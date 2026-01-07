Ventilation Rules big Change in Hospital: ' শুধুমাত্র রোগীর পরিবারের কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্যই জোর করে আর ভেন্টিলেশনে রাখা যাবেনা...' দেশ জুড়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় একগুচ্ছ কড়া নিয়ম!

Ventilation Rules big Change in Hospital: ' শুধুমাত্র রোগীর পরিবারের কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্যই জোর করে আর ভেন্টিলেশনে রাখা যাবেনা...' দেশ জুড়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় একগুচ্ছ কড়া নিয়ম!
স্বাস্থ্য কমিশন, রাজ্যের প্রত্যেকটি বেসরকারি হাসপাতালকে বলেছে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের তরফ থেকে যে গাইডলাইন প্রকাশ করা হয়েছে তা মেনে চলতে হবে।
