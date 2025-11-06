Terror Plan: নির্লজ্জ পাকিস্তানের জইশ ও লস্কর আবার ভারতে হামলার ছক কষছে? 'অপারেশন সিঁদুরে'র থাপ্পড়েও শিক্ষা হয়নি...

Terror Plan: নির্লজ্জ পাকিস্তানের জইশ ও লস্কর আবার ভারতে হামলার ছক কষছে? 'অপারেশন সিঁদুরে'র থাপ্পড়েও শিক্ষা হয়নি...
Terrorist Activities by Pakistan: অপারেশন সিঁদুরেও শিক্ষা হয়নি? আবার জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলা চালানোর ছক? সেই পাকিস্তানের মদতেই? অপারেশন সিঁদুর কি মনে রাখেনি পাকিস্তান?
ফের?
অপারেশন সিঁদুরেও শিক্ষা হয়নি? অন্তত তেমনই মনে হচ্ছে কেননা, শোনা যাচ্ছে, ফের জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলা চালানোর ছক কষছে পাকিস্তান! পাল্টা জবাব অবশ্য দিয়েছিল ভারত। মনে রাখার মতো করেই দিয়েছিল। কিন্তু এ খবর শুনে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, এত কিছুর পরেও তা মনে রাখেনি পাকিস্তান। তাই থেমে থাকছে না পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপও।
অপারেশন সিঁদুর
হামলার ছক
নিয়ন্ত্রণরেখার আশপাশে
এই দুটি গোষ্ঠী নাকি ফের ছানবিন করে দেখছে, কীভাবে ভারতে ঢোকা যায়, কী ভাবে সীমান্তের ওপার থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনা যায়! দাবি, একাধিক লস্কর-ই-তৈবা ও জইশ-ই-মহম্মদের ইউনিট নিয়ন্ত্রণ রেখার আশপাশ দিয়ে জম্মু-কাশ্মীরে ঢুকে পড়েছে। তাদের এই অনুপ্রবেশে মদত দিয়েছে পাকিস্তানের স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপ ও আইএসআই-র সদস্যরা।
কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হামলা?
জঙ্গি সেল সক্রিয়
হাত গুটিয়ে বসে নেই
