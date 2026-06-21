/দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে সরকারি বাসের মারণ-ধাক্কা! রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আহত একাধিক, মৃত

Jalpaiguri Road Accident: জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। উল্লাডাবরী এলাকায় একটি সরকারি বাসের সঙ্গে ট্রাকের ধাক্কা। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
প্রদ্যুত দাস: ভয়াবহ দুর্ঘটনা! জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়ক ময়নাগুড়ি রোড উল্লাডাবরি এলাকার ঘটনায় চাঞ্চল্য।
দাঁড়িয়ে থাকা লরিরতে ধাক্কা সরকারি বাসের। গুরুতর আহত কমপক্ষে ২৫, মৃত্যু ১।
জানা গিয়েছে, সিএনজি চালিত সরকারি বাসটি শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহার যাচ্ছিল। বাসটি উল্লাডাবরী এলাকায় পৌঁছায়।
সেখানে রাস্তার পাশে একটি ট্রাক দাঁড়িয়েছিল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি ট্রাকটির পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে।
দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন যাত্রী আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি থানার পুলিস ঘটনাস্থলে যায়। দমকল বাহিনীও সেখানে পৌঁছায়।
পুলিস ও দমকল কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করেন। তাদের দ্রুত জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিস এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। বিধায়ক অনন্ত দেব অধিকারী হাসপাতালে খোঁজখবর নিতে পৌঁছে যান।