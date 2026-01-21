26-26 Terror: হাড়হিম সন্ত্রাসের বিগ আপডেট! প্রজাতন্ত্রে দেশ জুড়ে ভয়াল '২৬-২৬'? রামমন্দিরেও রক্তাক্ত বিস্ফোরণ?

26-26 Terror: হাড়হিম সন্ত্রাসের বিগ আপডেট! প্রজাতন্ত্রে দেশ জুড়ে ভয়াল '২৬-২৬'? রামমন্দিরেও রক্তাক্ত বিস্ফোরণ?
26 26 Terror Attack Plot Leaked: ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা অবিশ্বাস্য তথ্য ফাঁস করছে। তারা সম্ভাব্য একটি সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা ধরে ফেলেছে। যে হামলা হওয়ার আশঙ্কা রামমন্দির-সহ দিল্লি ও বিভিন্ন শহরে। গোটা দেশ রুদ্ধশ্বাস হয়ে ক্ষণ গুনছে।
ভয়ংকর সন্ত্রাসী হামলা
'২৬-২৬'
কড়া প্রহরা
ওয়ান্টেড নোটিস
কো-অর্ডিনেটেড অ্যাটাক
রামমন্দিরে হাই অ্যালার্ট
ভেস্তে দেওয়া হবে ২৬-২৬ প্লট?
