Bula Chowdhury: বুলা চৌধুরীর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি! উধাও অসংখ্য মেডেল-সহ পদ্মশ্রীও, কান্নায় ভেঙে পড়লেন সাঁতারু..

 সপরিবারে কলকাতায় কসবায় থাকেন বুলা। তাঁর আদিবাড়ি হিন্দমোটরের দেবাইপুকুর এলাকায়। সেই বাডি ফাঁকাই থাকে। রাতে পিছনে গেট ভেঙে বাড়িতে ঢুকে চোর। 

| Aug 15, 2025, 07:26 PM IST
1/8

বুলা চৌধুরীর বাড়িতে চুরি!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: সাতারু বুলা চৌধুরীর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি। খোয়া গেল পদ্মশ্রী-সহ যাবতীয় পুরস্কার ও মেডেল। এমনকী, বেসিনের কল, লক্ষ্মীর ঘটও!  অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে উত্তরপাড়ায় থানায়।

2/8

বুলা চৌধুরীর বাড়িতে চুরি!

 নাম, 'সুন্দর বাড়ি'। বুলা চৌধুরীর আদিবাড়ি হিন্দমোটরের দেবাইপুকুর এলাকায়। এই বাড়ি থেকেই সাঁতারে হাতেখড়ি।

3/8

বুলা চৌধুরীর বাড়িতে চুরি!

 হিন্দমোটরের সেই বাড়ি অবশ্য এখন ফাঁকাই থাকে। সপরিবারে কলকাতায় কসবায় থাকেন বুলা। 

4/8

বুলা চৌধুরীর বাড়িতে চুরি!

মাঝেমধ্যেই হিন্দমোটরের বাড়িতে যান বুলা। কাছেই থাকেন ভাই মিলন চৌধুরী। বাড়িটি তিনিই দেখাশোনা করেন।

5/8

বুলা চৌধুরীর বাড়িতে চুরি!

মনেই পুজো। আজ, শুক্রবার পরিষ্কারের করার জন্য দেবাইপুকুরের বাড়িতে যান মিলন।

6/8

বুলা চৌধুরীর বাড়িতে চুরি!

বাড়িতে গিয়ে দেখেন, পিছন দিকে গেটের তালা ভাঙা। উধাও বুলা চৌধুরীর যাবতীয় পুরস্কার, মেডেল ও স্মারক। সঙ্গে বিষয়টি উত্তরপাড়া থানায় জানানো হয়। 

7/8

বুলা চৌধুরীর বাড়িতে চুরি!

খবর পেয়ে কলকাতা থেকে হিন্দমোটরের বাড়িতে পৌঁছন বুলা।

8/8

বুলা চৌধুরীর বাড়িতে চুরি!

জানা গিয়েছে, এর আগেও তিনবার চুরি হয়েছিল বুলা চৌধুরীর বাড়িতে। থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর, কিছুদিনের জন্য় পুলিস পিকেটও বসানো হয়েছিল।  তারপর থেকে বাড়িটি ফাঁকাই থাকত।

