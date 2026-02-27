Massive Earthquake: কয়েক সেকেন্ডের ভয়ংকর কাঁপন, আফটারশকের ত্রাসে কাঁটা দুই বাংলা... কলকাতায় ফাটল হাসপাতালে...

Massive Earthquake: কয়েক সেকেন্ডের ভয়ংকর কাঁপন, আফটারশকের ত্রাসে কাঁটা দুই বাংলা... কলকাতায় ফাটল হাসপাতালে...
Bangladesh Earthquake: তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল বাংলাদেশ। প্রবল কম্পন অনুভূত হয় কলকাতাতেও। তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশের খুলনায় আসাসুনিতে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র। দুপুর ১.২২ মিনিটে প্রথম কম্পন অনুভূত হয়।
বাংলাদেশে ভূমিকম্প
বাংলাদেশে ভূমিকম্প
বাংলাদেশে ভূমিকম্প
বাংলাদেশে ভূমিকম্প
বাংলাদেশে ভূমিকম্প
কলকাতায় ভূমিকম্প
এই ভূমিকম্পের কম্পনের অনুভূত হয় কলকাতা-সহ দুই ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলিতেও। কলকাতায় রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৩.৬। ক্যানিং মহাকুমা হাসপাতালে দেওয়ালে বড় ফাটল ভূমিকম্পের ফলে। টাকি থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশে উৎস হওয়ায় উত্তর ২৪ পরগনা এবং উত্তর কলকাতায় অধিকতর কম্পন অনুভূত হয়। দক্ষিণ কলকাতা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অপেক্ষাকৃত কম।
