The World’s Largest Residential Apartment Building: ১৪০ কোটির দেশে এবার এক ছাদের তলায় ৩০০০০ মানুষের বাস! আবাসনেই স্কুল-হাসপাতাল-অফিস

The World’s Largest Residential Apartment Building: একসঙ্গে ৩০০০০ মানুষ থাকতে পারেন এখানে। আপাতত ২০ হাজার মানুষের বাস। আর আবাসনেই রয়েছে স্কুল-হাসপাতাল-অফিস!

| Sep 21, 2025, 08:59 PM IST
বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল আবাসনে ৩০০০০ মানুষের বাস!

The World’s Largest Residential Apartment Building

বিশাল আকৃতির বিল্ডিং এবং অসামান্য স্থাপত্য নকশার জন্য স্বীকৃত চিন। প্রায়শই উদ্ভাবনী প্রকৌশলের সঙ্গে বহুমুখী স্থানের সমন্বয় করে নগরের উন্নয়নকে এক আলাদাই উচ্চতা দেয়। শি জিনপিংয়ের শহরেই হল বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল আবাসন! 

বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল আবাসনে ৩০০০০ মানুষের বাস!

The World’s Largest Residential Apartment Building

চিন এবার এক আবাসন বানিয়ে ইতিহাস লিখে ফেলল। যেখানে পুরো একটি শহর ঢুকে যাবে। একসঙ্গে ৩০০০০ মানুষের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। স্কুল, হাসপাতাল, জিম, অফিস এবং রেস্তোরাঁর সবই রয়েছে আবাসনে। বিল্ডিংয়ের বাইরে আর পা রাখতে হবে না।   

বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল আবাসনে ৩০০০০ মানুষের বাস!

The World’s Largest Residential Apartment Building

চিনের হ্যাংঝো শহরে রয়েছে হ্যাংঝো রিজেন্ট ইন্টারন্যাশনাল। কিয়ানজিয়াং সেঞ্চুরি সিটি-তে রয়েছে এই আবাসন। একে বলা হয়ে থাকে 'সিটি উইদিন আ সিটি', মানে শহরের ভিতরেই আরেক শহর। 

বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল আবাসনে ৩০০০০ মানুষের বাস!

The World’s Largest Residential Apartment Building

ইংরেজির 'এস' আকৃতির এই ৪০ তলার আবাসন  ১.৪৭ মিলিয়ন স্কোয়ার মিটার জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। মূলত সিক্স স্টার লাক্সারি হোটেলের কথা ভেবে বানানো হয়েছিল। তবে পরে উচ্চমানের এবং স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টে রূপান্তরিত হয়েছে।  

বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল আবাসনে ৩০০০০ মানুষের বাস!

The World’s Largest Residential Apartment Building

হ্যাংঝো রিজেন্ট ইন্টারন্যাশনালে শপিং সেন্টার, রেস্তোরাঁ, ফুড কোর্ট, মুদির দোকান, জিম এবং সুইমিং পুল, চুল এবং নখের সেলুন, ইন্টারনেট ক্যাফেও রয়েছে।   

বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল আবাসনে ৩০০০০ মানুষের বাস!

The World’s Largest Residential Apartment Building

জনসংখ্যা/ক্ষেত্রফলের বিচারে বৃহত্তম আবাসনের রেকর্ড রিজেন্ট ইন্টারন্যাশনালের। তবে বিশ্বের দীর্ঘতম আবাসন বললে বলতে হবে নিউ ইয়র্ক সিটির সেন্ট্রাল পার্ক টাওয়ারের নামই বলতে হবে। যার উচ্চতা ১৫৫০ ফুট। সেখানে রিজেন্ট ইন্টারন্যাশনাল ৬৭৫ ফুট।

