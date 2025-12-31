Asim Munir: ক্ষমতা না অন্ধ সন্তানপ্রেম? পাকিস্তানের সেনামাথা মুনীরের মেয়ে বিয়ে করলেন আপন খুড়তুতো ভাইকে! অবিশ্বাস্য...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  Asim Munir: ক্ষমতা না অন্ধ সন্তানপ্রেম? পাকিস্তানের সেনামাথা মুনীরের মেয়ে বিয়ে করলেন আপন খুড়তুতো ভাইকে! অবিশ্বাস্য...

Asim Munir daughter's marriage: পাকিস্তানের (Pakistan) বর্তমান সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনীর (Asim Munir)- ফিল্ড মার্শালের তৃতীয় কন্যা মাহনূরের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৬ ডিসেম্বর রাওয়ালপিন্ডিতে নিজের কাকাতো ভাইকে বিয়ে করেন আসিম-কন্যা। সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর (GHQ) সংলগ্ন এলাকায় অত্যন্ত কড়া নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে এই বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এই বিয়ে কেবল একটি পারিবারিক অনুষ্ঠান হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এটি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, সামরিক আধিপত্য এবং আঞ্চলিক কূটনীতির এক বিশেষ সংকেত।   

| Dec 31, 2025, 03:07 PM IST
1/14

আসিম মুনীরের মেয়ের বিয়ে

জেনারেল আসিম মুনিরের চার কন্যাসন্তান রয়েছে। মাহনূর তাঁর তৃতীয় কন্যা। পারিবারিকভাবে আয়োজিত এই বিয়েতে পাত্র হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মাহনূরের আপন খুড়তুতো ভাই (জেনারেল মুনিরের ভাই কাসিম মুনিরের বড় ছেলে) আব্দুল রহমান।

2/14

আসিম মুনীরের মেয়ের বিয়ে

আব্দুল রহমানের পেশাগত জীবন বেশ বৈচিত্র্যময়। তিনি প্রথমে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে একজন ক্যাপ্টেন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীতে তিনি সক্রিয় সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং সামরিক কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত বিশেষ কোটায় সিভিল সার্ভিসে (সিএসএস) যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি পাকিস্তানে একজন সহকারী কমিশনার (অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার) হিসেবে কর্মরত। নিকটাত্মীয়ের মধ্যে এই বিয়ে পাকিস্তানের সামাজিক প্রেক্ষাপটে ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী স্বীকৃত হলেও, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এই ধরণের বিয়ের ফলে সৃষ্ট জেনেটিক জটিলতার বিষয়ে প্রায়শই সতর্কতা জারি করে থাকে।  

3/14

রাজকীয় উপস্থিতি ও ক্ষমতার মহড়া

বিয়ের অনুষ্ঠানটি কোনো বাণিজ্যিক ভেন্যু বা হোটেলে না হয়ে জেনারেল মুনিরের নিজস্ব বাসভবন এবং সেনা সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। আমন্ত্রিত অতিথির সংখ্যা প্রায় ৪০০ জন থাকলেও তালিকার প্রতিটি নাম ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।  

4/14

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন:

প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ উপ-প্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম নওয়াজ আইএসআই (ISI) প্রধান তিন বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তা, অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল এবং সাবেক সেনাপ্রধানগণ।

5/14

আসিম মুনীরের মেয়ের বিয়ে

নিরাপত্তার খাতিরে কোনো আনুষ্ঠানিক আলোকচিত্র প্রকাশ করা না হলেও, সাংবাদিক জাহিদ গিশকোরি এবং অন্যান্য সূত্র মারফত এই হাই-প্রোফাইল উপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। 

6/14

আন্তর্জাতিক বিতর্ক ও ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

যদিও মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী তিনি সরাসরি বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না, তবে এই সময়ে তাঁর সফরকে জেনারেল মুনিরের নেতৃত্বের প্রতি উপসাগরীয় দেশগুলোর সমর্থনের সংকেত হিসেবে দেখা হচ্ছে। 

7/14

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো (Indian Intelligence) এই অনুষ্ঠানকে ভিন্ন নজরে দেখছে

তাদের মতে, সেনা সদর দপ্তরে এই ধরণের পারিবারিক বন্ধনকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়া প্রকৃতপক্ষে সামরিক বাহিনীর ভিতরকার 'রক্তের সম্পর্কের বিশ্বাসযোগ্যতা' আরও মজবুত করার চেষ্টা। 

8/14

বৈশ্বিক উদ্বেগ ও ধর্মীয় কট্টরপন্থা

বিয়ে এবং পারিবারিক উৎসবের আবহের মধ্যেই জেনারেল আসিম মুনিরের সাম্প্রতিক কিছু বক্তব্য আন্তর্জাতিক মহলে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

9/14

বৈশ্বিক উদ্বেগ ও ধর্মীয় কট্টরপন্থা

সম্প্রতি এক ভাষণে তিনি মুসলিম উম্মাহকে একজোট হওয়ার ডাক দিয়ে বলেন যে, গত ২০ বছরে অনেক সুন্দর মুসলিম রাষ্ট্র ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লার শত্রুদের হৃদয়ে ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য তিনি যে কড়া বার্তা দিয়েছেন, তাকে উস্কানিমূলক হিসেবে দেখছে পশ্চিমা বিশ্ব।

10/14

আসিম মুনীরের মেয়ের বিয়ে

১. গ্রিক সিটি টাইমস: তাদের মতে, পাকিস্তানে ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় উগ্রবাদের প্রতি বিশ্ববাসীর সহনশীলতা ফুরিয়ে আসছে। দেশটি ক্রমশ একটি ধর্মতান্ত্রিক ও সংঘাতময় অবস্থানের দিকে যাচ্ছে, যা বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। 

11/14

আসিম মুনীরের মেয়ের বিয়ে

২. এশিয়ান নিউজ পোস্ট: এই সংবাদমাধ্যমটি দাবি করেছে যে, পাকিস্তানের বর্তমান সামরিক নেতৃত্বাধীন নীতিগুলো সীমান্ত নিরাপত্তা দিতে বা দেশের বৈশ্বিক ভাবমূর্তি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এর ফলে আঞ্চলিক অস্থিরতা এবং মানবিক সংকট আরও তীব্র হচ্ছে।

12/14

আসিম মুনীরের মেয়ের বিয়ে

জেনারেল আসিম মুনিরের কন্যার বিয়ে কেবল একটি সামাজিক বন্ধন নয়, বরং এটি পাকিস্তানের বর্তমান ক্ষমতা কাঠামোর একটি চিত্রপট। 

13/14

আসিম মুনীরের মেয়ের বিয়ে

একদিকে যেমন পরিবারের অভ্যন্তরে ক্ষমতার সূত্রগুলোকে শক্তিশালী করার চেষ্টা চলছে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মহলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় নীতি ও ধর্মীয় অবস্থান নিয়ে তৈরি হচ্ছে গভীর সংশয়।   

14/14

আসিম মুনীরের মেয়ের বিয়ে

ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে থাকা ব্যক্তিদের এই ঘনিষ্ঠতা দেশের ভঙ্গুর গণতন্ত্র এবং ধুঁকতে থাকা অর্থনীতির জন্য কতটা ইতিবাচক হবে, তা সময়ই বলে দেবে।

