Asim Munir: ক্ষমতা না অন্ধ সন্তানপ্রেম? পাকিস্তানের সেনামাথা মুনীরের মেয়ে বিয়ে করলেন আপন খুড়তুতো ভাইকে! অবিশ্বাস্য...

Asim Munir: ক্ষমতা না অন্ধ সন্তানপ্রেম? পাকিস্তানের সেনামাথা মুনীরের মেয়ে বিয়ে করলেন আপন খুড়তুতো ভাইকে! অবিশ্বাস্য...
Asim Munir daughter's marriage: পাকিস্তানের (Pakistan) বর্তমান সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনীর (Asim Munir)- ফিল্ড মার্শালের তৃতীয় কন্যা মাহনূরের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৬ ডিসেম্বর রাওয়ালপিন্ডিতে নিজের কাকাতো ভাইকে বিয়ে করেন আসিম-কন্যা। সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর (GHQ) সংলগ্ন এলাকায় অত্যন্ত কড়া নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে এই বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এই বিয়ে কেবল একটি পারিবারিক অনুষ্ঠান হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এটি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, সামরিক আধিপত্য এবং আঞ্চলিক কূটনীতির এক বিশেষ সংকেত।
আসিম মুনীরের মেয়ের বিয়ে
আব্দুল রহমানের পেশাগত জীবন বেশ বৈচিত্র্যময়। তিনি প্রথমে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে একজন ক্যাপ্টেন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীতে তিনি সক্রিয় সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং সামরিক কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত বিশেষ কোটায় সিভিল সার্ভিসে (সিএসএস) যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি পাকিস্তানে একজন সহকারী কমিশনার (অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার) হিসেবে কর্মরত। নিকটাত্মীয়ের মধ্যে এই বিয়ে পাকিস্তানের সামাজিক প্রেক্ষাপটে ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী স্বীকৃত হলেও, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এই ধরণের বিয়ের ফলে সৃষ্ট জেনেটিক জটিলতার বিষয়ে প্রায়শই সতর্কতা জারি করে থাকে।
রাজকীয় উপস্থিতি ও ক্ষমতার মহড়া
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন:
আন্তর্জাতিক বিতর্ক ও ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো (Indian Intelligence) এই অনুষ্ঠানকে ভিন্ন নজরে দেখছে
বৈশ্বিক উদ্বেগ ও ধর্মীয় কট্টরপন্থা
