বাড়তে চলেছে মদের দাম

হাফ বোতলের (Half Bottle) ক্ষেত্রে দাম বাড়তে পারে ২০ টাকা।

 

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বাড়তে চলেছে মদের দাম

কোয়ার্টার বা ছোট বোতলের (Quarter Bottle) দাম প্রায় ১০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। এর আগে বিয়ারের দামেও ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি অনুমোদন করা হয়েছিল, যার ফলে গরমের মরসুমে মদপ্রেমীদের পকেটে বাড়তি চাপ পড়ে।

 

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বাড়তে চলেছে মদের দাম

তেলঙ্গানা স্টেট বেভারেজেস কর্পোরেশন লিমিটেড (TGBCL) রাজ্যে মদ বিতরণের একচেটিয়া দায়িত্বে রয়েছে। 

 

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বাড়তে চলেছে মদের দাম

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এই ১০ থেকে ১৫ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি কার্যকর হলে সরকারের আবগারি খাত থেকে প্রতি মাসে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় হবে। 

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বাড়তে চলেছে মদের দাম

এই বাড়তি অর্থ রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও কল্যাণমূলক কর্মসূচিতে ব্যয় করা হতে পারে।

 

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বাড়তে চলেছে মদের দাম

বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির নেতৃত্বাধীন সরকারের কাছে এই সংক্রান্ত চূড়ান্ত ফাইলটি বিবেচনার অধীনে রয়েছে। 

 

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বাড়তে চলেছে মদের দাম

জুনের শুরুতে রাজ্য গঠন দিবসের আনুষ্ঠানিকতার পর যেকোনও মুহূর্তে এই বিষয়ে সরকারি নির্দেশিকা বা জিও (GO) জারি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। 

 

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বাড়তে চলেছে মদের দাম

ইতোমধ্যেই আবগারি দফতরের সফটওয়্যার এবং রেট কার্ড আপডেট করার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে।

 

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জনসাধারণ ও বিরোধী শিবিরের প্রতিক্রিয়া

এই সম্ভাব্য মূল্যবৃদ্ধির খবরে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ মদপ্রেমীরা। অন্যদিকে, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোও এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা শুরু করেছে।

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জনসাধারণ ও বিরোধী শিবিরের প্রতিক্রিয়া

তাদের অভিযোগ, সরকার সাধারণ মানুষের পকেট কেটে শুধুমাত্র আবগারি শুল্কের ওপর ভর করে রাজ্য কোষাগার ভরানোর চেষ্টা করছে। 

 

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জনসাধারণ ও বিরোধী শিবিরের প্রতিক্রিয়া

তবে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দীর্ঘ দুই বছর পর নিয়ম মেনেই এই মূল্য সংশোধন করা হচ্ছে, যা ব্যবসার স্থায়িত্ব এবং রাজ্যের অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য জরুরি।

TAGS:
telangana
Liquor Price Hike
Beer Prices
Telangana government
Alcohol Prices
Excise department
State news
Liquor Industry
Beer Market
Consumer News

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