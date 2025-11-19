Actor Aditi Mukherjee: আশুতোষ রানাকে টক্কর দিতেন! মঞ্চ কাঁপানো বাঙালি অভিনেত্রী ছিন্নভিন্ন নয়ডার রাজপথে, মর্মান্তিক...

Actor Aditi Mukherjee: আশুতোষ রানাকে টক্কর দিতেন! মঞ্চ কাঁপানো বাঙালি অভিনেত্রী ছিন্নভিন্ন নয়ডার রাজপথে, মর্মান্তিক...
Actress Aditi Mukherjee death News: জনপ্রিয় অভিনেত্রীর অকাল প্রয়াণ! নাটকের অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা কেড়ে নিল জীবন। বিনোদন জগতে আরও একটি দুঃসংবাদ। অভিনেত্রী অদিতি মুখার্জীর অকাল প্রয়াণে শোকস্তব্ধ দেশের থিয়েটার মহল। নয়ডার গৌতম বুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি নাট্য অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার সময় তাঁর ট্যাক্সি একটি দ্রুতগামী গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগলে তিনি গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনাটি এতই ভয়াবহ ছিল যে, গ্রেটার নয়ডার শারদা হাসপাতালে ভর্তি করার পরও তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।
