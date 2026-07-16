Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করার রাগে জলপথে ভয়ংকর নাশকতার সন্ত্রাসী হামলার ছক পাকিস্তানের লস্কর-ই-তৈবার

সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করার রাগে জলপথে ভয়ংকর নাশকতার সন্ত্রাসী হামলার ছক পাকিস্তানের লস্কর-ই-তৈবার

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 16, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:20 PM IST
Lashkar-e-Taiba's Terror Attack in India: ভারত সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করায় ঘুম উড়েছে পাকিস্তানে। ভারতের উদ্দেশ্যে তারা একের পর এক হুমকিও দিয়েছে। এই আবহেই একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, সিন্ধু জল চুক্তি সংক্রান্ত ভারতের সিদ্ধান্তের পরে পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবা (Lashkar- E-Taiba) এখন জলপথে হামলার প্রস্তুতি শুরু করেছে। লস্কর তার জঙ্গিদের জলপথের মাধ্যমে অভিযান চালানোর প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং এজন্য পাকিস্তান অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরের (PoK) মংলা ড্যাম এলাকা ব্যবহার করা হচ্ছে!
লস্কর-ই-তৈবার ষড়যন্ত্র!1/6

লস্কর-ই-তৈবার ষড়যন্ত্র!

ভারত সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করায় লস্কর-ই-তৈবার নতুন ষড়যন্ত্র! গোয়েন্দা সূত্রে খবর, লস্করের শীর্ষ কমান্ডার এক প্রশিক্ষণ শিবিরে জঙ্গিদের উদ্দেশ্যে জল সংক্রান্ত অভিযানের প্রস্তুতি নিয়ে ভাষণ দিয়েছে। যেখানে জানানো হয়েছে, ১০ দিনের প্রাথমিক কোর্স সম্পন্ন হয়েছে এবং এখন মংলা ড্যামে পরবর্তী প্রশিক্ষণ শুরু হবে।

জলের সমস্যা নিয়ে2/6

জলের সমস্যা নিয়ে

এদিকে, লস্করের ওই শীর্ষ কমান্ডার  হারিস দার জঙ্গিদের আরও বলে, এখন আসল কাজ শুরু হবে। আমরা জল নিয়ে প্রস্তুতি নিয়েছি। আর আমাদের  জলের সমস্যা ভারতের সঙ্গে। তার দাবি, পাকিস্তান ২০২৬ সালে জলের সমস্যা নিয়ে কিছু একটা করতে পারে।

অনুপ্রবেশ ও আক্রমণের কৌশল3/6

অনুপ্রবেশ ও আক্রমণের কৌশল

জলপথ দিয়ে অনুপ্রবেশ ও আক্রমণের কৌশল কী হবে? নিরাপত্তা সংস্থাগুলি মনে করছে, লস্কর-ই-তৈবা এখন প্রচলিত অনুপ্রবেশের পাশাপাশি জলপথ দিয়ে অনুপ্রবেশ ও আক্রমণের কৌশলও করছে। 

মংলা ড্যামের জলে4/6

মংলা ড্যামের জলে

প্রসঙ্গত, উঠে আসছে মংলা ড্যামের প্রসঙ্গ। মংলা ড্যামকে অতীতেও জঙ্গি কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থাগুলির এটাও জানতে পেরেছে, ২৬/১১ মুম্বই হামলার ষড়যন্ত্রে জড়িত সন্ত্রাসবাদীরাও ওই এলাকায় প্রশিক্ষণ পেয়েছিল। সুতরাং, ভয়ের ব্যাপার তো থাকবেই!

মাস্টারমাইন্ড5/6

মাস্টারমাইন্ড

ফলে অবশেষে জঙ্গি শিবির, জলপথ এবং সন্দেহজনক কার্যকলাপের দিকে নজর থাকছেই। পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার মাস্টারমাইন্ড সাইফুল্লাহ খালিদ কাসুরিকেও এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দেখা গিয়েছে। যেটি ইঙ্গিত দেয় যে, লস্কর তার পুরনো নেটওয়ার্ক ফের সক্রিয় করার চেষ্টা করছে। 

কড়া নজর6/6

কড়া নজর

ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলি এখন সীমান্তের ওপারে জঙ্গি শিবির, জলপথ এবং সন্দেহজনক কার্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখছে। বিশেষ করে সিন্ধু জল চুক্তি সংক্রান্ত উত্তেজনার মধ্যে জল বিষয়ে জঙ্গি সংগঠনগুলির বিবৃতিকে নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।

TAGS:
Lashkar-e-Taiba
Lashkar-e-Taiba attack in india

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'তোর মাকে মেরে ফেলেছি', হোয়াটসঅ্যাপ ভয়েস মেসেজ! মিলল বাবারও দেহ, স্তব্ধ ১৫-র কিশোর
Jalpaiguri Murder45 min ago
2
Manish Gupta quits TMC54 min ago
3
Digital Curfew1 hr ago
4
north dinajpur1 hr ago
5
isro1 hr ago