Iran-Israel war indicating end of World?দোলের সন্ধেয় ব্লাড মুন, গ্রহণ আর গালফে যুদ্ধ কি বাইবেলের অ্যাপোক্যালিপ্স বা দুনিয়া ধ্বংসেরই পূর্বাভাস?

Iran-Israel war indicating end of World?দোলের সন্ধেয় ব্লাড মুন, গ্রহণ আর গালফে যুদ্ধ কি বাইবেলের অ্যাপোক্যালিপ্স বা দুনিয়া ধ্বংসেরই পূর্বাভাস?
Blood Moon and World apocalypse: বাইবেলের বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষ করে ‘জোয়েল’ (Joel) এবং ‘প্রকাশিত বাক্য’ (Revelation)-এ বলা হয়েছে যে, মহাপ্রলয় বা শেষ বিচারের দিনের আগে সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে এবং চাঁদ রক্তবর্ণ ধারণ করবে। মধ্যপ্রাচ্যে যখন ইরান, ইসরায়েল এবং আমেরিকার মধ্যে সংঘাত চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে, ঠিক তখনই আকাশে এই রক্তাভ আভা দেখা যাওয়াকে অনেকে ‘অপার্থিব সংকেত’ হিসেবে দেখছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যের রক্তক্ষয়ী সংঘাত এখন আর কেবল ভূ-রাজনীতি বা সামরিক কৌশলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ৩ মার্চ, মঙ্গলবার ভোরে সৌদি আরবের রিয়াধে মার্কিন দূতাবাসে ড্রোন হামলা এবং ইরান জুড়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের একটানা বিমান অভিযানের পর এক নতুন ধরনের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বিশেষ করে আকাশে ‘রক্তাভ চাঁদ’ বা ‘ব্লাড মুন’-এর উপস্থিতি অনেক তাত্ত্বিক ও সাধারণ মানুষের মনে প্রাচীন বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর স্মৃতি উসকে দিচ্ছে।