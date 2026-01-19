English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Bangladesh T20 World Cup Row: বাংলাদেশকে বুধবার পর্যন্ত ডেডলাইন আইসিসি-র! আর বাড়াবাড়ি করলে বিশ্বকাপ থেকেই ঘ্যাচাং ফু...

Bangladesh T20 World Cup Row: বাংলাদেশকে বুধবার পর্যন্ত ডেডলাইন আইসিসি-র! আর বাড়াবাড়ি করলে বিশ্বকাপ থেকেই ঘ্যাচাং ফু...

ভারতে বিশ্বকাপ খেলার জন্য, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল বাবা-বাছা করে একাধিকবার বুঝিয়েছে। কিন্তু জয় শাহ-রা এবার বুঝে গিয়েছেন যে, 'লাতো কে ভূত বাতো সে নেহি মানতে'! মানে যেমন কুকুর, তেমনই মুগুর ট্রিটমেন্টই একমাত্র রাস্তা।

| Jan 19, 2026, 02:03 PM IST
1/11

বিসিবি-কে আইসিসি-র চরম হুঁশিয়ারি

The ICC has now given the BCB an ultimatum

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আইসিসি এবার বিসিবি-কে আল্টিমেটাম দিয়ে দিল। ভারতে এসে বিশ্বকাপ খেলার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বুধবার পর্যন্ত ডেডলাইন দিল বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। পদ্মাপারের ক্রিকেটীয় দেশ যদি আর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে এবার সোজা বিশ্বকাপ থেকেই ঘ্যাচাং ফু...  

2/11

না খেললে সরতে হবে এবার!

play T20 World Cup in India or be replaced

আইসিসি জানিয়েছে বাংলাদেশকে হয় ভারতে খেলতে হবে, নয়তো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে একটি নিম্ন-র‍্যাঙ্কিং দলের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়ার ঝুঁকি নিতে হবে। বাংলাদেশের কাছে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় রয়েছে। এরপর আইসিসি চরম পদক্ষেপ নেবে।  

3/11

বিসিবি-র প্রস্তাবের পরেই হুঁশিয়ারি

The ICC's warning came after a proposal

আইসিসি-র হুঁশিয়ারি এসেছে বাংলাদেশের এক আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাবের পরেই। আইসিসি-কে তারা অনুরোধ করেছে যে,বিশ্বকাপে তাদের গ্রুপ পরিবর্তন করা হোক, যাতে তারা ভারতে এসে খেলা এড়াতে পারে। বিশ্বকাপ সংকট নিয়ে আলোচনা করতে বাংলাদেশে আসা আইসিসি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকের পরই বিসিবি এই প্রস্তাব দিয়েছে।  

4/11

বাংলাদেশের টি-২০ বিশ্বকাপ বিতর্ক

Bangladesh T20 World Cup Row

৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কা যৌথ ভাবে বিশ্বকাপ আয়োজন করবে। নির্ধারিত গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলি ভারতে খেলতে বাংলাদেশের তীব্র আপত্তি। গত নভেম্বরেই আইসিসি সূচি প্রকাশ করে দিয়েছিল। বাংলাদেশের খেলা পড়েছে কলকাতা (ইডেন গার্ডেনস) এবং মুম্বইয়ে (ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম)। ভারতে এখন বাংলাদেশ নিরাপদ নয় বলেই ইউনূসের দেশ বয়কট করেছে বিশ্বকাপ।  

5/11

আইসিসি-র সোজা কথা

ICC Says Its Impossible

আইসিসি বলেই দিয়েছে এই অল্প সময়ের নোটিসে টুর্নামেন্টের পরিকল্পনা পরিবর্তন সম্ভব নয়। আইসিসি ওই ম্যাচগুলি স্থানান্তরের কোনও কারণই দেখছে না। এই অচলাবস্থা আরও তীব্র হয়েছে কারণ বিশ্বকাপ শুরু হতে আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাকি। নজিরবিহীন সংকট এড়াতে বিসিবির সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসেছে। 

6/11

বিসিবি বনাম আইসিসি

BCB vs ICC

বিসিবি এবং আইসিসির মধ্যে চলমান অচলাবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল বৈশ্বিক টুর্নামেন্টের বাইরে—ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে। বিসিসিআই ৩ জানুয়ারি ‘চারপাশের পরিস্থিতি’র কথা উল্লেখ করেই কলকাতা নাইট রাইডার্সকে নিদান দেয় মুস্তাফিজুর রহমানের চুক্তি বাতিল করার। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতার খবরের জেরে ভারতে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় এই পদক্ষেপ।   

7/11

মুস্তাফিজুর রহমান-কেকেআর বিতর্ক

Mustafizur Rahman-KKR Row

মুস্তাফিজুরকে ছেড়ে দেওয়ার পর, বিসিবি পরিস্থিতি মূল্যায়ন করার জন্য এক জরুরি বৈঠক করে। আইসিসিকে দফায় দফায় চিঠি লিখে বাংলাদেশ জানিয়েছে যে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে গেলে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ থাকবে। বাংলাদেশ পূর্ববর্তী ঘটনার উদাহরণও তুলে ধরে, যেখানে বিসিবির পরিচালক ফারুক আহমেদ তাদের দাবির পক্ষে যুক্তি হিসেবে এক হাইব্রিড মডেলে আইসিসি ইভেন্টে পাকিস্তানের অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করেন।  

8/11

বাংলাদেশে আইপিএল নিষিদ্ধ!

