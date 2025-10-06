English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Virat Kohli Retirement: বিদায় বিরাট; অস্ট্রেলিয়ায় তাঁর ফেয়ারওয়েলের মঞ্চ তৈরি, আর দেখা যাবে না কোহলিকে...

Virat Kohli Retirement: ক্য়াঙারুর দেশে সম্ভবত শেষবার খেলতে চলেছেন বিরাট কোহলি। এমনটাই রিপোর্ট একাধিক মিডিয়ার। কোহলি শুধু একাই নন, রোহিতও নাকি শেষবার যাচ্ছেন ডনের দেশে...

| Oct 06, 2025, 02:19 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একাধিক রিপোর্ট এবং সূত্র বলছে যে, অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতের আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সিরিজই সম্ভবত বিরাট কোহলির শেষ অস্ট্রেলিয়া সফর হতে চলেছে। বিশেষ করে ওডিআই ক্রিকেটের প্রেক্ষাপটে!   

কোহলি সম্প্রতি টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টিআই থেকে অবসর নিয়েছেন। বর্তমানে তিনি ভারতের হয়ে শুধুই ওয়ানডে ফর্ম্যাটে খেলছেন। অস্ট্রেলিয়া সিরিজের জন্য রোহিত শর্মার সঙ্গে তাঁর ওডিআই প্রত্যাবর্তন ভারতীয় ক্রিকেটে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নেওয়ার পর, কোহলির খেলা এখন শুধু ওডিআই-তেই সীমাবদ্ধ, আর এখন ওডিআইয়ের সংখ্যাটা কমেছে। সাতাশ বিশ্বকাপের আগে ভারত যদিও ২৭টি ওডিআই খেলবে দেশ-বিদেশ মিলিয়ে।

কিছু রিপোর্টে এও বলা হচ্ছে যে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ২০২৭ বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় বিরাট এবং রোহিত শর্মাকে নাকি অন্তর্ভুক্ত করছে না! বিসিসিআই এই বিষয়ে কোনও নিশ্চয়তাও দেয়নি।  

ওডিআই দৌড়ে টিকে থাকতে হলেকোহলিকে বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলতে হতে পারে! যে ঘরোয়া ওডিআই প্রতিযোগিতায় কোহলি বেশ কয়েক বছর ধরে অংশগ্রহণ করেননি। বিজয় হাজারেই হতে পারে কোহলির পরীক্ষার মঞ্চ।  

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ২০২৫ আসন্ন ওডিআই সফরে কোহলির পাশাপাশি রোহিতের জন্যও এক বিশেষ ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করছে বলে রিপোর্ট। পয়মন্ত অস্ট্রেলিয়ায় কোহলির সব সংস্করণ মিলিয়ে ২৪৫১ রান করেছেন। রোহিত করেছেন ১৩২৮ রান।  

