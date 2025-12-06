Bengal Weather Update: উইকেন্ডে জাঁকিয়ে শীত! আগামী ৪-৫ দিন... আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট

Bengal Weather Update: উইকেন্ডে জাঁকিয়ে শীত! আগামী ৪-৫ দিন... আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট
Bengal Weather Update: আজ, শনিবার ছিল মরশুমের শীতলতম দিন। আগামী ৪-৫ তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের ঘটবে না।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উইকেন্ডে জমিয়ে শীতের আমেজ। আগামী ৪-৫ দিনে তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের ঘটবে না। কলকাতা ও লাগোয়া জেলাতে তাপমাত্র এখন ১৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগামীকাল, রবিবার তা কমে ১৪ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে। পশ্চিম জেলাগুলিতে তাপমাত্রা চলে যাবে ১০ ডিগ্রির ঘরে। কলাইকুন্ডায় এখনই তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ৪ ডিগ্রি কম।
উইকেন্ডে জাঁকিয়ে শীত!