Bangladesh bans IPL broadcast

পরিস্থিতি আরও তীব্র হয় যখন বাংলাদেশ আইপিএল সম্প্রচার নিষিদ্ধ করে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেয়। আইসিসির সঙ্গ এই অচলাবস্থা অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলাও সৃষ্টি করে। খেলোয়াড় এবং ঘরোয়া ক্রিকেটারদের তীব্র প্রতিক্রিয়ার মুখে বিসিবির পরিচালক এবং অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান এম নাজমুল ইসলামকে বরখাস্ত করা হয়। নাজমুল জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের নিয়ে ধারাবাহিকভাবে অবমাননাকর ও অপমানজনক মন্তব্য করেছিলেন, যার মধ্যে বিশ্বকাপের ভেন্যু সংক্রান্ত বৃহত্তর বিতর্কের মধ্যে তাদের মূল্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা এবং প্রকাশ্যে তাদের অপমান করা অন্তর্ভুক্ত ছিল।  

9/11

Bangladesh Premier League

বাংলাদেশ প্রিমিয়র লিগ

তাঁর মন্তব্যগুলি এক নজিরবিহীন প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। খেলোয়াড়রা বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ম্যাচে মাঠে নামতে অস্বীকার করেন এবং তিনি পদত্যাগ না করলে বয়কটের হুমকিও দেয়। ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে, বিসিবি নাজমুলকে অবিলম্বে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেয়, বোর্ডের সভাপতি তার কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সংস্থাটি খেলোয়াড়দের মর্যাদা ও ঘরোয়া ক্রিকেটের সুষ্ঠু কার্যক্রম বজায় রাখার ওপর জোর দেয়।  

10/11

তামিম ইকবাল

Tamim Iqbal

বাংলাদেশের প্রাক্তন ওপেনার তামিম ইকবাল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইস্যুতে এক বিচক্ষণ অবস্থান নিতে এবং জনমতের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়ার অনুরোধ করেন। তামিম বলেছেন, 'আপনাকে বিবেচনা করতে হবে বিশ্ব ক্রিকেটে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায় এবং বাংলাদেশের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ কী হতে পারে এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আজকের সিদ্ধান্ত দশ বছর পরেও প্রভাব ফেলবে, তাই বাংলাদেশের ক্রিকেট এবং বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের জন্য কোনটি সেরা, তা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত—ব্যক্তিগতভাবে আমি এটাই বিশ্বাস করি।   

11/11

আইসিসি ইভেন্টে অতীতেও সমস্যা

ICC Event Row

এই প্রথম নয় যে, কোনও আইসিসি ইভেন্টের আগে এমন উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। গতবছর ভারত নিরাপত্তা উদ্বেগের কথা উল্লেখ করে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য পাকিস্তানে যেতে অস্বীকার করেছিল। এরপর আইসিসি ভারতের উদ্বেগ স্বীকার করে তাদের ম্যাচগুলি সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে সরিয়ে নেয়।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

SSC Big Update: এসএসসি মামলায় বিগ বিগ আপডেট! কোনও বয়সে ছাড় নয়... কড়া সুপ্রিম নির্দেশ...

পরবর্তী অ্যালবাম

SSC Big Update: এসএসসি মামলায় বিগ বিগ আপডেট! কোনও বয়সে ছাড় নয়... কড়া সুপ্রিম নির্দেশ...

SSC Big Update: এসএসসি মামলায় বিগ বিগ আপডেট! কোনও বয়সে ছাড় নয়... কড়া সুপ্রিম নির্দেশ...

SSC Big Update: এসএসসি মামলায় বিগ বিগ আপডেট! কোনও বয়সে ছাড় নয়... কড়া সুপ্রিম নির্দেশ... 10
High Speed Trains Collide: হাইস্পিড ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ! দুমড়ে-মুচড়ে গেল ট্রেন, গুঁড়ো গুঁড়ো কামরা, লাইন চাটছে রক্ত! কত মৃত্যু?

High Speed Trains Collide: হাইস্পিড ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ! দুমড়ে-মুচড়ে গেল ট্রেন, গুঁড়ো গুঁড়ো কামরা, লাইন চাটছে রক্ত! কত মৃত্যু?

High Speed Trains Collide: হাইস্পিড ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ! দুমড়ে-মুচড়ে গেল ট্রেন, গুঁড়ো গুঁড়ো কামরা, লাইন চাটছে রক্ত! কত মৃত্যু? 7
Saugata Roy Hospitalized: ফের খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন দমদমের সাংসদ, তড়িঘড়ি হাসপাতালে! কী হয়েছে সৌগত রায়ের...

Saugata Roy Hospitalized: ফের খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন দমদমের সাংসদ, তড়িঘড়ি হাসপাতালে! কী হয়েছে সৌগত রায়ের...

Saugata Roy Hospitalized: ফের খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন দমদমের সাংসদ, তড়িঘড়ি হাসপাতালে! কী হয়েছে সৌগত রায়ের... 7
Horoscope Today: মেষের আত্মবিশ্বাস, কর্কটের চেষ্টা, কন্যার হতাশা! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Horoscope Today: মেষের আত্মবিশ্বাস, কর্কটের চেষ্টা, কন্যার হতাশা! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Horoscope Today: মেষের আত্মবিশ্বাস, কর্কটের চেষ্টা, কন্যার হতাশা! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে... 12