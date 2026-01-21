English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • 26-26 Terror: হাড়হিম সন্ত্রাসের বিগ আপডেট! প্রজাতন্ত্রে দেশ জুড়ে ভয়াল ২৬-২৬? রামমন্দিরেও রক্তাক্ত বিস্ফোরণ?

26-26 Terror: হাড়হিম সন্ত্রাসের বিগ আপডেট! প্রজাতন্ত্রে দেশ জুড়ে ভয়াল '২৬-২৬'? রামমন্দিরেও রক্তাক্ত বিস্ফোরণ?

26 26 Terror Attack Plot Leaked: ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা অবিশ্বাস্য তথ্য ফাঁস করছে। তারা সম্ভাব্য একটি সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা ধরে ফেলেছে। যে হামলা হওয়ার আশঙ্কা রামমন্দির-সহ দিল্লি ও বিভিন্ন শহরে। গোটা দেশ রুদ্ধশ্বাস হয়ে ক্ষণ গুনছে।

| Jan 21, 2026, 06:09 PM IST
1/7

ভয়ংকর সন্ত্রাসী হামলা

ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা অবিশ্বাস্য তথ্য ফাঁস করছে। তারা সম্ভাব্য একটি সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা ধরে ফেলেছে। পিছনে পাকিস্তান। পাকিস্তানের ইন্টার-সার্ভিস ইনটেলিজেন্স (ISI) এবং জৈশ-ই-মহম্মদের একটা শাখা একযোগে আগামী ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারতে এক ভয়ংকর সন্ত্রাসী হামলা ঘটাতে চলেছে।

2/7

'২৬-২৬'

ক্রিটিক্যাল ইনটেলিজেন্স ইনপুটস বলছে, সম্ভাব্য এই হামলার একটি কোড নেম আছে-- সেটা হল '২৬-২৬'! এই '২৬-২৬' টেরর অ্যাটাক নিয়ে এখন উত্তাল রাজধানী।

3/7

কড়া প্রহরা

এর জেরে সিকিউরিটি কয়েক ডিগ্রি বাড়ানো হয়েছে সারা দেশে। বিশেষ করে যেসব অঞ্চল খুব সেনসিটিভ যেমন, জম্মু-কাশ্মীর, সেখানে তীব্র সতর্কতা অবলম্বন করার কাজ চলছে। 

4/7

ওয়ান্টেড নোটিস

আর এর জেরে এমন একটা কাজ দিল্লি করল, যা তারা আগে কখনও করেনি। এই প্রথম তারা,মহম্মদ রেহানের ছবি দিয়ে ওয়ান্টেড নোটিস জারি করল! ভারতীয় উপমহাদেশের আল-কায়দার (AQIS) টেররিস্ট সে। তবে শুধু তারই নয়, ছবি প্রকাশিত হয়েছে শাহিদ ফয়জলেরও, সে-ই ছিল দক্ষিণ ভারতে মাল্টিপিল ব্লাস্টের মাস্টারমাইন্ড।

5/7

কো-অর্ডিনেটেড অ্যাটাক

সতর্ক করা হয়েছে যে, দলটি আগামী ২৬ জানুয়ারি দেশের বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাসী হামলা চালাবে। একে বলা হচ্ছে কো-অর্ডিনেটেড অ্যাটাক। প্রজাতন্ত্রের উদযাপনকে ভেস্তে দিয়ে দেশে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে দেওয়ার প্ল্যান আছে তাদের। কাশ্মীর থাকবে তাদের বিশেষ নজরে। এবং জৈশ-ই এই ফন্দির কেন্দ্রে।

6/7

রামমন্দিরে হাই অ্যালার্ট

ভয় আছে রামমন্দিরেও। জানানো হয়েছে, অযোধ্যার রামমন্দিরও সন্ত্রাসীদের টার্গেটে আছে। যেটা ৬ ডিসেম্বর প্ল্যান করা হয়েছিল, কিন্তু কার্যত ঘটাতে পারেনি সন্ত্রাসীরা, এবার সেটা তারা বাস্তবায়িত করবে। ফলে, রামক্ষেত্রে হাই অ্যালার্ট।

7/7

ভেস্তে দেওয়া হবে ২৬-২৬ প্লট?

খুব স্বাভাবিক ভাবেই দেশ জুড়ে সতর্ক থাকছে পুলিস প্রশাসন। রাজধানী দিল্লিতে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরোপ করা হচ্ছে। সঙ্গে, যেখানে যেখানে আশঙ্কা আছে, সেখানেও। ২৬-২৬ প্লট ভেস্তে দেওয়ার জন্য সবরকম ভাবে প্রস্তুত থাকছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। সমস্ত বিষয়টির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। 

