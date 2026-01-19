Bangladesh T20 World Cup Row: বাংলাদেশকে বুধবার পর্যন্ত ডেডলাইন আইসিসি-র! আর বাড়াবাড়ি করলে বিশ্বকাপ থেকেই ঘ্যাচাং ফু...
ভারতে বিশ্বকাপ খেলার জন্য, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল বাবা-বাছা করে একাধিকবার বুঝিয়েছে। কিন্তু জয় শাহ-রা এবার বুঝে গিয়েছেন যে, 'লাতো কে ভূত বাতো সে নেহি মানতে'! মানে যেমন কুকুর, তেমনই মুগুর ট্রিটমেন্টই একমাত্র রাস্তা।
বিসিবি-কে আইসিসি-র চরম হুঁশিয়ারি
না খেললে সরতে হবে এবার!
বিসিবি-র প্রস্তাবের পরেই হুঁশিয়ারি
বাংলাদেশের টি-২০ বিশ্বকাপ বিতর্ক
৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কা যৌথ ভাবে বিশ্বকাপ আয়োজন করবে। নির্ধারিত গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলি ভারতে খেলতে বাংলাদেশের তীব্র আপত্তি। গত নভেম্বরেই আইসিসি সূচি প্রকাশ করে দিয়েছিল। বাংলাদেশের খেলা পড়েছে কলকাতা (ইডেন গার্ডেনস) এবং মুম্বইয়ে (ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম)। ভারতে এখন বাংলাদেশ নিরাপদ নয় বলেই ইউনূসের দেশ বয়কট করেছে বিশ্বকাপ।
আইসিসি-র সোজা কথা
বিসিবি বনাম আইসিসি
বিসিবি এবং আইসিসির মধ্যে চলমান অচলাবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল বৈশ্বিক টুর্নামেন্টের বাইরে—ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে। বিসিসিআই ৩ জানুয়ারি ‘চারপাশের পরিস্থিতি’র কথা উল্লেখ করেই কলকাতা নাইট রাইডার্সকে নিদান দেয় মুস্তাফিজুর রহমানের চুক্তি বাতিল করার। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতার খবরের জেরে ভারতে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় এই পদক্ষেপ।
মুস্তাফিজুর রহমান-কেকেআর বিতর্ক
মুস্তাফিজুরকে ছেড়ে দেওয়ার পর, বিসিবি পরিস্থিতি মূল্যায়ন করার জন্য এক জরুরি বৈঠক করে। আইসিসিকে দফায় দফায় চিঠি লিখে বাংলাদেশ জানিয়েছে যে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে গেলে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ থাকবে। বাংলাদেশ পূর্ববর্তী ঘটনার উদাহরণও তুলে ধরে, যেখানে বিসিবির পরিচালক ফারুক আহমেদ তাদের দাবির পক্ষে যুক্তি হিসেবে এক হাইব্রিড মডেলে আইসিসি ইভেন্টে পাকিস্তানের অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করেন।
বাংলাদেশে আইপিএল নিষিদ্ধ!
পরিস্থিতি আরও তীব্র হয় যখন বাংলাদেশ আইপিএল সম্প্রচার নিষিদ্ধ করে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেয়। আইসিসির সঙ্গ এই অচলাবস্থা অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলাও সৃষ্টি করে। খেলোয়াড় এবং ঘরোয়া ক্রিকেটারদের তীব্র প্রতিক্রিয়ার মুখে বিসিবির পরিচালক এবং অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান এম নাজমুল ইসলামকে বরখাস্ত করা হয়। নাজমুল জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের নিয়ে ধারাবাহিকভাবে অবমাননাকর ও অপমানজনক মন্তব্য করেছিলেন, যার মধ্যে বিশ্বকাপের ভেন্যু সংক্রান্ত বৃহত্তর বিতর্কের মধ্যে তাদের মূল্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা এবং প্রকাশ্যে তাদের অপমান করা অন্তর্ভুক্ত ছিল।
Bangladesh Premier League
তাঁর মন্তব্যগুলি এক নজিরবিহীন প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। খেলোয়াড়রা বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ম্যাচে মাঠে নামতে অস্বীকার করেন এবং তিনি পদত্যাগ না করলে বয়কটের হুমকিও দেয়। ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে, বিসিবি নাজমুলকে অবিলম্বে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেয়, বোর্ডের সভাপতি তার কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সংস্থাটি খেলোয়াড়দের মর্যাদা ও ঘরোয়া ক্রিকেটের সুষ্ঠু কার্যক্রম বজায় রাখার ওপর জোর দেয়।
তামিম ইকবাল
বাংলাদেশের প্রাক্তন ওপেনার তামিম ইকবাল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইস্যুতে এক বিচক্ষণ অবস্থান নিতে এবং জনমতের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়ার অনুরোধ করেন। তামিম বলেছেন, 'আপনাকে বিবেচনা করতে হবে বিশ্ব ক্রিকেটে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায় এবং বাংলাদেশের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ কী হতে পারে এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আজকের সিদ্ধান্ত দশ বছর পরেও প্রভাব ফেলবে, তাই বাংলাদেশের ক্রিকেট এবং বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের জন্য কোনটি সেরা, তা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত—ব্যক্তিগতভাবে আমি এটাই বিশ্বাস করি।
আইসিসি ইভেন্টে অতীতেও সমস্যা
