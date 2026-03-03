English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Iran-Israel war indicating end of World?দোলের সন্ধেয় ব্লাড মুন, গ্রহণ আর গালফে যুদ্ধ কি বাইবেলের অ্যাপোক্যালিপ্স বা দুনিয়া ধ্বংসেরই পূর্বাভাস?

Blood Moon and World apocalypse: বাইবেলের বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষ করে ‘জোয়েল’ (Joel) এবং ‘প্রকাশিত বাক্য’ (Revelation)-এ বলা হয়েছে যে, মহাপ্রলয় বা শেষ বিচারের দিনের আগে সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে এবং চাঁদ রক্তবর্ণ ধারণ করবে। মধ্যপ্রাচ্যে যখন ইরান, ইসরায়েল এবং আমেরিকার মধ্যে সংঘাত চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে, ঠিক তখনই আকাশে এই রক্তাভ আভা দেখা যাওয়াকে অনেকে ‘অপার্থিব সংকেত’ হিসেবে দেখছেন।  

| Mar 03, 2026, 08:32 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যের রক্তক্ষয়ী সংঘাত এখন আর কেবল ভূ-রাজনীতি বা সামরিক কৌশলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ৩ মার্চ, মঙ্গলবার ভোরে সৌদি আরবের রিয়াধে মার্কিন দূতাবাসে ড্রোন হামলা এবং ইরান জুড়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের একটানা বিমান অভিযানের পর এক নতুন ধরনের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বিশেষ করে আকাশে ‘রক্তাভ চাঁদ’ বা ‘ব্লাড মুন’-এর উপস্থিতি অনেক তাত্ত্বিক ও সাধারণ মানুষের মনে প্রাচীন বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর স্মৃতি উসকে দিচ্ছে।

 

ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা:

অনেক কট্টরপন্থী খ্রিস্টান এবং ইহুদি ধর্মাবলম্বী বিশ্বাস করেন যে, ইসরায়েলকে কেন্দ্র করে ঘটা যেকোনো বড় যুদ্ধ এবং মহাজাগতিক সংকেত যিশু খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনের (Second Coming) পূর্বাভাস।  

সাধারণ মানুষের মধ্যে এই দৃশ্য একাধারে বিস্ময় এবং আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকেই এটিকে ‘গগ এবং ম্যাগগ’ (Gog and Magog)-এর যুদ্ধের শুরু হিসেবে চিহ্নিত করছেন।  

বর্তমান সংঘাতের ভয়াবহতা

এই ধর্মীয় বিশ্বাসের সমান্তরালে মাটির ওপরকার পরিস্থিতিও সমান ভয়াবহ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন যে, ইরানের বিরুদ্ধে এই অভিযান এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলতে পারে।  

সাম্প্রতিক হামলার চিত্র:

 রিয়াদে মার্কিন দূতাবাসে দুটি ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে, যা সামান্য ক্ষয়ক্ষতি ও আগুন ধরিয়ে দেয়।  

কূটনৈতিক অচলাবস্থা: নিরাপত্তার

নিরাপত্তার খাতিরে কুয়েতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।  

ভারতীয়দের নিরাপত্তা

পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় তেহরান থেকে অধিকাংশ ভারতীয় শিক্ষার্থীকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়েছে ভারত সরকার।  

বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা বনাম লোকবিশ্বাস

যদিও ধর্মতাত্ত্বিকরা একে ‘শেষ সময়ের’ লক্ষণ বলছেন, বিজ্ঞানীরা কিন্তু একে একটি সাধারণ জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঘটনা হিসেবেই দেখছেন।   

চাঁদ যখন পৃথিবীর ছায়ার মধ্যে দিয়ে যায় (চন্দ্রগ্রহণ), তখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আলোর প্রতিসরণের কারণে চাঁদকে লাল দেখায়।   

বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে যে ধোঁয়া ও বারুদের আস্তরণ তৈরি হয়েছে, সেটিও চাঁদের স্বাভাবিক রং পরিবর্তনের পেছনে ভূমিকা রাখতে পারে।  

বৈশ্বিক প্রভাব ও শিক্ষাখাতে সংকট

যুদ্ধের এই ভয়াবহতা কেবল সামরিক বা ধর্মীয় বিতর্কে সীমাবদ্ধ নেই, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপরও বড় প্রভাব ফেলছে। উপসাগরীয় দেশগুলোতে (Gulf Nations) নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে সিবিএসই (CBSE) বোর্ড তাদের পরীক্ষা স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে।

সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং কুয়েতের মতো দেশে বসবাসরত হাজার হাজার ভারতীয় পরীক্ষার্থী এখন তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত।  

ভৌগোলিক অস্থিরতা:

লারিজানির মতো ইরানি কর্মকর্তারা যুক্তরাষ্ট্রকে ‘শিক্ষা’ দেওয়ার যে অঙ্গীকার করেছেন, তা পরিস্থিতিকে আরও দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।  

যুদ্ধের সমাপ্তি কোথায়

আকাশের রক্তাভ চাঁদ আদতে কোনো সংকেত নাকি নিছক প্রাকৃতিক ঘটনা, তা নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে। কিন্তু মাটির ওপরে ঝরানো রক্ত আর ধ্বংসলীলা আজ বাস্তব।   

একদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘নিরবচ্ছিন্ন অভিযান’ আর অন্যদিকে ইরানের ‘প্রতিশোধের হুঁশিয়ারি’—এই দুইয়ের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে সাধারণ মানুষ।  

রক্তাভ চাঁদ মনে করিয়ে দেয় যে, মধ্যপ্রাচ্যের এই আগুন যদি নেভানো না যায়, তবে এর প্রভাব কেবল ওই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং তা পুরো বিশ্বের ভূ-রাজনীতি ও অর্থনীতিকে বদলে দেবে। শেষ সময়ের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হোক বা না হোক, মানবিকতার জন্য এটি নিঃসন্দেহে এক চরম পরীক্ষার সময়।  

