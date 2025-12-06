English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bengal Weather Update: উইকেন্ডে জাঁকিয়ে শীত! আগামী ৪-৫ দিন... আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট

Bengal Weather Update:  আজ, শনিবার ছিল মরশুমের শীতলতম দিন। আগামী ৪-৫ তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের ঘটবে না।

| Dec 06, 2025, 04:52 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  উইকেন্ডে জমিয়ে শীতের আমেজ। আগামী ৪-৫ দিনে তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের ঘটবে না। কলকাতা ও লাগোয়া জেলাতে তাপমাত্র এখন ১৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগামীকাল, রবিবার তা কমে ১৪ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে। পশ্চিম জেলাগুলিতে তাপমাত্রা চলে যাবে ১০ ডিগ্রির ঘরে।   কলাইকুন্ডায় এখনই  তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ৪ ডিগ্রি কম।

অবশেষে শীত এল বঙ্গে। ছক্কা হাঁকিয়ে ব্যাটিং শুরু। আজ, শনিবার ছিল মরশুমের শীতলতম দিন।

আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। আগামী সাতদিন  আবহাওয়া শুষ্কই থাকবে। 

দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রার পারদ স্বাভাবিকের থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নিচে নেমে গিয়েছে।  আগামীকাল, রবিবার থেকে তাপমাত্রা আরও নামার সম্ভাবনা।

উত্তরবঙ্গে আকাশ পরিষ্কার থাকবে। সকালের দিকে শিশির, আর বেলা বাড়লেই কুয়াশার পড়ার সম্ভাবনা।

উত্তরবঙ্গে কোনও কোনও জায়গায় সকালের থেকে  কুয়াশায় দৃশ্যমানতা ২০০ মিটার পর্যন্ত নামতে পারে। দক্ষিণবঙ্গে অবশ্য কুয়াশার সম্ভাবনা কম।

দার্জিলিংয়ে তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রির ঘরে নামতে পারে। মালদহে  ৫ ডিগ্রির ঘরে পারদ। আগামী ৪/৫ দিন তাপমাত্রা একই রকম থাকবে।

