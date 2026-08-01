/সেই সোনা এল কিন্তু বাবা দেখলেন না! পিতৃবিয়োগের ১০ দিনেই রিংয়ে ফিরে ইতিহাস অস্মিতার

Asmita Dey's Journey From Tragic Loss To Commonwealth Games: ত্রিপুরার গ্রাম থেকে উঠে এসে এত বড় স্বপ্ন দেখা সহজ ছিল না, কিন্তু অস্মিতা সব সময় পেয়েছেন তাঁর বাবার অবিচল সমর্থন। মহিলাদের ৪৮ কেজি বিভাগে দেশকে এনে দিয়েছেন জুডোতে প্রথম সোনা। কিন্তু পডিয়ামের চূড়ায় দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীত শোনার মুহূর্তে শুধুই ভেসে উঠছিল এক স্মৃতি—কয়েক মাস আগে হারিয়ে যাওয়া তাঁর বাবা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাত্র কয়েক মাস আগে আচমকা স্ট্রোকে মারা যান অস্মিতার বাবা। সংসারের আর্থিক অনটন তো ছিলই, তার ওপর মাথার ওপর থেকে উপার্জনের মূল ভরসা বাবার ছায়াও সরে যায়। কিন্তু শোকে ভেঙে না পড়ে, বাবার স্বপ্নকে সত্যি করাই অস্মিতার একমাত্র জেদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বেলোনিয়া শহরের একটি ছোট্ট ভাড়া বাড়িতে বসে মেয়ের এই ঐতিহাসিক জয় দেখেছেন মা মুন্না পাতারি দে এবং ভাই দেবব্রত দে। সোনা জয়ের খবর পেতেই চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি মা।
আবেগাপ্লুত কণ্ঠে অস্মিতার মা বলেন, "আমি খুব আনন্দিত আর অত্যন্ত গর্বিত। দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং ত্রিপুরা-সহ সমগ্র ভারতবাসী উদযাপনে মেতেছেন। কিন্তু আজ অস্মিতার বাবা আমাদের মাঝে নেই। তিনি যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তাহলে মেয়ের এই জয় দেখে সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন, গর্ব অনুভব করতেন।"
বাবার শেষকৃত্যের ১০ দিন পরেই মেয়েকে অনুশীলনে ফিরিয়ে মা বলেছিলেন, "আজ তোমায় থামালে তোমার বাবা ভাববেন আমিই তোমার স্বপ্ন ভাঙলাম।" মায়ের সেই সাহস আর অনুপ্রেরণাকে পাতথেয় করেই রিংয়ে ফেরেন এবং দেশের হয়ে ঐতিহাসিক জুডো সোনা ছিনিয়ে আনেন ২৩ বছরের অস্মিতা।
অস্মিতার বাবা পেশায় ছিলেন সাইকেল মেকানিক, যাঁর দৈনিক আয় ছিল মাত্র ৩০০ টাকার মতো। সামান্য সেই আয়ে সংসার চললেও মেয়ের বড় স্বপ্নপূরণের পথে অভাবকে তিনি কখনও বাধা হতে দেননি। এক সময়ে হাঁটুর চোটে কেরিয়ার শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও তৈরি করেছিল। তখন মেয়ের পাশে ছিলেন বাবা। চিকিৎসার জন্য অস্মিতাকে দিল্লি নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে ওষুধের ব্যবস্থা সব করেন।
ফাইনালে কানাডার হেইডি কোয়াচকে 'গোল্ডেন স্কোরে' হারিয়ে ইতিহাস গড়ে সোনা জেতেন ২৩ বছরের এই তরুণী। তার আগে কোয়ার্টার ফাইনালে স্কটল্যান্ডের ইভা ইউইংকে 'ইপন'-এ এবং সেমিফাইনালে সামার শ-কে 'ইউকো'-তে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছন অস্মিতা।