/সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করার রাগে জলপথে ভয়ংকর নাশকতার সন্ত্রাসী হামলার ছক পাকিস্তানের লস্কর-ই-তৈবার

ভারত সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করায় লস্কর-ই-তৈবার নতুন ষড়যন্ত্র! গোয়েন্দা সূত্রে খবর, লস্করের শীর্ষ কমান্ডার এক প্রশিক্ষণ শিবিরে জঙ্গিদের উদ্দেশ্যে জল সংক্রান্ত অভিযানের প্রস্তুতি নিয়ে ভাষণ দিয়েছে। যেখানে জানানো হয়েছে, ১০ দিনের প্রাথমিক কোর্স সম্পন্ন হয়েছে এবং এখন মংলা ড্যামে পরবর্তী প্রশিক্ষণ শুরু হবে।
এদিকে, লস্করের ওই শীর্ষ কমান্ডার হারিস দার জঙ্গিদের আরও বলে, এখন আসল কাজ শুরু হবে। আমরা জল নিয়ে প্রস্তুতি নিয়েছি। আর আমাদের জলের সমস্যা ভারতের সঙ্গে। তার দাবি, পাকিস্তান ২০২৬ সালে জলের সমস্যা নিয়ে কিছু একটা করতে পারে।
জলপথ দিয়ে অনুপ্রবেশ ও আক্রমণের কৌশল কী হবে? নিরাপত্তা সংস্থাগুলি মনে করছে, লস্কর-ই-তৈবা এখন প্রচলিত অনুপ্রবেশের পাশাপাশি জলপথ দিয়ে অনুপ্রবেশ ও আক্রমণের কৌশলও করছে।
প্রসঙ্গত, উঠে আসছে মংলা ড্যামের প্রসঙ্গ। মংলা ড্যামকে অতীতেও জঙ্গি কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থাগুলির এটাও জানতে পেরেছে, ২৬/১১ মুম্বই হামলার ষড়যন্ত্রে জড়িত সন্ত্রাসবাদীরাও ওই এলাকায় প্রশিক্ষণ পেয়েছিল। সুতরাং, ভয়ের ব্যাপার তো থাকবেই!
ফলে অবশেষে জঙ্গি শিবির, জলপথ এবং সন্দেহজনক কার্যকলাপের দিকে নজর থাকছেই। পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার মাস্টারমাইন্ড সাইফুল্লাহ খালিদ কাসুরিকেও এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দেখা গিয়েছে। যেটি ইঙ্গিত দেয় যে, লস্কর তার পুরনো নেটওয়ার্ক ফের সক্রিয় করার চেষ্টা করছে।
ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলি এখন সীমান্তের ওপারে জঙ্গি শিবির, জলপথ এবং সন্দেহজনক কার্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখছে। বিশেষ করে সিন্ধু জল চুক্তি সংক্রান্ত উত্তেজনার মধ্যে জল বিষয়ে জঙ্গি সংগঠনগুলির বিবৃতিকে নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।