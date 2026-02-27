English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Massive Earthquake: কয়েক সেকেন্ডের ভয়ংকর কাঁপন, আফটারশকের ত্রাসে কাঁটা দুই বাংলা... কলকাতায় ফাটল হাসপাতালে...

Bangladesh Earthquake: তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল বাংলাদেশ। প্রবল কম্পন অনুভূত হয় কলকাতাতেও। তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশের খুলনায় আসাসুনিতে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র। দুপুর ১.২২ মিনিটে প্রথম কম্পন অনুভূত হয়।  

| Feb 27, 2026, 02:22 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভরদুপুরে শক্তিশালী কম্পনে কেঁপে উঠেছে বাংলাদেশ। রিখটার স্কেলে মাত্রা ছিল ৫.৫। ভয়ংকর কম্পনে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বহুতল ভবনগুলো থেকে মানুষ দ্রুত রাস্তায় নেমে আসেন।  

দুপুর ১.৫৩ মিনিটে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল বাংলাদেশের খুলনায় আসাসুনিতে। গভীরতা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার গভীরে। টাকি থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশে উৎস।

রাজধানীর মতিঝিল, উত্তরা ও বনানী এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, কম্পনটি প্রায় ১০-১২ সেকেন্ড স্থায়ী ছিল। আতঙ্কে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে মানুষের হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে কয়েকজন সামান্য আহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কোনও বড় ধরনের ভবন ধস বা প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি।

ভূতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বড় ভূমিকম্পের পর ছোট ছোট কিছু কম্পন বা 'আফটারশক' হতে পারে।  

এখন পর্যন্ত কোথাও কোনও বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার ২৬ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১২.৪ মিনিটে ঢাকা-সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভারতের সিকিমে এর উৎপত্তি বলে জানা গিয়েছিল, যা ঢাকা থেকে ৪৫৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

এই ভূমিকম্পের কম্পনের অনুভূত হয় কলকাতা-সহ দুই ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলিতেও। কলকাতায় রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৩.৬। ক্যানিং মহাকুমা হাসপাতালে দেওয়ালে বড় ফাটল ভূমিকম্পের ফলে। টাকি থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশে উৎস হওয়ায় উত্তর ২৪ পরগনা এবং উত্তর কলকাতায় অধিকতর কম্পন অনুভূত হয়। দক্ষিণ কলকাতা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অপেক্ষাকৃত কম।

